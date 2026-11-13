Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

Polský ministr pro digitalizaci Krzysztof Gawkowski uvedl, že rozsáhlý výpadek služeb společnosti Microsoft, který zasáhl organizace ve více než sedmdesáti zemích světa, poukazuje na rizika spojená se závislostí na globálních technologických společnostech.
„Je to jasná ukázka problémů spojených s digitální závislostí na globálních korporacích,“ napsal v pátek na síti X polský vicepremiér Gawkowski. Podle něj by rizika mohlo pomoci omezit využívání širšího okruhu dodavatelů a softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (open source).
Jeho ministerstvo pracuje na zavedení těchto nástrojů do veřejné správy a brzy by měla být vyhlášena soutěž na jejich pilotní testování v místních samosprávách. V rámci této iniciativy by měla být řešení, která se osvědčí, postupně zpřístupněna celé veřejné správě.
Gawkowski uvedl, že software s otevřeným zdrojovým kódem (open source) by nejen snížil náklady, ale také posílil „digitální suverenitu“ státu.
Problémy hlášeny v desítkách států
Výpadek, který začal ve čtvrtek, připravil miliony lidí po celém světě o přístup k e-mailové službě Outlook, komunikační platformě Teams a dalším klíčovým nástrojům využívaným při každodenní kancelářské práci. Výpadek zasáhl také banky, státní instituce a soudy v několika zemích.
Podle serveru Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb, byly během přibližně jedné hodiny hlášeny problémy ze 74 států a území.
Ve Spojených státech byli někteří zaměstnanci ve čtvrtek předčasně posláni domů. V Austrálii nemohly firmy tisknout faktury a některé školy v pátek nebyly schopny pořádat on-line výuku.
Microsoft nejprve oznámil, že jeho snahy o odstranění výpadku přinášejí „pozitivní výsledky“. O několik hodin později však uvedl, že nedošlo k žádnému trvalému zlepšení.
Banky, univerzity a další instituce varovaly uživatele před falešnými nabídkami technické podpory, jejichž prostřednictvím se podvodníci často snaží podobných výpadků zneužít.
Článek od stanice Polskie Radio, poprvé byl publikován 13. listopadu 2026 v 11:55 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.