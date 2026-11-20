V Polsku se v pátek pravděpodobně na třech místech zřítily dvě ruské střely a jeden dron s proudovým motorem, řekl ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. V jednom případě podle něj šlo o střelu s plochou dráhou letu Ch-101. V noci odstartovaly polské i spojenecké stíhací letouny a obyvatelé některých příhraničních regionů obdrželi na mobilní telefony varování před hrozbou vzdušného útoku. Takové nebezpečí aktuálně v Polsku nehrozí, ujistil polský premiér Donald Tusk.
Kosiniak-Kamysz řekl, že jde o další provokaci ze strany Ruska. „Datum podle mě není náhodné – dnes se v okolí míst, kde operovalo naše letectvo, konají cvičení koalice ochotných,“ uvedl.
Ve vojenském výcvikovém prostoru Nowa Demba severozápadně od Řešova (Rzeszowa) vojáci z 11 zemí nacvičují přesuny jednotek nebo využití logistické podpory poskytované Polskem. Tyto mnohonárodní síly by se na Ukrajinu podle plánů mohly v případě potřeby přesunout jako mírové jednotky po ukončení války rozpoutané Ruskem. Varšava požádá Severoatlantickou alianci o větší podporu pro její východní křídlo.
„Polský vzdušný prostor byl narušen,“ napsal dříve na sociální síti X ministr vnitra Marcin Kierwiński a dodal, že je ve stálém kontaktu s Kosiniakem-Kamyszem a zástupci záchranných složek. Tusk na základě informací od těchto dvou ministrů uvedl, že „aktuálně nehrozí nebezpečí vzdušného útoku“.
Hasiči a policisté našli zřícený objekt u obce Lipowiec v okrese Bilgoraj, vzdušnou čarou asi 70 kilometrů od hranice s Ukrajinou. „Objekt spadl na pole nedaleko lesa a začal hořet. Nehrozí žádné nebezpečí pro obyvatele okolních usedlostí ani pro les,“ informoval v televizi TVN24 ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení v Lublinském vojvodství Dariusz Dzialo.
Rozhlasová stanice RMF FM informovala, že do okolí městečka Rudnik nad Sanem severně od Řešova vyjeli hasiči a zástupci dalších složek, protože tam údajně dopadl blíže neurčený objekt. Běloruské exilové médium Nexta sídlící ve Varšavě informovalo, že bezpečnostní kamery v blízkosti vesnice Chmielek nedaleko ukrajinských hranic zachytily hlasitý výbuch.
Při rozsáhlém ruském útoku proti Ukrajině v noci na pátek odstartovaly polské i spojenecké vojenské letouny a po celou noc byly v pohotovosti systémy protivzdušné obrany, sdělil mluvčí operačního velitelství polských ozbrojených sil Jacek Goryszewski. Podle něj armáda vyhodnocuje údaje z radarů.
Varování před vzdušným útokem
Obyvatelé některých částí regionů na jihovýchodě Polska v noci dostali na mobilní telefony varování před hrozbou vzdušného útoku a výzvu, aby si našli bezpečné místo a čekali na další informace.
V regionu se náhodou nacházela britská velvyslankyně v Polsku Melinda Simmonsová a popsala, že sama slyšela výstražnou sirénu a dostala upozornění na mobilní telefon, aby se ukryla. „Je to připomínka. Když je Ukrajina pod velkým útokem, pociťují to i sousedé,“ napsala Simmonsová.
Polská armáda aktivovala prostředky protivzdušné obrany a letiště v Řešově (Rzeszowě) kvůli možným operacím letectva dočasně zastavilo provoz. Ministr infrastruktury Dariusz Klimczak uvedl, že „kvůli nebezpečí vzdušného prostoru vedení Polské agentury pro leteckou dopravu rozhodlo o evakuaci řídící věže na letišti Řešov-Jasionka“. Do krytu podle něho odešlo devět lidí. Dodal, že šlo o první evakuaci pracovníků z řídící věže na tomto regionálním letišti.
Za pět let ruské invaze na Ukrajinu byl při ruských útocích v západoukrajinských regionech polský vzdušný prostor narušen už vícekrát. Nejzávažnější důsledky to mělo v listopadu 2022, kdy se v obci Przewodów na východě Polska zřítila ukrajinská protiletecká střela S-300 a zabila dva lidi.