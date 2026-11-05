Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Je to skutečná volební porážka, kterou Lula uštědřil Fláviu Bolsonarovi, synovi bývalého brazilského prezidenta. V prvním kole skončil liberální kandidát na prvním místě se ziskem 47,06 procenta hlasů, zatímco úřadující prezident získal 45,12 procenta. Tato rána probudila levicový progresivní tábor, který znovu nastartoval skutečnou propagační strategii založenou na kampani na sociálních sítích díky „Lulově armádě“ a televizních debatách, která Lulovi zajistila čtvrté prezidentské období.
Toto vítězství by však nemělo zastínit jinou skutečnost: posílení bolsonaristického tábora v Kongresu, upozorňuje Frédéric Louault: „Kromě 47 procent voličů, kteří podpořili Flávia Bolsonara, se bolsonaristický tábor stal nejsilnější politickou silou v Kongresu. Získal více než třináct křesel v Senátu a přes dvacet mandátů ve Sněmovně reprezentantů a bude hlavní opoziční silou vůči prezidentovi Lulovi.“
Tato síla se projevuje také na úrovni guvernérů brazilských spolkových států, neboť „většinu velkých států nyní řídí představitelé spojení s Bolsonarovým klanem nebo mu velmi blízcí. Ať už jde o São Paulo, Rio de Janeiro, nebo Minas Gerais, hlavní, nejmocnější a nejlidnatější státy spravují spojenci liberální strany Bolsonarova klanu“.
Bolsonarismus, protestní hnutí, které vzniklo v důsledku demokratické krize
Bolsonaristické hnutí se v Brazílii zrodilo v období hluboké demokratické krize. Druhé funkční období tehdejší prezidentky Dilmy Rousseffové poznamenaly korupční skandály. V roce 2016 byla nakonec odvolána z funkce kvůli manipulaci s veřejnými účty. Právě v tomto období se na politické scéně objevil Jair Bolsonaro.
„Bylo to období, které se vyznačovalo velkou nedůvěrou v brazilskou demokracii,“ vzpomíná Frédéric Louault. Podpora demokracie v Brazílii tehdy klesla na historické minimum. Důvěra v demokratické instituce se zhroutila. Země navíc čelila hospodářské a bezpečnostní krizi. Byly tak splněny všechny podmínky pro nástup politického outsidera.
„Tento outsider se prezentuje jako zachránce, který chce skoncovat s dosavadní politikou. Jair Bolsonaro byl kandidátem namířeným proti zavedenému politickému establishmentu, kandidátem změny, a nakonec se mu podařilo získat prezidentský úřad,“ rekapituluje Louault.
Profesor politologie na Université libre de Bruxelles (ULB) však připomíná, že outsider, který se stal prezidentem, během svého mandátu získal řadu příznivců. Postupem let se mu podařilo vytvořit hnutí, které přesahuje jeho vlastní osobnost: „Po nástupu k moci vládl s podporou politického a ekonomického systému, který se k němu přiklonil, spojil se s jeho osobou a pomohl upevnit celé politické hnutí, které nezaniklo ani po uvěznění Jaira Bolsonara. Byl to ostatně sám Jair, kdo na konci roku 2025 určil svého nejstaršího syna Flávia za svého nástupce a prezidentského kandidáta, aby zabránil znovuzvolení Luly.“
Lulovo vítězství – strom, který zakrývá les zklamaných bolsonaristů?
Bolsonarismus sice těžil z krize institucí a selhávání demokratického systému, zároveň si však vybudoval vlastní ideologii založenou na prvcích, které jsou v brazilské společnosti silně zakořeněné. Hnutí podle odborníka na Brazílii přetrvává i bez Bolsonara u moci, protože „bolsonarismus má velmi silný ideologický rozměr. Čerpá z náboženských prvků, z hlubokého zakotvení náboženství a evangelikální praxe v Brazílii a z představy tradičních rodinných hodnot, která je tam velmi rozšířená. Zároveň se bolsonarismus do značné míry vymezuje odmítáním: Luly, Dělnické strany a všeho, co je v rámci tohoto reakčního mezinárodního hnutí vnímáno jako spojené se socialismem, komunismem nebo levicí obecně.“
Jednou z výzev, před nimiž bude Lula stát, bude snaha znovu navázat vztahy s těmito příznivci odmítání, kteří mu neodevzdali svůj hlas. Vítězství progresivního tábora ve volbách by totiž nemělo zastínit skutečnost, že v brazilské společnosti zůstává početná skupina zklamaných bolsonaristů.
„V prezidentských volbách je samozřejmě vždy poražený a vítěz. V tomto případě je zcela jasným vítězem Lula. Když se ale podíváme na Brazílii jako celek, nemůžeme říci, že bolsonarismus zmizel porážkou Flávia Bolsonara a jeho útěkem do Spojených států,“ zakončuje Louault.
Článek napsala Sarah Poucetová (RTBF), poprvé byl publikován 4. listopadu 2026 v 15:00 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.