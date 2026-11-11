Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí


před 49 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Obyvatelé malé vesnice v oblasti Setomaa na jihu Estonska si musí zvykat na život mezi nově vyhloubenými protitankovými příkopy na soukromých pozemcích a státní hranicí. Místní mají obavy z odtoku vody do příkopů a z dostupnosti silnic.

Protitankové příkopy se budují podél estonsko-ruské hranice na soukromých i státních pozemcích v rámci Baltské obranné linie, jejímž cílem je posílit bezpečnost na východní hranici. V oblasti Setomaa již bylo na soukromých pozemcích vyhloubeno téměř 23 kilometrů příkopů a instalováno 28 bunkrů.

Vesnice Vinski má sedm domácností a v poslední době se z ní stala tak trochu opevněná obec. Z jedné strany ji lemuje hraniční plot, z druhé betonové protitankové jehlany, obranné příkopy a valy.

Místní obyvatelé řekli stanici ERR, že mají obavy z odtoku vody do příkopů a z toho, zda zůstanou přístupné okolní silnice.

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„Nejprve jsme se obávali, že jsou tyto příkopy tak hluboké, že by z nich člověk nedokázal vylézt, kdyby do některého spadl nebo kdyby se naplnil vodou. V obci žijí i děti v předškolním věku. Samozřejmě jsou všude rybníky a potoky, před kterými je také třeba děti chránit, ale tohle přesto vyvolalo otázky, protože svahy jsou velmi strmé,“ uvedla obyvatelka vesnice Vinski Lea Ojametsová.

Obyvatelům vesnice se také nelíbilo, že do obce a z ní povede pouze jedna silnice.

„Prosazovala jsem vybudování alternativního východu, který by lidé mohli využít k odchodu pěšky, protože s hlavní silnicí se může stát cokoli,“ uvedla Ojametsová.

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Margus Timmo, předseda neziskové organizace Svaz Setomaa, která zajišťuje hloubení příkopů na soukromých pozemcích, uvedl, že obavy obyvatel Vinski jsou pochopitelné.

„Zatím nikde nedošlo k žádným škodám. Obyvatelé vesnice pouze vyjadřují obavy, že by voda mohla zaplavit jejich les nebo že by v případě problémů s hlavní silnicí nemohli obec opustit, protože je obklopena příkopy. To všechno jsou hypotetické obavy, na které se snažíme najít řešení. Celé to probíhá od září a společně jsme také zasedli a vypracovali memorandum o vzájemných záměrech,“ uvedl.

Jak informovala zpravodajská relace ERR Aktuaalne kaamera, buduje se nádrž, která má odvádět přebytečnou vodu z příkopů, a mezi příkopy byla vytvořena druhá výjezdová cesta.

Estonsko-ruskou hranici je možné vidět z vesnice Vinski v Setomaa
Zdroj: Leevi Lillemäe/ERR
Baltská obranná linie
Zdroj: RKIK/ECDI

Článek napsal Leevi Lillemäe (ERR), poprvé byl publikován 11. listopadu 2026 v 09:06 (SEČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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