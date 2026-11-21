Americký soud schválil dohodu, podle které německý agrochemický gigant Bayer zaplatí během dvou desetiletí až 7,25 miliardy dolarů (zhruba 161 miliard korun) za urovnání žalob ohledně herbicidu Roundup. Ty tvrdí, že přípravek způsobuje rakovinu krve. Informovaly o tom agentury AP a Reuters.
Společnost Bayer v roce 2018 koupila výrobce herbicidu Roundup, americkou firmu Monsanto. Za urovnání velké části žalob ohledně herbicidu Roundup již od té doby zaplatit přes deset miliard dolarů.
Poslední dohoda o urovnání by měla vyřešit téměř všechny žaloby týkající se přípravku Roundup ve Spojených státech. „Definitivní souhlas soudu je rozhodujícím milníkem ve strategii firmy pro minimalizaci rizik spojených se žalobami ohledně Roundupu,“ uvedl šéf podniku Bill Anderson.
Kauza se týká účinné látky glyfosát, kterou Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označuje za pravděpodobně karcinogenní. Bayer ale trvá na tom, že podle vědeckých studií i rozhodnutí amerických úřadů je přípravek bezpečný.
Glyfosát je organická sloučenina obsahující fosfor, používá se na hubení plevelů, zejména jednoročních širokolistých plevelů a trav. Zemědělci v USA často využívají modifikovanou sóju a kukuřici, které jsou tolerantní ke glyfosátu, což jim umožňuje použít glyfosát jako herbicid proti plevelům až po vzejití plodin.