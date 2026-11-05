Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Na Ukrajině se ozývají hlasy požadující zákaz veřejného provozování kulturních děl v ruském jazyce bez ohledu na národnost jejich interpretů. Plánují se také pokuty pro provozovatele podniků, které taková vystoupení umožní.

Informovala o tom jazyková ombudsmanka Olena Ivanovská v pořadu „Kultura dnes“.

Současný zákon „O kultuře“ zakazuje veřejné provozování a promítání kulturních děl v ruském jazyce pouze ruským občanům. Ukrajinští interpreti a občané jiných zemí proto mohou na koncertech zpívat v ruštině, promítat videoklipy a pouštět takový obsah na veřejných místech.

Podle Ivanovské se plánuje rozšíření těchto omezení na všechny interprety bez ohledu na jejich národnost. Navrhuje se proto odpovídajícím způsobem upravit článek 15 zákona „O kultuře“.

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Na přípravě těchto změn pracuje pracovní skupina Výboru Nejvyšší rady pro humanitární a informační politiku. Iniciativu na zpřísnění omezení předložil poslanec Oleksandr Sančenko.

Koho se zákaz dotkne

Omezení se budou vztahovat na veřejné provozování kulturních děl v ruském jazyce, konkrétně na koncertech, v ulicích, na veřejných místech a během hromadných akcí.

Navrhuje se také zavést odpovědnost pro majitele podniků, kteří ve svých prostorách umožní reprodukování takového obsahu. Jedná se zejména o koncertní sály, restaurace a kavárny.

Současně nebude zakázána tvorba kulturních děl v ruském jazyce. Podle Ivanovské se návrh zákona nezaměřuje na soukromou tvorbu, ale omezuje veřejné šíření takového obsahu.

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Za první porušení bude uloženo napomenutí nebo pokuta ve výši 13 600 až 17 000 hřiven (zhruba 6460 až 8070 korun). Při opakovaném porušení během jednoho roku bude pokuta činit 20 400 až 25 500 hřiven (přibližně 9 685 až 12 110 korun).

Občané budou moci nahlásit porušení prostřednictvím oficiálních internetových stránek jazykové ombudsmanky. K tomu bude nutné porušení zdokumentovat. Po obdržení stížnosti ji prověří zástupce příslušného orgánu na ochranu státního jazyka a rozhodne o udělení napomenutí nebo pokuty.

Co se stane s ruskojazyčným obsahem na internetu

Ivanovská se samostatně zmínila také o šíření ruskojazyčného obsahu na internetu. Podle ní je třeba tuto oblast dále regulovat, zejména s cílem chránit dospívající před ruským kulturním vlivem.

Uvedla také, že sekretariát jazykové ombudsmanky kontaktoval společnost Google. Důvodem bylo, že vyhledávač při zadávání dotazů v ukrajinštině nezobrazuje vždy výsledky v tomto jazyce. Uživatelům místo toho může nabízet ruskojazyčné stránky.

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V rozhovoru se věnovala také promítání archivních filmů v ruštině, a to i pro vzdělávací, vědecké nebo výzkumné účely.

Ivanovská vysvětlila, že pro takové případy nejsou stanoveny žádné zvláštní výjimky. Pokud je kulturní dílo promítáno v originálním jazyce, musí být opatřeno titulky nebo simultánním překladem.

Návrh zákona číslo 15412 nyní čeká na projednání v Nejvyšší radě Ukrajiny.

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Článek napsala Oksana Zablotská (Suspilne), poprvé byl publikován 5. listopadu 2026 v 10:47 (SEČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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