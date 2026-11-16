Babiš nezvažuje, že by vyhověl požadavkům z demonstrace na Letné

Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje, že vyhoví požadavkům spolku Milion chvilek z nedělní demonstrace na Letné na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela sněmovny a na odebrání ministerstva obrany hnutí SPD. Řekl to v pondělí ráno před odletem do Izraele. Na nedělním protestu na pražské Letné se podle organizátorů shromáždilo 350 tisíc až 450 tisíc lidí.
„Nebudu je zvažovat,“ řekl k požadavkům spolku. K výzvě spolku, aby vláda stáhla ze sněmovny zákon, který ruší rozhlasový a televizní poplatek, převádí financování České televize a Českého rozhlasu na stát a ubírá jim peníze, se premiér vyjádřil už v neděli.
Vláda podle něj poplatky zruší, protože to má smysl a kabinet plní svůj program. Spolek po vládě žádá také skutečný dialog a jiný styl vládnutí.
Odvolat Okamuru z čela sněmovny spolek žádá mimo jiné kvůli způsobu, jakým se podílel na nočním projednávání změny zákona o financování veřejnoprávních médií v dolní parlamentní komoře. Vláda po předem neohlášeném jednání v pátek 23. října návrh posunula ve sněmovně do druhého čtení následující den brzy ráno hlasováním v pevně daném čase 4:36, kterým znemožnila další vystoupení opozice.
Milion chvilek rovněž míní, že SPD v čele ministerstva obrany systematicky rozkládá obranyschopnost státu a ohrožuje národní bezpečnost například tím, že vyhazuje klíčové lidi, snižuje rozpočet nebo neplní závazky a neposílá vojáky na spojenecká cvičení. Okamura už v neděli zareagoval tvrzením, že spolek dlouhodobě prosazuje názory opozičních stran a spolupracuje s nimi.
Babiš znovu odmítl, že by změna financování ČT a ČRo byla útokem na demokracii. „My jsme nikdy do obsahu České televize nezasahovali. Budeme postupovat podle směrnice Evropské komise,“ prohlásil a dodal, že o změně jednal s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem.
Evropský akt o svobodě médií vyžaduje přiměřené, udržitelné a předvídatelné financování médií veřejné služby, což podle mezinárodních novinářských organizací i Syndikátu novinářů ČR financování ze státního rozpočtu v navrhované podobě nezaručuje. Babiš i další představitelé vládní kolice už dřív v novele připustili změny.
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