Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Počet pokusů o nelegální překročení hranice mezi Lotyšskem a Běloruskem letos překonal celkový počet za celý loňský rok – pohraničníci zmařili více než dvanáct tisíc pokusů. Podle pohraniční stráže by mohl padnout i rekord z roku 2023, informovala redakce LSM v Latgale.
Dosud nejvyšší počet migrantů, kterým bylo zabráněno v nelegálním překročení hranice, byl zaznamenán v roce 2023, kdy jich bylo 13 863. Správa pohraniční stráže v Daugavpilsu předpokládá, že tento rekord by mohl padnout i letos.
„Je to velmi pravděpodobné, pokud přetrvá teplé počasí, protože víme, že loni v polovině prosince teploty klesly hluboko pod bod mrazu. Tím situace skončila, ale do prosince nás stále čeká mnoho měsíců a teplých dnů. Vše závisí na povětrnostních podmínkách a na odhodlání a organizaci těch, kteří zajišťují přesuny migrantů – na jejich schopnostech a počtu zapojených lidí. Mrazivé teploty v letech 2021 a 2022 lidi od nelegálního překračování státní hranice neodradily. U některých osob se zjistily omrzliny. Následně jim musely být amputovány části těla,“ vysvětlil Valdis Jukšs, vedoucí správy Státní pohraniční stráže v Daugavpilsu.
Pohraniční stráži pomáhají nejen úřady, ale také místní obyvatelé. V sobotu 10. října v Asuneské farnosti v okrese Kraslava zadrželi pohraničníci s pomocí myslivců z Konstantinovy osm lidí bez platných cestovních dokladů.
Pohraničníci nadále pracují v režimu zvýšené pohotovosti a operace „Vilkatis“ (Vlkodlak) na hranici s Běloruskem byla prodloužena do konce roku.
Článek napsala Anna Luīze Ruskuleová z LSM English (Latvian Public Media), poprvé byl publikován 13. října 2026 v 06:12 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.