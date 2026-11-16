Uzavření estonsko-ruské hranice bude pro Narvu bolestivou ranou, míní exstarostka


před 45 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Plánované uzavření estonsko-ruské hranice od 1. prosince bude bolestivou ranou pro pohraniční město Narva. Podle bývalé starostky Katri Raikové sice rozhodnutí není překvapivé, místní obyvatelé však doufali, že k němu nedojde. Upozornila na to na sociálních sítích.

„Nedělní večer byl v mnoha domácnostech v Narvě náročný. Lidé řešili, jak budou nadále navštěvovat své stárnoucí rodiče, děti a vnoučata v Rusku. Není třeba se hned ptát, proč jejich příbuzní žijí v Rusku. Pohraniční oblasti měly vždy užší vazby na sousední země než regiony ve vnitrozemí. Obyvatelé Estonska, kteří se v současnosti nacházejí v Rusku, mají dva týdny na návrat domů. Poté povede cesta z Petrohradu do Narvy prakticky přes Istanbul,“ napsala Raiková.

„Úplné uzavření hranice bude pro Narvu samozřejmě také ekonomickou ranou. Nákladní doprava, která v posledních letech procházela jižním hraničním přechodem, zcela ustane,“ uvedla bývalá starostka.

Estonsko uzavře hraniční přechody s Ruskem kvůli hrozbě sabotáže
Příslušník estonské policie hlídkuje na hranici s Ruskem poblíž obce Saatse

Podle Raikové přiváděly často kritizované fronty na hranicích do města návštěvníky, kteří využívali místní restaurace, ubytování i taxislužby. Pro řadu lidí se navíc stalo důležitým zdrojem příjmů placené čekání ve frontách za deset eur (přibližně 250 korun) na hodinu. Bývalá starostka očekává také pokles počtu turistů, zejména ze severských zemí, jejichž obyvatele podle ní odrazuje blízkost stále nepřátelštějšího Ruska. Samotné fronty na hranicích a pohled na lidi čekající na mostě se přitom podle Raikové staly svého druhu turistickou atrakcí.

Podle Raikové může uzavření hranice také ještě více zkomplikovat snahy přilákat investice do Narvy a okolního regionu. Připomněla, že „již nyní je nezaměstnanost v Narvě přibližně dvojnásobná oproti celostátnímu průměru“.

„Emocionální dopad uzavření hranice na obyvatele Narvy bychom neměli podceňovat. Narva už není městem spojujícím dva břehy, ale slepou uličkou. Na začátku Evropy. Tísnivý pocit pozdního podzimu postupně dorazil až k nám domů,“ napsala.

Bývalá starostka Narvy Katri Raiková
Zdroj: Dmitri Fedotkin/ERR

Estonsko od 1. prosince uzavře silniční hraniční přechody s Ruskem, oznámilo v neděli estonské ministerstvo zahraničí. Zatím není jasné, zda půjde o dočasné, nebo trvalé opatření. Vláda by měla o uzavření hranice oficiálně rozhodnout ještě tento týden.

Podle údajů lotyšského internetového portálu pro elektronické odbavování na hranicích Lvborder.lv zůstávají na lotyšsko-ruské hranici v provozu dva silniční hraniční přechody – Grebņeva a Terehova. Na norsko-ruské hranici je nadále otevřen silniční přechod Storskog.

Finské pozemní hraniční přechody s Ruskem jsou uzavřeny od 15. prosince 2023.

Článek od ERR, poprvé byl publikován 16. listopadu 2026 10:50 (SEČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Novým filmovým Bondem je Robert Pattinson

Novým filmovým Bondem je Robert Pattinson

16:18AktualizovánoPrávě teď
Mlsna se přihlásí do výběrového řízení na šéfa ÚOHS na další období

Mlsna se přihlásí do výběrového řízení na šéfa ÚOHS na další období

před 32 mminutami
Babiš zahájil návštěvu Izraele, bude jednat o protivzdušné obraně

Babiš zahájil návštěvu Izraele, bude jednat o protivzdušné obraně

před 34 mminutami
Ruský vliv na Madagaskaru sílí, hraje se i o klíčový průliv

Ruský vliv na Madagaskaru sílí, hraje se i o klíčový průliv

před 1 hhodinou
Na svátek 17. listopadu mohou být obchody otevřené

Na svátek 17. listopadu mohou být obchody otevřené

před 1 hhodinou
Bajkal se po dekádách úpadku vzpamatovává, potvrdila studie

Bajkal se po dekádách úpadku vzpamatovává, potvrdila studie

před 2 hhodinami
Kyjev není na zimu připravený, obávají se jeho občané a viní Klyčka

Kyjev není na zimu připravený, obávají se jeho občané a viní Klyčka

před 5 hhodinami
„Legalizace“ švarcsystému, nebo zpřesnění definice? Novelu zákoníku práce provází spory

„Legalizace“ švarcsystému, nebo zpřesnění definice? Novelu zákoníku práce provází spory

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ministři zahraničí EU schválili další protiruské sankce

Ministři zahraničí Evropské unie v pondělí schválili další sankce proti ruským osobám a subjektům. Na sankční seznam přibylo 145 jmen. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské státy. Opatření se zaměřují zejména na ruské banky, energetické společnosti, firmy napojené na takzvanou stínovou flotilu a osoby a organizace zapojené do dezinformačních kampaní a kybernetických útoků.
12:54Aktualizovánopřed 16 mminutami

Babiš zahájil návštěvu Izraele, bude jednat o protivzdušné obraně

Český premiér Andrej Babiš přistál v izraelském Tel Avivu, kde zahájil třídenní pracovní návštěvu Izraele. V pondělí má na programu jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Hlavním cílem cesty je podle Babiše jednání o protivzdušné obraně, především o možnostech ochrany Česka před raketovými a balistickými útoky.
před 34 mminutami

Uzavření estonsko-ruské hranice bude pro Narvu bolestivou ranou, míní exstarostka

Plánované uzavření estonsko-ruské hranice od 1. prosince bude bolestivou ranou pro pohraniční město Narva. Podle bývalé starostky Katri Raikové sice rozhodnutí není překvapivé, místní obyvatelé však doufali, že k němu nedojde. Upozornila na to na sociálních sítích.
před 45 mminutami

Ruský vliv na Madagaskaru sílí, hraje se i o klíčový průliv

Spojené státy varovaly Madagaskar před prohlubováním vazeb s Moskvou. Po loňském převzetí moci armádou Rusko dodává africké zemi zbraně a na ostrově působí jeho polovojenské Africké síly. Vliv Kremlu prosakuje také do informační a kulturní sféry. Sílící ruský vliv na africkém kontinentu je znát především ve vojenském sektoru, přináší ale spíše smíšené výsledky, jak ukázala zkušenost zemí Sahelu. Moskvě se navíc nedaří konkurovat Evropě a Číně v oblasti obchodu a investic.
před 1 hhodinou

Ukrajinci zasáhli Krymský most, provoz je omezen

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Úřady informují o několika zraněných. V důsledku ukrajinského útoku je také omezen provoz na Krymském mostě spojujícím okupovaný poloostrov s ruskou pevninou. Ruské drony zasáhly Dnipro a Záporožskou oblast.
09:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ruská správa plánuje zabavit přes 1100 domů v okupované části Chersonské oblasti

Ruské okupační úřady plánují převést více než 1100 domů v okupované části Chersonské oblasti do „obecního“ vlastnictví. Nemovitosti lidí, kteří uprchli před válkou, chtějí prohlásit za „majetek bez vlastníka“. V pondělí o tom informovala ukrajinská vojenská rozvědka (HUR).
před 2 hhodinami

Hinduisté slaví svátek boha Slunce koupelí v řece

Hinduisté uzavírají oslavy svátku zasvěceného bohu Slunce Súrjovi a bohyni Chhathi Maie. Chhath púdža pochází ze severovýchodu Indie a Nepálu, díky diaspoře se však slaví po celém světě. Smyslem svátku je vyjádřit vděčnost za dary života na Zemi a naplnit niterná, osobní přání. Trvá čtyři dny a tři noci, během nichž věřící drží přísný půst a připravují tradiční pokrmy symbolizující čistotu a oddanost. Uklízejí okolí svých domovů, obětují květiny a potraviny, zpívají chvalozpěvy a podstupují několik rituálních koupelí. Vyvrcholením oslav je věnovaní darů zapadajícímu a následující ráno vycházejícímu slunci, které věřící přinášejí stojíce v řece. Poté se rodiče modlí za ochranu svých dětí a za štěstí a klid celé rodiny.
před 4 hhodinami

Kyjev není na zimu připravený, obávají se jeho občané a viní Klyčka

Na nepřipravenost Kyjeva na nadcházející zimu upozorňují obyvatelé ukrajinské metropole i prezident Volodymyr Zelenskyj – obě strany viní starostu hlavního města Vitalije Klyčka. Ten se proti výrokům Zelenského ostře ohrazuje a vyzývá ke spolupráci v těžkých časech. Kyjev může znovu čelit výpadkům elektřiny a nedostatku tepla i vody. Potenciální problém představuje i kanalizační systém.
před 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Uzavření estonsko-ruské hranice bude pro Narvu bolestivou ranou, míní exstarostka

Uzavření estonsko-ruské hranice bude pro Narvu bolestivou ranou, míní exstarostka

před 45 mminutami
Ruská správa plánuje zabavit přes 1100 domů v okupované části Chersonské oblasti

Ruská správa plánuje zabavit přes 1100 domů v okupované části Chersonské oblasti

před 2 hhodinami
AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

13. 11. 2026
Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

13. 11. 2026
Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

12. 11. 2026
Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

12. 11. 2026
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

11. 11. 2026
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

11. 11. 2026
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

10. 11. 2026
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

10. 11. 2026
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026