Policejní speciální jednotka „Bílí andělé“ od začátku roku 2026 uskutečnila v Sumské oblasti více než 1700 výjezdů a evakuovala přes 2600 lidí z příhraničních obcí. Policistka Olena Stavycká popisuje, jak se za dva roky změnila bezpečnostní situace na hranicích, proč dnes policisté evakuují především seniory, jak se do záchranného vozidla vejde třináct koz a jak byla zraněna při záchraně obyvatele obce Velyka Pysarivka.
Senioři a drony číhající v záloze místo dětí. Jak se změnila situace v příhraničí
Speciální jednotka „Bílí andělé“ začala v Sumské oblasti působit 2. září 2024. Předtím její příslušníci absolvovali výcvik v doněckém sektoru, kde jednotka působí od roku 2022. Podle Oleny se bezpečnostní situace podél hranic v době zahájení jejich nasazení výrazně lišila od té současné.
„Bylo to ještě tišší, klidnější, nebylo tu tolik ‚vyčkávacích‘ dronů (operujících v režimu úkrytu). Tehdy to byly převážně rakety a občas naváděné letecké bomby. V pohraničních obcích bylo hodně dětí a naším hlavním úkolem bylo je vyzvednout a odvézt na bezpečná místa. Dnes už v pohraničních oblastech téměř žádné děti nezůstaly,“ říká policistka.
V současnosti jednotka evakuuje především starší lidi. Od začátku roku uskutečnila 1756 výjezdů a evakuovala 2641 osob, z toho 498 dětí. Policisté také poskytli zdravotnickou pomoc 14 obyvatelům, dalších 20 převezli do nemocnic a vyzvedli těla 49 lidí, kteří zahynuli při ruských útocích.
Většina evakuací probíhá v příhraničních obcích napříč Sumskou oblastí, mimo jiné ve Vorozhbě, Bilopillji, Krasnopillji, Velyké Pysarivce, Chotini, Junakivce, Mykolajivce a Myropillji.
Třináct koz, psi a husy v jednom vozidle. Jak probíhají evakuace
Žádosti o evakuaci přicházejí jak od místních obyvatel, tak od úřadů. Spolu s lidmi „Bílí andělé“ zachraňují také domácí zvířata.
„Jednou jsme evakuovali lidi z Mohrycje v komunitě Junakivka. Uvnitř našeho vozidla jsme měli třináct koz, jedenáct psů, slepice, kachny a husy. Všechno kromě dobytka, prostě protože se nevejdou do auta,“ vzpomíná Olena.
Mezi evakuovanými je i Oleksij Skorkin, obyvatel Velyké Pysarivky. Ten už dříve pro Suspilne uvedl, že dostat se do obce je stále obtížnější.
„Pokaždé, když jedete na místo, kde jste byli dříve, a vidíte stále více zničených budov, je to děsivé. Uvědomíte si, že tady dříve všechno žilo a kvetlo, a s každou cestou je to horší. Předtím jsme pracovali v Myropilji, Junakivce a Chotynu – evakuovali jsme tam mnoho lidí. Teď si uvědomujete, že do těchto osad už nemůžete vjet,“ říká policistka.
Posádka funguje nepřetržitě. Tým tvoří pět lidí, čtyři muži a Olena. Výzvy přicházejí v kteroukoli denní i noční hodinu, a to i po ostřelování.
„Každý den je jiný. Pracujeme bez ustání. Někdy volají v noci: granát zasáhl dům, je úplně zničený, venku je zima a lidé nemají kde spát. Náš celý tým se rychle připraví, za 20 až 30 minut, a jsme na cestě,“ vysvětluje Olena.
Přiznává, že výjezdy v ní vyvolávají strach, ale důležitost mise ji žene dál: „Jedete vykonat něco dobrého, pomoci lidem. A když to zvládnete, vrátíte se, přivezete člověka živého do bezpečí, pokaždé chcete pomáhat ještě víc. Protože si uvědomujete: kdo jiný to udělá, když ne vy?“
Spaní v zákopech a čekání na mlhu
Olena označuje za nejtěžší část práce vyzvedávání těl obětí. Příprava na takové mise někdy trvá i několik dní kvůli zaminovaným cestám a neustálému nebezpečí ze vzduchu.
„Je velmi těžké se na to dívat. Byly evakuace, kdy jsme nemohli tělo ihned vyzvednout. Bylo to nesmírně obtížné. Plánovali jsme jednu operaci celý týden, jen abychom se dostali na místo, protože oblast byla zaminovaná a zcela otevřená. Hodně věcí vám létá nad hlavou, pod neustálými útoky dronů a ‚vyčkávacích‘ UAV. Může to trvat několik dní. Když jsme si uvědomili, že se nemůžeme dostat skrz, spali jsme v zákopech s vojáky, pod zemí, plánovali jsme vyjet při svítání během ‚šedých‘ soumrakových hodin. To bylo na podzim a potřebovali jsme mlhu. Každá evakuace je jiná a povětrnostní podmínky hrají také významnou roli,“ sdílí.
„Budu tančit jen s vámi.“ Záchrana zraněného včelaře
Každý výjezd zanechá výraznou vzpomínku. Olena vzpomíná na evakuaci těžce zraněného muže z obce Velyka Pysarivka, který se vydal starat o své včely a dostal se pod palbu.
„Šel ke svým úlům zkontrolovat včely a na cestě zpět jsme ho vzali velmi, velmi těžce zraněného. Silně krvácel. Když jsem začala v autě aplikovat škrcení, podíval se na mě a řekl: ‚Viděl jsem vás v televizi. Přišla jste mě zachránit.‘ Ujistila jsem ho, že všechno bude v pořádku a že mu zachráníme nohy: ‚Znovu budete tančit.‘ A on mi řekl: ‚Tancovat budu jen s vámi.‘ Tak jsem mu slíbila, že až se uzdraví, budeme tančit. Určitě,“ říká policistka.
„Dům lze znovu postavit, ale život už nikomu nevrátíte“
Podle Oleny zůstávají starší lidé v nebezpečných oblastech nejdéle, protože je pro ně těžké opustit své domovy a hospodářská zvířata. Čím déle však s odchodem otálejí, tím nebezpečnější je cesta pro evakuační tým. Policisté proto musí každou trasu pečlivě koordinovat s armádou.
„Chci, aby nečekali až do poslední chvíle, aby si uvědomili, že život je nejcennější, co máme. Dům lze přestavět, věci lze koupit, ale život nelze vrátit. V naší posádce je pět lidí a každá evakuace je riziková. Je to jednosměrná cesta – můžete vyjet a nevrátit se. Měli jsme mnoho případů, kdy naše vozidlo bylo pod palbou,“ zdůrazňuje Olena.
V roce 2026 přepadl v obci Buryn služební vůz dron „vyčkávacího“ typu, který vozidlo poškodil. A 31. ledna byla Olena zraněna, když policisté vyjížděli zachránit těžce raněného muže v obci Velyka Pysarivka. Přišla při tom o prst.
Článek napsala Valentyna Moskvyna (Suspilne), poprvé byl publikován 26. listopadu 2026 v 18:02 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.