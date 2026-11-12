Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa


před 29 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Švýcarské farmaceutické společnosti Novartis a Roche patří k několika málo farmaceutickým gigantům, kteří stále investují do zajištění přístupu k lékům v chudších zemích. Geopolitické napětí, obchodní tlak ze strany USA a rostoucí zaměření na bohaté trhy však ohrožují dosažený pokrok.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nemají přibližně dvě miliardy lidí na světě přístup k základním lékům. Většina z nich žije v zemích s nízkými a středními příjmy.

Nadace Access to Medicine Foundation se sídlem v Nizozemsku již více než dvě desetiletí vyzývá dvacet největších farmaceutických společností, aby zpřístupnily své léky nejchudším pacientům na světě. Většina společností uvádí léky na trh v zemích s nízkými příjmy jen zřídka. Pokud tak učiní, jsou jejich ceny příliš vysoké nebo zdravotnické systémy nejsou dostatečně vybavené k tomu, aby jejich podávání zajistily.

Desáté vydání žebříčku Access to Medicine Index, které nadace zveřejnila v úterý, ukazuje, že přístup k lékům se přesunul z okraje firemních aktivit do centra jejich podnikání.

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„Když jsme začínali, firmy se přístupu k lékům věnovaly spíše okrajově, z dobré vůle, nešlo o nedílnou součást jejich fungování. Dnes se toto téma dostává na jednání vedení společností i do jejich obchodních plánů,“ uvedla v tiskové zprávě generální ředitelka Access to Medicine Foundation Jayasree Iyerová.

Většina velkých farmaceutických společností dnes při výzkumu a vývoji i plánování dodávek zvažuje, jak rozšířit globální dostupnost svých produktů. Podle žebříčku se nyní takzvaný plán zajištění dostupnosti týká přibližně 68 procent lékových kandidátů v pozdních fázích vývoje, což je více než trojnásobek oproti roku 2018.

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Švýcarský farmaceutický gigant Novartis, který se již podruhé za sebou umístil na prvním místě žebříčku, má plány na zajištění dostupnosti téměř u všech lékových kandidátů v pozdních fázích klinických studií. Stanovil také měřitelné cíle týkající se počtu pacientů, kterým se jeho produkty dostanou.

Konkurent Roche se sídlem v Basileji se posunul na šesté místo, o které se dělí se společností Boehringer Ingelheim. V roce 2024 mu přitom patřila jedenáctá příčka. K posunu přispělo mimo jiné úsilí o rozšíření přístupu k onkologickým lékům a provádění klinických studií v subsaharské Africe.

Geopolitické překážky

Výkonnost farmaceutického průmyslu však podle zprávy „stagnuje“. Přechod od plánů na papíře k jejich realizaci a měřitelným změnám, například k vyššímu počtu pacientů, kteří mají k lékům přístup, postupuje pomalu. Geopolitické překážky situaci neusnadňují a ohrožují dosažený pokrok, uvedla Iyerová.

Nacionalistické tlaky vedou společnosti k tomu, aby se více zaměřovaly na domácí trhy, zatímco drastické škrty v rozpočtech na mezinárodní pomoc ohrožují financování výzkumu opomíjených nemocí i budování infrastruktury potřebné k distribuci život zachraňujících terapií.

„Spoléhali jsme na to, že tato skupina společností má rozsáhlé portfolio vyvíjených léků a investuje do prioritních nemocí. Celkový počet lékových kandidátů však v posledních letech výrazně klesl,“ řekla Iyerová serveru Swissinfo. „To by mělo být pro toto odvětví varovným signálem a podnětem k otázce, zda skutečně vyvíjíme správné léky, které svět potřebuje.“

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Počet projektů zaměřených na vývoj léků proti opomíjeným tropickým nemocem, jako je horečka dengue, klesl na třetinu úrovně z roku 2018, kdy dosáhl svého vrcholu. Pouze 23 procent klinických projektů farmaceutických společností se zaměřuje na tyto nemoci, přestože jejich dopad v chudších zemích narůstá.

Ještě před pandemií covidu-19 společnosti opouštěly výzkum infekčních nemocí a upřednostňovaly oblasti s vyšším potenciálem zisku, jako je onkologie. Současný trend vývoje léků proti obezitě pouze posílil přesun investic k trhákům zaměřeným na bohaté země.

Existují však i výjimky. Novartis nadále vyvíjí léky proti malárii, lepře a Chagasově chorobě, tedy nemocem, které se vyskytují převážně v rozvojových zemích. V roce 2025 uvedl Novartis na trh první antimalarickou léčbu určenou novorozencům a kojencům. O několik let dříve uvedla britská společnost GSK a její partneři na trh první schválenou vakcínu proti malárii.

Navzdory tomuto pokroku zůstává malárie jednou z nejsmrtelnějších infekčních nemocí. Počet úmrtí v posledních letech rostl a v roce 2024 přesáhl 610 tisíc.

Problémy s cenami léků

U léků, které jsou již na trhu, zůstává podle WHO hlavní překážkou jejich dostupnosti cena. Až devadesát procent obyvatel zemí s nízkými a středními příjmy si léky hradí z vlastní kapsy a miliardy lidí se každý rok kvůli placení zdravotní péče dostávají do finančních potíží.

Jedním ze způsobů, jak snížit ceny, je poskytování licencí k produkci léků výrobcům generik. V květnu uzavřela společnost Roche dobrovolnou licenční dohodu s organizací Medicines Patent Pool (MPP), jejímž cílem je rozšířit dostupnost jejího léku proti chřipce Xofluza. Očekává se, že díky tomu jeho cena výrazně klesne přibližně ve 129 zemích.

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Farmaceutičtí giganti se brání poskytování licencí na své nejprodávanější léky proti rakovině a dalším nepřenosným nemocem. Novartis v roce 2022 uzavřel s organizací MPP dobrovolnou licenční dohodu na svůj lék nilotinib (Tasigna), který se používá k léčbě chronické myeloidní leukemie. Žádná další společnost jej nenásledovala. Lék vyrábí jeden producent generik a na základě dobrovolné licenční dohody se prodává ve čtyřech zemích s nízkými příjmy.

„Snažili jsme se farmaceutickému průmyslu ukázat, že dobrovolné poskytování licencí představuje způsob, jak otevřít nové trhy a získávat licenční poplatky. Společnosti však obvykle vidí pouze související rizika,“ uvedl Charles Gore, výkonný ředitel organizace MPP se sídlem v Ženevě.

Organizace prosazující ochranu veřejného zdraví, jako jsou Lékaři bez hranic, namítají, že dobrovolné kroky farmaceutických společností k zajištění spravedlivých a dostupných cen nestačí.

Současná geopolitická situace problém v mnoha ohledech ještě zhoršila. Společnosti se ještě více zaměřily na zajištění svého největšího trhu, kterým jsou Spojené státy. Farmaceutické firmy přislíbily investovat v USA více než 500 miliard dolarů (přibližně 10,5 bilionu korun) výměnou za výhodnější obchodní podmínky ze strany administrativy Donalda Trumpa.

Nabízení slev v kterékoli zemi světa se navíc dostalo pod drobnohled v souvislosti s Trumpovými výzvami, aby ostatní země platily vyšší ceny a přispívaly podle něj spravedlivým dílem na inovace.

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„Je zřejmé, že farmaceutické společnosti mají nyní mnohem méně prostoru věnovat se otázce dostupnosti léků a mnohem více se obávají toho, jak bude vnímáno snižování jejich cen kdekoli na světě,“ uvedl Gore.

Roste povědomí o tom, že farmaceutické společnosti nemohou zůstat závislé na vysokých cenách léků v USA. U většiny z nich se to však nepromítá do globálnějšího přístupu k uvádění léků na trh. V subsaharské Africe zůstává aktivních jen několik málo společností, včetně Novartisu a Roche.

„Jako odvětví se nacházíme v bodě zlomu. Musíte se rozhodnout,“ uvedla Iyerová. „Budete svůj růst rozvíjet na rozvíjejících se trzích a v rozvojových zemích, kde poptávka roste, nebo budete reagovat jako dosud a snažit se udržet malý počet trhů, které až doposud táhly vaše podnikání?“

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Symbol WHO

Článek napsala Jessica Davis Plüssová (SWI_EN), editoval jej Marc Leutengger, poprvé byl publikován 12. listopadu 2026 v 09:00 (SEČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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