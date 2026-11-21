Bouřlivou reakci Moskvy vyvolala přítomnost francouzských vojáků na ukrajinském území. Rusko nyní považuje Paříž za přímého účastníka konfliktu. Podle deníku Le Monde se francouzský vojenský personál na Ukrajině v omezeném rozsahu pohyboval už dřív, informace ale nebyla veřejná. V posledních měsících francouzská aktivita zesílila.
Na Ukrajině se podle francouzských médií kontingent několika desítek vojáků, kteří se střídají v pravidelných rotacích, nachází už několik měsíců. Jedná se hlavně o instruktory, již pomáhají s výcvikem ukrajinských jednotek.
„Přítomnost francouzských vojáků na ukrajinském území nebyla utajovaná, ale zároveň se o ní příliš nevědělo. Myslím, že je třeba si uvědomit, že toto odhalení má především politický charakter,“ říká generálmajor ve výslužbě a vojenský stratég Vincent Desportes.
Podle generála chtěla Francie v době konání asijského summitu ukázat, že se aktivně podílí na obraně Ukrajiny. Paříž zároveň usiluje společně s Londýnem o urychlení debaty o vyslání evropských mírových sborů na Ukrajinu v případě dosažení příměří. A také zesiluje vojenskou pomoc. Nové kontrakty uzavřela nedávno společnost Delair, která už Kyjevu dodala stovky dronů, včetně moderních typů DT 46 s optoelektronickou kamerou.
„Tato kamera umožňuje pozorovat objekty vzdálené několik desítek kilometrů, aniž by byl dron zpozorován,“ ukazuje vedoucí vývoje firmy Vincent Morel. V tom podle něj spočívá hlavní přednost takových strojů. „Jsou mimořádně nenápadné.“
„Dobře víme, že poměr sil se může změnit. Ukrajince čeká strašlivá zima, protože (ruský vládce Vladimir) Putin bude dál páchat válečné zločiny,“ dodává Desportes.
Obavy panují i v souvislosti s další francouzskou vojenskou pomocí Ukrajině. Prezidentské volby by mohly její charakter výrazně změnit. Jak Marine Le Penová, tak i Jean-Luc Mélenchon, kteří by se podle průzkumů dostali do druhého kola, naznačili, že by ji výrazně omezili.