Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Ruská organizace Masterskaja Novych Media podle ukrajinské aktivistky Larysy Latypové převzala koncept i slogany ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“, která vznikla v roce 2024. Její obdobu pod názvem „Čtvrtý koláč“ spustila u příležitosti ruského Dne národní jednoty, který připadá na 4. listopadu. Latypová, která se na založení původní iniciativy podílela, o tom hovořila ve vysílání Radia Kultura.
Podle Latypové se tým o ruské kampani dozvěděl právě 4. listopadu z příspěvku novinářky Kateryny Šapovalové na facebooku. „Ani den neuplyne, aby Rusko Ukrajině něco neukradlo. Tentokrát si přivlastnilo ‚Koláč nezávislosti‘. Země, která se už roky chlubí svou výjimečnou civilizací, není schopná vymyslet ani vlastní rituál národní jednoty,“ napsala Šapovalová.
Když se organizátoři s ruským projektem seznámili, zjistili, že Rusové převzali nejen samotný nápad, ale také hlavní sdělení, strukturu a podobu soutěže. Původní ukrajinský slogan „Náplně jsou různé, ale koláč je jeden“ přitom v ruské verzi pozměnili na „Koláč je jeden, země je různorodá“. „Prostě to zkopírovali pomocí Ctrl+C a Ctrl+V, aniž by si s tím dali jakoukoli práci,“ dodala Latypová.
Upozornila také, že Rusové převzali další klíčový prvek ukrajinské iniciativy – a to rozdávání upečených koláčů vojákům. Letos získal ruský projekt oficiální celostátní podobu a koláče se začaly distribuovat ruským vojákům.
Latypová se domnívá, že přivlastňování ukrajinských tradic je pokusem o popření svébytné identity ukrajinského národa a jeho práva na vlastní historii a kulturní dědictví. Podobné jednání označuje za součást kognitivní války, v níž Moskva neusiluje pouze o území, ale také o ovládnutí historické paměti, jazyka a symbolů.
„Musíme tomu čelit dokumentováním autorství. Musíme zdůrazňovat ukrajinský původ našich tradic, zejména těch novodobých,“ zdůraznila spoluzakladatelka iniciativy.
Připomněla také další příklady kulturního přivlastňování, například ruský pokus zavést Den kosovorotky, tradiční ruské košile, po vzoru ukrajinského Dne vyšyvanky, tedy tradiční vyšívané košile. Zmínila rovněž vznik podniků nabízejících ruské pečivo poté, co z Ruska odešel řetězec McDonald’s.
Jak ukrajinská iniciativa vznikla?
Iniciativa „Koláč nezávislosti“ vznikla v roce 2024 s cílem založit novou kulinářskou tradici spojenou s oslavami ukrajinského Dne nezávislosti. Její podstatou je společné pečení koláčů a setkávání se u jednoho stolu.
Podle Latypové organizátoři hledali pokrm, který by byl rozšířený v různých regionech Ukrajiny a zároveň nebyl spojený s žádným náboženstvím. Koláč se tak stal symbolem sjednocujícím různé ukrajinské komunity, neboť každý region i etnická skupina mají své vlastní recepty.
V roce 2026 iniciativa uspořádala celostátní soutěž receptů, do níž se zapojily školy, místní komunity, kulturní centra, senioři i příslušníci ozbrojených sil. V kategorii určené vojákům zvítězila příslušnice ukrajinské armády, která pro své spolubojovníky upekla koláč s náplní z rybí konzervy.
Podle spoluzakladatelky iniciativa letos oslovila více než 20 milionů lidí. Skutečný počet však může být ještě vyšší, protože organizátoři nemohou evidovat všechny koláče, které lidé upekli.
Ukrajinci chtějí svou tradici ochránit a šířit i v zahraničí
Latypová se domnívá, že iniciativa „Koláč nezávislosti“ potřebuje podporu státu, především v oblasti propagace a šíření informací. Organizátoři se již obrátili na představitele výkonné moci a parlamentu s návrhem na oficiální zavedení celostátního Dne koláčů.
Organizátoři plánují tradici propagovat také v zahraničí, mimo jiné prostřednictvím ukrajinských velvyslanectví. Podle Latypové by to mělo přispět k upevnění povědomí o ukrajinském původu iniciativy na mezinárodní úrovni.
Z právního hlediska si organizátoři mohou zaregistrovat ochrannou známku na Ukrajině i v zahraničí. Ochrana samotného konceptu a způsobu pořádání akce je však podstatně složitější. „Samotný způsob fungování projektu nemůžeme právně ochránit. Převzali náš nápad, změnili termín konání a spustili stejný projekt,“ vysvětlila Latypová.
Zároveň je přesvědčena, že ukrajinská tradice se bude nadále rozvíjet, protože vznikla z iniciativy samotných lidí, nikoli na základě rozhodnutí státních orgánů.
Článek napsala Oksana Zablotská (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikován 9. listopadu 2026 18:39 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.