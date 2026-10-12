Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert


před 11 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Memy zesměšňující ukrajinského prezidenta, které šíří proruské účty, jsou součástí „memetické války“ zaměřené na ovlivňování přesvědčení lidí, uvedl pro Polskou tiskovou agenturu (PAP) výzkumník dezinformací.

Mateusz Łabuz z Institutu pro výzkum míru a bezpečnostní politiku na Univerzitě v Hamburku uvedl, že humor usnadňuje vstřebávání obsahu, díky čemuž jsou memy účinným nástrojem ovlivňování. NATO používá termín memetická válka a popisuje ji jako soupeření o narativy a kontrolu nad společností v on-line prostředí.

Evropská observatoř digitálních médií zdokumentovala příklady zaměřené na Volodymyra Zelenského, včetně falešné obálky časopisu Time, na níž má rohy, a upravené fotografie, na které má nepřiměřeně velké boty, aby působil jako klaun.

Írán používá podobné taktiky. V jeho videích vystupují figurky z kostek připomínajících Lego, které představují amerického prezidenta Donalda Trumpa. V jednom videu utíká před finančníkem Jeffreym Epsteinem, v jiném stojí na malém voru a vyzývá Teherán, aby znovu otevřel Hormuzský průliv.

Mladiství se častěji radikalizují on-line. Frustrace může být spouštěč
Ilustrační foto

Łabuz uvedl, že memy fungují, protože obcházejí důkladné přemýšlení. „Spoléhají na krátké, emocionální sdělení, které využívá smysl pro humor,“ řekl. Vyvolávají tak rychlé, automatické reakce namísto analýzy. Opakováním navíc získávají zdání pravdivosti.

„Pod rouškou vtipu se může extremismus stát přijatelným,“ řekl.

Podle něj je obtížné měřit skutečný dopad, protože výzkumníci mají problém prokázat, zda memy někomu trvale změní způsob uvažování. Mohou však prohlubovat polarizaci a zjednodušovat spory na prostá spojení.

Trestání tvůrců memů je podle Łabuze z velké části nepraktické, s výjimkou případů, kdy obsah přímo podněcuje k rasismu, xenofobii nebo násilí. Regulátoři by se podle něj měli zaměřit místo toho na sítě falešných účtů, které šíření memů zesilují.

Extremisté pomáhají ruským velkomocenským ambicím, uvádí ministerstvo
Ilustrační foto

„Pokud máme co do činění s umělým zesilováním, tedy když neověřené účty zvyšují zájem o určitý mem, můžeme říci, že jde o vlivovou operaci a právní zásah by byl oprávněný,“ uvedl. To by mohlo znamenat přimět platformy k odstranění neautentických účtů.

Podle něj lze posilovat také odolnost veřejnosti. Společnost, která kriticky přemýšlí a rozumí podobným taktikám, je „mnohem odolnější“.

Někteří uživatelé se brání vlastními memy. Komunita NAFO (North Atlantic Fellas Organization), kterou v roce 2022 založil Polák Kamil Dyszewski, je využívá k boji proti ruské propagandě. Ukrajina a Tchaj-wan uplatňují přístup „humor místo fám“. Łabuz připustil, že podobné snahy mohou stírat hranici mezi reakcí na informační hrozby a státní propagandou.

Ukrajinští uprchlíci opouštějí Polsko. Čelí nenávisti
Ukrajinští uprchlíci v Krakově

Článek napsaný serverem Polskie Radio, poprvé byl publikován poprvé byl publikován 11. října 2026 v 08:00 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Rusko může přistoupit k závažnějším operacím, varuje šéf BIS

Rusko může přistoupit k závažnějším operacím, varuje šéf BIS

před 16 mminutami
Svár o Rudé moře sílí. Etiopie a Eritrea mluví o válce

Svár o Rudé moře sílí. Etiopie a Eritrea mluví o válce

před 28 mminutami
Rusko porušilo příměří vyhlášené Trumpem, řekl Zelenskyj

Rusko porušilo příměří vyhlášené Trumpem, řekl Zelenskyj

12:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Drobné dary, velké dopady. Studie popsala, jak lékaře ovlivňují farmaceutické firmy

Drobné dary, velké dopady. Studie popsala, jak lékaře ovlivňují farmaceutické firmy

před 2 hhodinami
V Liberci se domluvili na koalici, v opozici zůstane pouze ANO

V Liberci se domluvili na koalici, v opozici zůstane pouze ANO

10:16Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Útok na terminál letiště v Rijádu způsobil požár, úřady hlásí jednu oběť

Útok na terminál letiště v Rijádu způsobil požár, úřady hlásí jednu oběť

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Trump ohlásil energetické příměří Ukrajiny a Ruska. Moskva ale mezitím útočila

Trump ohlásil energetické příměří Ukrajiny a Ruska. Moskva ale mezitím útočila

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování útoku na premiéra Tuska

Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování útoku na premiéra Tuska

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy zesměšňující ukrajinského prezidenta, které šíří proruské účty, jsou součástí „memetické války“ zaměřené na ovlivňování přesvědčení lidí, uvedl pro Polskou tiskovou agenturu (PAP) výzkumník dezinformací.
před 11 mminutami

Rusko může přistoupit k závažnějším operacím, varuje šéf BIS

Rusko by v příštích měsících mohlo v Česku či jiné demokratické zemi přistoupit k rizikovějším a závažnějším operacím, uvedl ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Mohlo by dle něj například provést sabotážní útoky na objekty, které pomáhají Ukrajině, zaútočit dronem či raketou na sklad zbraní určených pro Kyjev nebo uskutečnit omezenou vojenskou akci vůči některé členské zemi NATO. Zopakoval, že Rusko je pro tuzemsko největší zahraniční bezpečnostní hrozbou a dlouho bude.
před 16 mminutami

Ministři zahraničí EU schválili dosud největší rozšíření sankcí vůči ruským subjektům

Ministři zahraničí Evropské unie schválili dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu zaměřeného proti Rusku kvůli jeho válce proti Ukrajině. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 subjektů a osob, přičemž postihy cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.
10:33Aktualizovánopřed 25 mminutami

Svár o Rudé moře sílí. Etiopie a Eritrea mluví o válce

Napětí v oblasti Afrického rohu prudce stoupá. Etiopie obvinila sousední Eritreu z invaze a podpory povstalců v nepokojném Tigraji. Asmara to odmítá a naopak osočila Addis Abebu z vyhlášení války a z plánovaného vpádu do země s cílem osadit přístav Assab u Rudého moře. Experti varují, že opětovné rozpoutání bojů na severu Etiopie a její svár se sousedními státy včetně Egypta a Súdánu může přerůst v rozsáhlý regionální konflikt.
před 28 mminutami

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

V posledních měsících dosáhly nekomerční modely umělé inteligence (AI) významného pokroku v matematice a jejich tvůrci tvrdí, že vyřešily stovky dosud nevyřešených problémů. To vyvolalo řadu otázek v celosvětové vědecké komunitě.
před 51 mminutami

Nobelovu cenu za ekonomii získali Robert E. Hall a Michael Woodford

Královská švédská akademie věd v pondělí oznámila nové nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Stali se jimi Robert E. Hall a Michael Woodford. Ocenění získali za „mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace“, oznámila akademie. Skončilo tak vyhlašování letošních laureátů tohoto prestižního ocenění po týdnu, kdy byli postupně zveřejňováni držitelé Nobelovy ceny za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.
11:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Desítkám francouzských supermarketů přestaly kvůli kyberútokům fungovat mrazáky

V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval v pondělí francouzský deník Ouest-France. Šlo o kybernetický útok, uvedli šéf maloobchodního řetězce Coopérative U Dominiq Schelcher nebo představitelé obchodní skupiny Les Mousquetairesšlo. Incident se týká asi 150 prodejen řetězců Coopérative U, Intermarché a E.Leclerc a škody jsou podle francouzských médií v řádu milionů eur.
před 1 hhodinou

Při střelbě ve škole ve Francii utrpěli zranění dva pedagogové, podezřelý je nezletilý

Při střelbě na střední škole ve francouzském městě Aubagne byli zraněni ředitel zařízení a učitelka, informovala v pondělí dopoledne francouzská média. Policie podle nich zadržela podezřelého ze střelby, kterým je čtrnáctiletý žák. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nuňez a šéf resortu školství Édouard Geffray. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Motiv činu zatím není jasný.
11:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

před 11 mminutami
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

před 51 mminutami
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026