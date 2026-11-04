Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Británie usiluje o nové nastavení vztahů s Evropskou unií deset let po referendu o brexitu – před summitem, který se uskuteční 20. listopadu v Bruselu, to uvádí londýnský zpravodaj stanice ERTnews.
Podle informací deníků The Guardian a The Times se Londýn a Brusel údajně blíží uzavření tří dohod, které se týkají obchodu se zemědělskými produkty, mobility mladých lidí a spolupráce v oblasti emisí.
Nejvýznamnější z nich se týká omezení zdravotních kontrol potravin a zemědělských produktů s cílem usnadnit obchod po brexitu. Britská vláda odhaduje, že ekonomický přínos tohoto opatření by do roku 2040 mohl přesáhnout pět miliard liber. Úplné zrušení celních kontrol se však nepředpokládá.
V této souvislosti se zvažuje také obnovení platnosti pasů pro domácí mazlíčky, které by usnadnilo cestování do Evropy.
Další samostatný program by mohl umožnit mladým lidem do třiceti let žít a pracovat po omezenou dobu v Británii nebo v zemích Evropské unie.
Současně se jedná také o snížení školného pro evropské studenty na britských univerzitách, dosud však nebylo dosaženo žádné dohody.
Užší spolupráce však může mít i ekonomické náklady. Podle deníku The Times počítá návrh společného prohlášení s možným finančním příspěvkem Británie do evropských fondů soudržnosti výměnou za účast na některých segmentech jednotného trhu. Další finanční zátěž se očekává také v rámci navrhovaného propojení systémů obchodování s emisemi.
Premiér Andy Burnham tvrdí, že užší spolupráce s Evropskou unií by mohla britské ekonomice přinést 17 miliard liber a zvýšit HDP o 0,4 procenta.
Očekává se, že summit, který se uskuteční 20. listopadu v Bruselu, přinese jasnější představu o záměrech obou stran. Burnham uznal, že postoj britské veřejnosti k brexitu se změnil, zároveň však zdůraznil, že o budoucích vztazích s Evropskou unií nebude rozhodovat bez podpory občanů.
Článek napsaný portálem ERTNews, poprvé byl publikován 4. listopadu 2026 v 10:25 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.