Ruské hybridní hrozby v EU přestávají být hybridní a jsou stále reálnější, uvedla šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Jde o reakci na oznámení Dánska, že Moskva před časem plánovala atentát na americko-ukrajinského rappera na předměstí Kodaně. Komise brzy představí novou bezpečnostní strategii.
Dánsko v pátek oznámilo, že vyhostí ze země ruského diplomata krátce poté, co tamní bezpečnostní a zpravodajská služba (PET) upozornila na to, že Rusko v září plánovalo atentát na ukrajinského rappera Alberta Vasiljeva na předměstí Kodaně.
Moskva na vyhoštění svého diplomata zareaguje odpovídajícími kroky, uvedla podle agentury TASS mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Ruská tajná služba obviňuje Vasiljeva, vystupujícího též pod pseudonymy Slevin Dedyan či Kyivstoner, že se chystal ze Slovenska přes Polsko a Bělorusko propašovat do okolí ruské metropole drony, které by napadly strategické objekty v Moskvě. Umělec to popírá.
Z plánovaného útoku 25. září policie podezírá dva Dány, které podle nových zjištění naverbovala ruská rozvědka, aby rappera zavraždili. Policie podle Reuters plán zmařila asi pět minut před začátkem koncertu. Ten byl následně zrušen. Oba muži u soudu jakékoli pochybení popřeli.
Von der Leynová odsoudila tento čin a vyjádřila solidaritu se skandinávskou zemí i dalšími zeměmi EU, které jsou cílem ruských hybridních útoků. „Ruské hybridní hrozby jsou stále méně hybridní a stále reálnější,“ uvedla šéfa unijní exekutivy.
Dodala, že EU má nástroje, jak v případě takových útoků jednat a že brzy představí novou evropskou bezpečnostní strategii „pro posílení naší připravenosti a možností odstrašení“.
Incident v Polsku
Na jihovýchodě Polska se v pátek zřítily dvě střely a proudový dron. Podle polského premiéra Donalda Tuska byly ruské a šlo o cílenou provokaci, nikoliv o náhodu. Nedá se podle něj vyloučit, že provokace souvisela s cvičením vojáků koalice ochotných v Polsku.
Český prezident Petr Pavel prohlásil, že je spíše otázkou času, kdy se incident podobný tomu v Polsku stane také v České republice. Rusko podle něj považuje za legitimní cíl každou zemi, která podporuje Ukrajinu.
Moskva se snaží hybridním působením rozdělit evropské země a vytvořit si co nejsilnější pozici, aby jim mohla diktovat podmínky. Evropa by proto měla vůči Moskvě postupovat jednotně, míní Pavel.
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