Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se stal terčem zřejmého kybernetického útoku, informovala stanice CNN s odvoláním na zdroje blízké vyšetřování incidentu. Hackeři se dostali do Národního informačního centra pro kriminalitu (NCIC), což je databáze pro sdílení informací mezi federálními, státními a místními bezpečnostními složkami. Jedná se o druhý podobný incident za několik měsíců. Kybernetickému útoku tento týden čelilo také americké ministerstvo zemědělství, uvedla stanice NBC News.
Databázi NCIC využívají bezpečnostní složky po celé zemi ke sdílení informací o zatykačích či prověřování osob. „Členové bezpečnostních složek se každý den spoléhají na NCIC, aby identifikovali osoby na útěku, vyhledali vydané zatykače a měli přístup k informacím, které mohou mít přímý dopad na bezpečnost policistů i veřejnosti,“ sdělil CNN bývalý činitel FBI.
V září FBI napadla hackerská skupina ShinyHunters, přičemž cílila na citlivé osobní údaje zaměstnanců na stránce s pracovními nabídkami. V souvislosti s incidentem byl zatčen a obviněn kanadský výzkumník kybernetické bezpečnosti Edward Dubrovsky.
Hackeři tento týden také napadli systém, který americké ministerstvo zemědělství využívá k zasílání plateb zemědělcům, uvedla NBC News s odvoláním na dva bývalé zaměstnance úřadu informované o útoku. Tyto zdroje varovaly, že napadení systému by mohlo hackerům potenciálně umožnit přístup k citlivějším informacím, včetně údajů o bezpečnosti potravin a výzkumu nemocí přenášených zvířaty.
Kybernetické útoky se udály poté, co se administrativa prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech snažila zmírnit obavy veřejnosti o kybernetickém zabezpečení země. Výpadky v poslední době v USA postihly letectví, banky či Národní bezpečnostní agenturu (NSA). Členové vlády tvrdí, že incidenty spolu nesouvisí a že technické problémy nevyvolali záměrně aktéři se zlými úmysly.