Organizace se obávají změn pravidel ve školních jídelnách. Plaga i Šťastný kroky hájí

Dětský ombudsman Martin Beneš zaslal vládě výhrady k chystané novele vyhlášky o školním stravování. Obává se především toho, že by vláda z vyhlášky mohla vypustit přílohy stanovující výživové normy. Kritická je k chystaným změnám také například Unie rodičů. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) i ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) změny hájí. Plaga zmínil, že takzvaný spotřební koš bude doporučující. Podle Šťastného má stát regulovat jen nejnutnější věci.
Na zdravější nabídku ve školních jídelnách cílila novela vyhlášky o školním stravování, která začala platit zhruba před rokem. Školy již mohou podle nových pravidel vařit, povinné to mělo být od září 2027. Cílem přechodného období, které letos MŠMT o rok prodloužilo, bylo dát jídelnám prostor upravit receptury, proškolit personál a vyřešit případné provozní problémy. Podle informací médií však nyní vláda připravuje změny, které počítají se zrušením mantinelů v podobě závazných výživových norem.
Pokud se tak skutečně stane, bude podle Beneše zcela na rozhodnutí jídelen, jestli se rozhodnou jít při přípravě pokrmů zdravou cestou, nebo zvolí jiný přístup. Rozdíly mezi jednotlivými jídelnami ve výživové kvalitě jídel se tak mohou prohloubit.
Dětský ombudsman v tomto smyslu apeluje na členy vlády a žádá je, aby zachovali základní směr aktuálně platné vyhlášky. „Zdraví a potřeby dětí by měly i nadále zůstat na prvním místě. Nepovažuji za správné rušit nová pravidla dříve, než dostala skutečnou příležitost osvědčit se v praxi. Za zvlášť nevhodné bych považoval úplné odstranění výživových norem pro školní stravování. Takový krok by znamenal ústup od jasných pravidel, která mají zdraví dětí chránit,“ uvedl Beneš.
Vláda by podle něj měla říci, z jakých odborných podkladů nově navrhované změny vycházejí. Není podle něj jasné, zda byly posouzeny jejich dopady na zdraví dětí, včetně dětí se zdravotními omezeními, vegetariánským stravováním či jinými specifickými potřebami.
Zrušit by se podle médií měl takzvaný spotřební koš, který určuje podíly konkrétních skupin potravin, jako jsou ovoce, zelenina, luštěniny nebo maso. „Spotřební koš není byrokratická překážka, nýbrž jediná záruka, že na talíři neskončí jen to nejlevnější. Rušit ho bez odborné debaty a proti vůli rodičů i samotných jídelen je nezodpovědné,“ uvedla předsedkyně Unie rodičů Angelika Gergelová.
Podle analytika společnosti EDUin Miroslava Hřebeckého by stát ztratil vliv nad tím, z jakých polotovarů se v jídelnách vaří. „Stali bychom se tak nejspíše jedinou zemí v Evropě, ve které rodiče své děti odevzdávají do rukou školních kuchařů a kuchařek, kteří budou dle svého selského rozumu rozhodovat o tom, co je pro ně zdravé a co není,“ uvedl.
Dle aktuálně platných pravidel mohou jídelny už nyní využívat přísnější výživové normy, povinně se jimi však mají řídit od 1. září 2027. Právě přechodné období jim dává prostor upravit receptury, proškolit personál a vyřešit případné provozní problémy. Podle analýzy organizace Ministr zdraví by tyto změny mohly předejít nadváze a obezitě u tisíců dětí a tím ušetřit během deseti let půl miliardy korun.
Podle Šťastného je vyhláška „nesmyslné progresivistické zlo“, stačí jen základní pravidla. „V případě školního stravování budou úplně stačit jednoduchá doporučení zdravého rozumu určující limity soli a cukru,“ doplnil Šťastný.
Podle Potravinářské komory je dobře, že se vláda vyhláškou o školním stravování zabývá. Hlavním měřítkem podle ní musí být to, zda děti jídlo skutečně snědí. „Dětskou obezitu nevyřešíme tím, že děti nebudou v jídelnách jíst vůbec,“ uvedl mluvčí Marek Zemánek. Komora byla dříve ke změnám, které připravil SZÚ, kritická.
Plaga: Takzvaný spotřební koš by měl být doporučující
„Není to návrat ke starému spotřebnímu koši, ale k tomu, že ten moderní koš, který připravil Státní zdravotní ústav (SZÚ) a nutriční specialisté, bude jenom doporučující. To znamená, ruší se ten spotřební koš, není to návrat ke starému,“ řekl ministr Plaga. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ke změně podle Plagy dostal pokyn od premiéra Andreje Babiše (ANO).
Nyní jsou pravidla, která určují množství ovoce, zeleniny, luštěnin nebo masa, pro jídelny povinná. Vyhláška o školním stravování, kterou vydává ministerstvo školství (MŠMT) v dohodě s ministerstvem zdravotnictví (MZd), se neruší, řekl Plaga. Změna podle něj neznamená, že resort zdravotnictví rezignoval na zdravé stravování dětí.
Plaga požádal o výjimku z připomínkového řízení, aby se proces zrychlil, uvedl. Legislativní proces podle něj ještě nezačal. „Jsem připraven se bavit o tom, aby ta vyhláška byla upravena tak, aby MZd a SZÚ s tím byly spokojeny,“ řekl Plaga. Předpokládá, že i kdyby výjimka udělena byla, bude se o záměru debatovat. Změna by podle něj mohla platit od začátku roku, aby se školy nechystaly na nová pravidla, která mají být povinná od září 2027. Společným zájmem podle Plagy je, aby jídelny vařily dětem zdravě a aby to děti jedly.
Podle Deníku N by měla z vyhlášky zmizet i pasáž, podle níž se kuchaři v jídelnách musí při vaření pro děti se speciálními dietami řídit doporučeními lékařů a dalších expertů.
Podle návrhu, který připravil SZÚ zřizovaný MZd, měly jídelny nově servírovat například méně brambor a omezit by se měly sladké nápoje. Snížit se měly průměrné porce masa, protože nově se do jeho váhy nepočítají kosti, naopak mírně přibýt by v jídelníčku mělo ryb či luštěnin. Podle SZÚ se zásadně mění hlavně to, jak se jednotlivé složky do doporučených dávek započítávají.
„SZÚ jako odborný garant oficiální cestou takové informace nedostal, ptejte se prosím na MZd a MŠMT,“ uvedla na dotaz ČTK ke změnám ve vyhlášce mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
Plaga uvedl, že je rád, že se nadále bude pracovat na proměně stravování ve školních jídelnách, byť to bude doporučující formou. „Jsem přesvědčen o tom, že ty jídelny nechtějí našim dětem škodit, ani ředitelé škol,“ řekl Plaga. Rodiče mají podle něj nástroje, jak školu přimět, aby vařila zdravě.
Výživové standardy dané vyhláškou budou podle ministra Vojtěcha (ANO) nezávazným doporučením. Jídelny dostanou víc prostoru pro vlastní rozhodování.
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