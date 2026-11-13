Piety, průvody i koncerty. Kam vyrazit za akcemi k 17. listopadu


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK, ČVUT, Korzo Národní, Týden svobody, Festival Svobody, Sametoveposviceni.cz, ČT24, Koncert pro budoucnost, Úřad vlády ČR, Brno, Brněnský17., Cesta za světlem, Visit Plzeň, Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeské divadlo, Univerzita Hradec Králové, Muzeum východních Čech, Pardubice, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, Kultura Zlín, Facebook/Zlín.eu, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Karlovy Vary, Jihlava

Česko si v úterý 17. listopadu připomene sedmatřicet let od sametové revoluce a sedmaosmdesát let od uzavření tuzemských vysokých škol nacisty. V rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva se po celé zemi uskuteční řada akcí. Na pořádání piet, průvodů, koncertů i dalších připomínek se podílejí města, studentské a neziskové organizace, divadla i další spolky.

Praze se lidé v devět hodin dopoledne sejdou na pietním shromáždění před Hlávkovou kolejí Českého vysokého učení technického, kde si připomenou tragické události z listopadu 1939, kdy okupanti při protinacistické demonstraci smrtelně zranili studenta Jana Opletala, následně uzavřeli vysoké školy, popravili několik studentů a přes tisíc dalších transportovali do koncentračního tábora Sachsenhausen. Před budovou koleje zazní husitský chorál, projevy i státní hymna. V 10:30 poté naváže průvod k památníku Jana Opletala a Václava Sedláčka, který pořádá Studentská komora Rady vysokých škol.

Po celý den se připomínkové akce budou konat na pražské Národní třídě, kde spolek Díky, že můžem pořádá Korzo Národní. Projekt letos nezískal podporu od ministerstva kultury. Organizátoři se tak rozhodli vyhlásit sbírku, do níž lidé, různé organizace a samosprávy poslali bezmála deset milionů korun. Program v letošním roce čítá 160 bodů, přičemž první z nich dle harmonogramu odstartují už v devět hodin dopoledne.

Mezi dvaceti výstavami, které organizátoři připravili, figurují myšlenky Václava Havla ve světelné instalaci, socialistický mléčný bar nebo osudy emigrantů. Motto letošního programu zní Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás. Tradiční Modlitba pro Martu v čase 17:11 bude letos součástí premiéry divadelní performance Dům všech.

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Korzo Národní, oslavy 17. listopadu na Národní třídě (2024)

Pietní akt na uctění památky k výročí 17. listopadu tradičně pořádá také studentská organizace Svobodný listopad. Akce se letos po dvouleté přestávce vrací zpět na Albertov, kde v roce 1989 studentský průvod, který si připomínal události z toho samého dne z roku 1939, započal. Program, který nabídne prezentace studentských spolků a iniciativ, vystoupení pěveckých sborů, pietní akt s proslovy zástupců akademické obce a studentů i debaty věnované společenským a politickým tématům, potrvá podle Univerzity Karlovy od 10:00 do přibližně 15:00.

Nejen studenti, včetně těch německých, se setkají také v 15:00 v parku Kampa, odkud vyrazí průvod Sametové posvícení pořádaný iniciativou Fór_um. V rámci akce, která se letos koná již po patnácté, Prahou projde průvod masek a lateren v nadživotní velikosti, které s humorem, nadsázkou a satirou okomentují témata, která společnost pálí. Průvod se vydá přes Karlův most, Staroměstské náměstí, Národní třídu a Václavské náměstí. Zakončen bude v Kampusu Hybernská, kde bude následně probíhat after party s koncertem a občerstvením.

Při příležitosti oslav 17. listopadu se na Václavském náměstí uskuteční také Koncert pro budoucnost, jehož zahájení je podle organizátorů plánováno na 16:36. Už předtím je ale na programu mimo jiné workshop pro děti. Součástí koncertu budou vystoupení skupiny Olympic, zpěváka Michala Hrůzy či rappera Renneho Danga. Na akci zazní i státní hymna, kterou zazpívá Bása Basiková. Součástí jsou i projevy, promluví například Daniel Stach, Miroslav Krobot, Daniela Kolářová, Tereza Nvotová či bývalý ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.

V metropoli je ovšem naplánována i celá řada dalších akcí. V jedenáct hodin pořádá Český svaz bojovníků za svobodu na nádvoří ruzyňských kasáren pietní akt k uctění památky obětí nacistické perzekuce a připomenutí událostí 17. listopadu 1939 a 1989. Na programu jsou i dny otevřených dveří. Například Úřad vlády letos popáté a současně naposledy otevře veřejnosti Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Svátek svobody, demokracie a studenstva mohou lidé oslavit i volným vstupem do všech stálých expozic Národní galerie v Praze. V Národním divadle zase ve 20:00 začne slavnostní udílení Cen Paměti národa.

Festival Brněnský17.

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva si připomenou i lidé v Brně, kde se v 10:00 zástupci města a dalších institucí tradičně zúčastní vzpomínkového setkání u pomníku Tří odbojů na nároží Rooseveltovy a Dvořákovy ulice.

Odpoledne je pak ve druhém největším tuzemském městě plánován program na náměstí Svobody v rámci festivalu Brněnský17. Vše začne ve 13:00 slavnostním zahájením a skautským nástupem. Součástí bude také kladení věnců, koncerty či proslovy řečníků. V 17:11 zazní Modlitba pro Martu v podání Anny Hřebíčkové. V 18:00 je na programu také lampionový průvod, který kolem filozofické fakulty a Kounicových kolejí dojde až na náměstí Míru na Kraví hoře.

V rámci festivalu se ale konají akce i na dalších místech. Konkrétně jde třeba o Palác šlechtičen, Knihovnu Jiřího Mahena či Institut Paměti národa. Část odpoledních aktivit se chystá rovněž v Krytu 10-Z nebo v kavárně Spolek.

Cesta za světlem v Ostravě

Oslavy 17. listopadu chystají i v Ostravě, kde si studenti místních univerzit ve spolupráci s městem výročí připomenou 16. i 17. listopadu. Za akcí s názvem Cesta za světlem stojí studenti a absolventi Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity Ostrava. „Cesta za světlem propojuje historii se současností, kulturu a společné setkávání. Vytváří prostor pro otevřený dialog, sdílení i schopnost naslouchat. Světlo je pro nás symbolem naděje, vnitřní síly a odvahy,“ stojí na webu organizátorů.

Sametová revoluce začala v Ostravě až 20. listopadu
Listopad 1989 (foto: Jaroslav Kučera)

Úterní program začne v 16:39 u pamětní desky na Masarykově nádraží. V 17:11 naváže svíčkový průvod, který povede přes most Miloše Sýkory, dále kolem vazební věznice a poté přes Prokešovo náměstí, Bráfovu ulici a Husův sad zpět na Masarykovo náměstí.

Tam bude program pokračovat proslovy zástupců univerzit i města a také československou verzí hymny. Součástí bude i koncert. Ukončení akce organizátoři odhadují na 20:30.

Plzeň si připomene 17. listopad koncertem, svědectvími i Havlovým divadlem

Plzni v úterý připomene 17. listopad celodenní kulturní a vzdělávací program Reflexe svobody. Akce, které nabídne, jsou určeny různým generacím, většina programu je zdarma, informovala Hana Josefová z magistrátu města. Program v areálu DEPO2015 zahájí ve 14:00 workshop Paměti národa Ven z izolace. Účastníci se seznámí s důležitými okamžiky Havlova života a poznatky zpracují do společné výtvarné koláže.

Od 17:00 bude v bývalé autobusové hale také studentský koncert sebeReflexe. Hudební kompozice připomene Mezinárodní den studentstva, Den boje za svobodu a demokracii, devadesáté výročí narození Václava Havla i odkaz Charty 77. Propojí českou klasickou, filmovou a populární hudbu s příběhy lidí, jejichž životy ovlivnily události druhé poloviny minulého století. Mezi hosty budou signatáři Charty 77, osobnosti plzeňského disentu, kultury a vědy i přímí účastníci událostí z let 1968 a 1989.

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Hosté Událostí, komentářů týdne (17. 11. 2025)

Ve 20:00 pak nabídne Malá scéna Divadla J. K. Tyla scénické čtení Havlovy hry Vyrozumění. Absurdní drama z roku 1965 kritizuje byrokracii, mocenské mechanismy a zneužívání jazyka. Listopadové události přiblíží také zvuková procházka Dojdeš až na náměstí?, která zavede návštěvníky na místa spojená s historickými událostmi a atmosférou revolučních dnů v Plzni.

Piety v Liberci a Olomouci

Liberci výročí připomene vzpomínkové shromáždění u Památníku obětem komunismu plánované na 10:00. Následovat bude tradiční pietní pochod proti zapomínání, který bude zakončen u Pomníku obětem okupace 1968 na náměstí před radnicí.

Pietní akt se v 10:00 uskuteční také před budovou Právnické fakulty Univerzity Palackého u Památníku tří odbojů v Olomouci. Vedle zástupců města, kraje, armády a dalších institucí se jej zúčastní také rektor Univerzity Palackého Michael Kohajda a další představitelé univerzity.

Od 16:15 poté ve městě pořádá akci spolek Milion chvilek. Program, jehož součástí budou tematická výstava fotografií a hudební doprovod, proběhne na náměstí Republiky. Jeho vrcholem bude lampionový průvod k právnické fakultě.

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Oslavy plánují i v Českých Budějovicích a Hradci Králové

Českých Budějovicích se v úterý odpoledne první akce uskuteční na Piaristickém náměstí, kde má v 16:00 začít veřejné shromáždění s názvem Sametový budíček, které svolala skupina jihočeských aktivistů a aktivistek z neziskové organizace Společně udržme demokracii spolu s dalšími občany.

Z téhož náměstí následně v 17:11 vyrazí pochod Rozsviťme demokracii pořádaný Jihočeským divadlem. Průvod zamíří před kulturní dům Slavie, kde členové orchestru divadla zahrají českou státní hymnu, Anna Pospíšilová zazpívá Modlitbu pro Martu a promluví zástupci divadla. Poté se lidé přesunou před budovu Jihočeského divadla, kde společně zapálí svíčky. Od 18:00 si pak přímo v divadle budou moci vybrat ze dvou souběžných programů, přičemž na oba bude vstup zdarma.

Hradci Králové začne v 15:00 program v kampusu Univerzity Hradec Králové. Akce nabídne přednášky, setkání s pamětníky, výstavu či workshopy. Vrcholem bude tradiční svíčkový průvod centrem města. Jeho začátek je naplánován na 17:11. Účastníci se zastaví v kampusu Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici, kde je naplánováno hudební vystoupení studujících. Další zastávku mají v plánu mezi 18:20 a 18:30 u budovy Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde zapálí svíčky.

Průvod se poté zastaví také u Muzea východních Čech, kde si účastníci budou moci na plášti historické budovy na Eliščině nábřeží prohlédnout projekci připomínající klíčové události listopadových dní v roce 1989. Lidé pak budou pokračovat až ke Klicperovu divadlu, kde je naplánován happening, jehož součástí má být pásmo čtených básní a koncert divadelní kapely.

V Pardubicích se chystá svíčkový průvod i akce tamního divadla

Pardubicích připravuje Institut Paměti národa celodenní program nazvaný Listopadová jízda. Nabídne výstavy Radostná nejistota a Tichá hrdinství, Revoluční trolejbus, výtvarnou dílnu pro děti a večerní koncert kapely Universal Underground v Machonově pasáži. Za podpory města bude na třídě Míru přístupná také instalace v dobovém trolejbusu. Do listopadového programu se zapojí i Památník Zámeček.

Svůj program připravují také studenti pardubické univerzity. Její filozofická fakulta uspořádá svíčkový průvod. Studenti se sejdou u univerzitní knihovny odkud v 16:00 vyrazí k náměstí Republiky k Východočeskému divadlu, kde se připojí k oslavám Dne boje za svobodu a demokracii.

Právě před Východočeským divadlem se od 17:00 uskuteční přibližně hodinový komponovaný program Svobodně. Propojí živou hudbu s četbou textů a připomene české dějiny od předválečného a válečného období přes nástup komunistického režimu a normalizaci až po sametovou revoluci. Hudební část nabídne například písně Modlitba pro Martu, Časy zlý, Cesta může být cíl, Oheň a Hotel Hillary. Program připravuje město ve spolupráci s Východočeským divadlem.

Ústí nad Labem dosud žádnou akci při příležitosti 17. listopadu neoznámilo. Vystoupení při příležitosti výročí se nicméně chystá od 19:00 v tamním Činoherním studiu. Vzpomínkové akce se navíc konají v některých dalších městech v kraji. Například v Teplicích výročí sametové revoluce připomene od 17:11 setkání na Benešově náměstí.

Vzpomínkové akce budou i ve Zlíně, Jihlavě a Karlových Varech

Ve Zlíně mohou lidé Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva oslavit na náměstí Míru, kde se od 14:00 koná Koncert svobody pořádaný kulturním centrem Živý Zlín. Na akci vystoupí kapely Blue Night a Dunaj. Zazní hymna i Modlitba pro Martu. Součástí programu budou i proslovy a pietní akt. V sedmnáct hodin pak z náměstí vyrazí průvod studentů Univerzity Tomáše Bati pořádaný Studentskou unií, který zamíří k Lavičce Václava Havla.

Do připomínky výročí se zapojí také Městské divadlo Zlín, které pořádá speciální Sametovou (anti)diskotéku. Divadelní budova a Památník Tomáše Bati zároveň budou v úterní večer nasvíceny v barvách české trikolory. U památníku zazní v symbolických 17:11 hodin píseň Modlitba pro Martu.

V Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě začne v úterý v 15:30 akce Za Světlem pro rodiny s dětmi. Událost je dílnou, během které si děti a jejich doprovod vytvoří lampiony, které mohou využít na lampionovém průvodu městem, který odstartuje v sedmnáct hodin. Na workshop je nicméně nutné přihlásit se předem. Cena je stanovena na šedesát korun za dítě, přičemž doprovod se může zúčastnit zdarma. Od 18:00 se ve městě uskuteční také koncert v tamní základní umělecké škole.

Karlových Varech se pak vzpomínková akce uskuteční od sedmnácti hodin v sadech Karla IV. u lavičky Václava Havla. Součástí programu bude česká státní hymna v podání Jana Marka, žáka ZUŠ, píseň Modlitba pro Martu v podání Mirky Lendělové a písně Karla Kryla, které zazpívá Milan Kučera. V 19:30 je pak v koncertním sálu Atrium v Císařských lázních na programu slavnostní koncert, během něhož uvede symfonický orchestr cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast.

Po celé zemi se ale v úterý uskuteční i celá řada dalších akcí. Například v Památníku Vojna na Příbramsku budou od 9:00 komentované prohlídky a výstava doplněná o promítání dobových dokumentárních filmů. Promluví i pamětníci listopadových událostí roku 1989. V kutnohorské katedrále zase v 17:00 začne bohoslužba za svobodu. Po jejím skončení se před katedrálou rozsvítí symbolické svíčky svobody. Ty pak účastníci v průvodu přenesou hlavní lodí až do presbytáře, kde z nich vznikne světelné srdce. Akci pořádá Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec a Paměť národa v rámci Týdne svobody, jehož součástí je i celá řada dalších akcí.

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2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026