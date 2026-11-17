Na pražské Národní třídě lidé zapalují první svíčky a připomínají si události 17. listopadu. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva připomene řada akcí po celém Česku. Centrem oslav 37. výročí sametové revoluce bude tradičně Národní třída, kde se uskuteční celodenní program Korzo Národní v rámci Festivalu svobody. Vzpomínat se bude nejen na pád komunistického režimu v roce 1989, ale také na perzekuci studentů během nacistické okupace v roce 1939.
Pietní akty se v Praze budou dopoledne tradičně konat před Hlávkovou kolejí, kde pobýval student medicíny Jan Opletal, jenž zemřel na následky zranění utrpěného při protinacistické demonstraci. Oběti 17. listopadu 1939 připomene také pietní shromáždění v ruzyňských kasárnách. Památku obětí komunismu budou moci lidé uctít u jejich památníku na Petříně. Další vzpomínkové akce se uskuteční na Albertově.
Výročí si připomenou i další města včetně Brna, Ostravy či Hradce Králové.