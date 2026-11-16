Uzavření estonsko-ruské hranice bude pro Narvu bolestivou ranou, míní exstarostka

Plánované uzavření estonsko-ruské hranice od 1. prosince bude bolestivou ranou pro pohraniční město Narva. Podle bývalé starostky Katri Raikové sice rozhodnutí není překvapivé, místní obyvatelé však doufali, že k němu nedojde. Upozornila na to na sociálních sítích.
„Nedělní večer byl v mnoha domácnostech v Narvě náročný. Lidé řešili, jak budou nadále navštěvovat své stárnoucí rodiče, děti a vnoučata v Rusku. Není třeba se hned ptát, proč jejich příbuzní žijí v Rusku. Pohraniční oblasti měly vždy užší vazby na sousední země než regiony ve vnitrozemí. Obyvatelé Estonska, kteří se v současnosti nacházejí v Rusku, mají dva týdny na návrat domů. Poté povede cesta z Petrohradu do Narvy prakticky přes Istanbul,“ napsala Raiková.
„Úplné uzavření hranice bude pro Narvu samozřejmě také ekonomickou ranou. Nákladní doprava, která v posledních letech procházela jižním hraničním přechodem, zcela ustane,“ uvedla bývalá starostka.
Podle Raikové přiváděly často kritizované fronty na hranicích do města návštěvníky, kteří využívali místní restaurace, ubytování i taxislužby. Pro řadu lidí se navíc stalo důležitým zdrojem příjmů placené čekání ve frontách za deset eur (přibližně 250 korun) na hodinu. Bývalá starostka očekává také pokles počtu turistů, zejména ze severských zemí, jejichž obyvatele podle ní odrazuje blízkost stále nepřátelštějšího Ruska. Samotné fronty na hranicích a pohled na lidi čekající na mostě se přitom podle Raikové staly svého druhu turistickou atrakcí.
Podle Raikové může uzavření hranice také ještě více zkomplikovat snahy přilákat investice do Narvy a okolního regionu. Připomněla, že „již nyní je nezaměstnanost v Narvě přibližně dvojnásobná oproti celostátnímu průměru“.
„Emocionální dopad uzavření hranice na obyvatele Narvy bychom neměli podceňovat. Narva už není městem spojujícím dva břehy, ale slepou uličkou. Na začátku Evropy. Tísnivý pocit pozdního podzimu postupně dorazil až k nám domů,“ napsala.
Estonsko od 1. prosince uzavře silniční hraniční přechody s Ruskem, oznámilo v neděli estonské ministerstvo zahraničí. Zatím není jasné, zda půjde o dočasné, nebo trvalé opatření. Vláda by měla o uzavření hranice oficiálně rozhodnout ještě tento týden.
Podle údajů lotyšského internetového portálu pro elektronické odbavování na hranicích Lvborder.lv zůstávají na lotyšsko-ruské hranici v provozu dva silniční hraniční přechody – Grebņeva a Terehova. Na norsko-ruské hranici je nadále otevřen silniční přechod Storskog.
Finské pozemní hraniční přechody s Ruskem jsou uzavřeny od 15. prosince 2023.
Článek od ERR, poprvé byl publikován 16. listopadu 2026 10:50 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.