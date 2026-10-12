Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy zesměšňující ukrajinského prezidenta, které šíří proruské účty, jsou součástí „memetické války“ zaměřené na ovlivňování přesvědčení lidí, uvedl pro Polskou tiskovou agenturu (PAP) výzkumník dezinformací.
Mateusz Łabuz z Institutu pro výzkum míru a bezpečnostní politiku na Univerzitě v Hamburku uvedl, že humor usnadňuje vstřebávání obsahu, díky čemuž jsou memy účinným nástrojem ovlivňování. NATO používá termín memetická válka a popisuje ji jako soupeření o narativy a kontrolu nad společností v on-line prostředí.
Evropská observatoř digitálních médií zdokumentovala příklady zaměřené na Volodymyra Zelenského, včetně falešné obálky časopisu Time, na níž má rohy, a upravené fotografie, na které má nepřiměřeně velké boty, aby působil jako klaun.
Írán používá podobné taktiky. V jeho videích vystupují figurky z kostek připomínajících Lego, které představují amerického prezidenta Donalda Trumpa. V jednom videu utíká před finančníkem Jeffreym Epsteinem, v jiném stojí na malém voru a vyzývá Teherán, aby znovu otevřel Hormuzský průliv.
Łabuz uvedl, že memy fungují, protože obcházejí důkladné přemýšlení. „Spoléhají na krátké, emocionální sdělení, které využívá smysl pro humor,“ řekl. Vyvolávají tak rychlé, automatické reakce namísto analýzy. Opakováním navíc získávají zdání pravdivosti.
„Pod rouškou vtipu se může extremismus stát přijatelným,“ řekl.
Podle něj je obtížné měřit skutečný dopad, protože výzkumníci mají problém prokázat, zda memy někomu trvale změní způsob uvažování. Mohou však prohlubovat polarizaci a zjednodušovat spory na prostá spojení.
Trestání tvůrců memů je podle Łabuze z velké části nepraktické, s výjimkou případů, kdy obsah přímo podněcuje k rasismu, xenofobii nebo násilí. Regulátoři by se podle něj měli zaměřit místo toho na sítě falešných účtů, které šíření memů zesilují.
„Pokud máme co do činění s umělým zesilováním, tedy když neověřené účty zvyšují zájem o určitý mem, můžeme říci, že jde o vlivovou operaci a právní zásah by byl oprávněný,“ uvedl. To by mohlo znamenat přimět platformy k odstranění neautentických účtů.
Podle něj lze posilovat také odolnost veřejnosti. Společnost, která kriticky přemýšlí a rozumí podobným taktikám, je „mnohem odolnější“.
Někteří uživatelé se brání vlastními memy. Komunita NAFO (North Atlantic Fellas Organization), kterou v roce 2022 založil Polák Kamil Dyszewski, je využívá k boji proti ruské propagandě. Ukrajina a Tchaj-wan uplatňují přístup „humor místo fám“. Łabuz připustil, že podobné snahy mohou stírat hranici mezi reakcí na informační hrozby a státní propagandou.
Článek napsaný serverem Polskie Radio, poprvé byl publikován poprvé byl publikován 11. října 2026 v 08:00 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.