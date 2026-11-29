Španělská konzervativní Lidová strana (PP) získá spolu s krajně pravicovou stranou Vox parlamentní většinu. Vyplývá to z téměř úplných oficiálních výsledků nedělních předčasných parlamentních voleb. Provázela je nejvyšší účast za více než 40 let. Socialistický premiér Pedro Sánchez již telefonoval šéfovi PP Albertu Núňezi Feijóovi, aby uznal porážku, napsala agentura EFE. Vítězství dosud opoziční pravice naznačovaly i předvolební průzkumy.
Po sečtení zhruba 80 procent hlasů ve volbách s výjimečně vysokou účastí voličů je patrné, že zvítězila dosud opoziční Lidová strana. V dolní komoře parlamentu by mohla obsadit 134 křesel a celkově by PP a Vox mohly mít 184 poslanců ve 350členné dolní komoře parlamentu. K získání většiny je potřeba 176 křesel.
Socialisté (PSOE) premiéra Sáncheze jsou druzí za PP se ziskem 116 poslaneckých mandátů. Tyto volby patrně povedou k tomu, že se krajní pravice poprvé od konce diktatury před více než půlstoletím dostane do španělské vlády. Sánchez naopak po osmi letech pravděpodobně skončí v čele vlády.
Volební účast přesáhla 79 procent, což je nejvyšší hodnota za více než čtyřicet let, oznámilo španělské ministerstvo vnitra. Historickým rekordem zůstávají volby z roku 1982, kdy se účast blížila osmdesáti procentům. Tehdy poprvé zvítězili socialisté pod vedením Felipeho Gonzáleze.
Sanchéz, který je premiérem od června 2018, oznámil předčasné volby začátkem října poté, co v parlamentu neprošly dva vládní dekrety na posílení ochrany nájemníků. Vláda je připravila v reakci na protesty proti krizi bydlení.
V Madridu a dalších městech kvůli ní od konce září demonstrovaly desítky tisíc lidí. Krize vedla v listopadu také k první generální stávce v zemi za čtrnáct let. Sánchezova vláda letos čelila kritice i kvůli migrační krizi ve španělské enklávě Ceuta na severu Afriky.
V parlamentních volbách mohlo ve zhruba padesátimilionovém Španělsku hlasovat téměř 39 milionů lidí. Rozhodovali o obsazení všech 350 křesel v Kongresu poslanců a přímo volili také 209 z celkem 266 senátorů. Zbývající senátory vybírají regionální parlamenty. Aby se strana v daném volebním obvodu mohla ucházet o mandát v Kongresu poslanců, musí v něm získat alespoň tři procenta platných hlasů.
Cesta k premiérství a vládě
Po volbách navrhne král na základě konzultací se zástupci stran kandidáta na premiéra. Ten představí program své vlády a požádá Kongres poslanců o důvěru. V prvním hlasování potřebuje nejméně 176 hlasů. Pokud tolik hlasů nezíská, poslanci o něm hlasují po 48 hodinách znovu. Tentokrát stačí víc hlasů pro než proti.
Kandidáta, který získá důvěru, král jmenuje premiérem a na jeho návrh pak jmenuje ministry. Pokud důvěru nezíská žádný kandidát do dvou měsíců od prvního hlasování, král rozpustí obě komory parlamentu a vyhlásí nové volby.