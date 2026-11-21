Americká porota shledala vinným třicetiletého muže podezřelého z úmyslného založení požáru, který se rozrostl v „jednu z největších katastrof v historii Los Angeles“. Informovaly o tom zpravodajské agentury. Požár loni v lednu způsobil smrt dvanácti lidem a zničil tisíce budov.
Muž, který má americké i francouzské občanství, se podle poroty provinil ničením majetku pomocí ohně a žhářstvím s dopadem na mezistátní obchod. Za každé provinění mu hrozí až dvacet let vězení, napsala agentura Reuters.
Prokuratura jej vykreslila jako frustrovaného samotáře s hlubokou záští vůči společnosti, zejména vůči bohatým, který svůj vztek ventiloval žhářstvím. Podle prokuratury založil malý požár, který byl sice rychle uhašen, ale o týden později se znovu rozhořel v ničivý požár. Škody na majetku způsobené tímto požárem se odhadují na 150 miliard dolarů (zhruba 3,3 bilionu korun).
Obhajoba nicméně trvala na tom, že muž byl obviněn neprávem. Poukazovala mimo jiné na to, že první požár mohly způsobit novoroční ohňostroje.