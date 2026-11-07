VideoPro i proti. Lidé v Praze kvůli poplatkům za ČT a ČRo vyrazili do ulic


před 20 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Vládou plánovaná změna financování médií veřejné služby byla v sobotu důvodem dvou shromáždění v hlavním městě. Dopoledne Český rozhlas a Českou televizi podpořil Běh pro svobodná média. Odpoledne se naopak sešli kritici veřejnoprávních médií – akci pořádanou spolkem Svatopluk na Kavčích horách podpořili politici hnutí SPD a Stačilo!.

Babiš vzal stávku ČT a ČRo na vědomí, od zrušení poplatků prý neustoupí
Demonstrace proti změně financování ČT a ČRo

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VideoPro i proti. Lidé v Praze kvůli poplatkům za ČT a ČRo vyrazili do ulic

Vládou plánovaná změna financování médií veřejné služby byla v sobotu důvodem dvou shromáždění v hlavním městě. Dopoledne Český rozhlas a Českou televizi podpořil Běh pro svobodná média. Odpoledne se naopak sešli kritici veřejnoprávních médií – akci pořádanou spolkem Svatopluk na Kavčích horách podpořili politici hnutí SPD a Stačilo!.
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Debaty více o obsahu s méně invektivami, popsaly expolitičky dřívější spory ve sněmovně

Jednání mezi koalicí a opozicí ve sněmovně provází poslední dobou spory. Velmi vyhrocené vztahy spolu mají od hlasování o změně financování veřejnoprávních médií. Bývalé političky v páteční 90‘ ČT24 hovořily například o tom, že dříve bylo dle nich v politice k vidění méně osobních útoků a více debat k věci, na současný politický boj dle nich mají také vliv sociální sítě. Diskusí provázela Nikola Reindlová.
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Noční mráz překonal rekordy na osmi stanicích, hlavně v nižších polohách

Teploty v Česku v noci na sobotu klesly na horách až pod minus 14 stupňů Celsia. Na osmi ze 169 meteorologických stanic měřících déle než třicet let mrazy překonaly i rekordní minima pro 7. listopad, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
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Koalice chce zvýšit poplatky za podzemní vodu. Růst cen může pocítit i část domácností

Od dubna příštího roku by mohly vzrůst sazby za podzemní vodu. Pro domácnosti by to ročně mohlo znamenat zdražení o stokoruny. Dotknout by se ovšem nemělo lidí s vlastní studnou či malých obcí do dvou set obyvatel. Vládní koalice návrh předkládá před třetím čtení jako přílepek k zákonu o rostlinolékařské péči. Opozice kritizuje, že předloha mění také přerozdělení výnosu z poplatků. Aniž by byla změna schválena, počítá už rozpočet ministerstva zemědělství se dvěma miliardami na příští rok.
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VideoNěkteré náplně do 3D tiskáren jsou toxičtější, než se myslelo, zjistili vědci

Vědci z Karlovy univerzity odhalili skrytou toxicitu pro lidskou kůži u materiálů do 3D tiskáren. Během dvou let otestovali šestnáct komerčně prodávaných náplní. Zjistili, že především ty měkké nejsou vhodné pro dlouhodobý kontakt s kůží. Lidé by tak neměli tisknout z PET G nebo FLEX materiálů například náramky, které budou mít stále na těle, nebo věci, které se dávají do úst nebo se používají k přípravě jídla. Odborníci upozorňují ale i na domácí používání 3D tiskáren. Plast v tiskárně má totiž teplotu až 300 stupňů Celsia a v tu chvíli se z něj uvolňují miliony mikročástic. Tiskárna by měla být ideálně uzavřená v boxu a místnost dobře odvětrávaná. Lidé by také neměli kupovat levné filamenty z asijských e-shopů a vždy si u náplní hlídat bezpečnostní list a certifikace.
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VideoDřeň z Česka jí zachránila život. Nyní Francouzka přijela do Prahy na kole

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Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
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