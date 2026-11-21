Kvůli nedostatku vody v přehradě Vír vyhlásila komise pro sucho na Vysočině mimořádná opatření. Nádrž, která zásobuje i Brno, ztratila šedesát procent vody. Nízkou hladinu má také Římovská přehrada v jižních Čechách. Kraj proto připravuje záložní řešení pro případ, že by ani zimní srážky zásoby nedoplnily. Nedávné deště totiž hladiny nádrží výrazně nezvýšily. Situaci sleduje ministerstvo zemědělství. Podle něj ale zatím stačí snižovat odtok z přehrad.
Nedávný déšť na Vysočině nebyl podle meteorologů po delší době úplně nevýznamný. Na přehradě Vír se ale zatím neprojevil. Hladina naopak dál klesá, denně o několik centimetrů. Krajská komise pro sucho proto rozhodla o mimořádném snížení odtoku z nádrže, která zásobuje vodou Brno a okolí i část Vysočiny.
„My máme předběžně vypočítáno, že bychom touto mimořádnou manipulací mohli ušetřit okolo dvou až tří milionů kubíků vody v nádrži,“ řekla mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
„V tuto chvíli jsou ty dodávky zabezpečeny. Samozřejmě bych byl rád, kdyby lidé vodou šetřili,“ poznamenal hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO).
Opatření připravuje i Jihočeský kraj
Napršelo i na jihu Čech. Hladina Římovské nádrže, která zásobuje vodou přes tři sta tisíc lidí, ale stoupla jen o několik centimetrů. Odtok z nádrže zůstává na historickém minimu. Hejtmanství proto s odborníky připravuje záložní varianty pro případ, že by ani zimní srážky zásoby vody nedoplnily. Jednou z možností je čerpání vody z Vltavy do Malše.
„Je důležité, abychom si jako společnost uvědomili, že tohle může být opravdu jako velký problém, na který se můžeme maximálně připravovat. Dělat všechny kroky pro to, abychom ten dopad minimalizovali, ale stále jsme odkázáni na to, co se v té přírodě bude dít,“ poznamenal hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (Naše Česko).
Malé vodní toky „pijí jako houba“
Jak moc byl déšť potřeba, vidí i rybáři na východě Čech. Do jejich rybníků ale zatím voda nepřitéká. „Ty drobné, malé vodní toky a ty stružky, které byly přes léto úplně vyschlé, zatím tu vodu pijí jako houba a do rybníků nám zatím nepřitéká nic,“ řekl ředitel Rybářství Chlumec nad Cidlinou Ladislav Vacek.
Od neděle 15. listopadu zasáhly srážky většinu republiky. Nejvíce pršelo na Šumavě, kde spadlo téměř 140 milimetrů srážek. Jinde byly úhrny většinou nižší. „V nížinách byl týdenní průměr deset milimetrů, někde malinko víc, ale pravdou je, že to nám rozhodně nestačí, abychom smazali deficit, který máme z celého roku,“ řekla meteoroložka Taťána Míková.
V Lipně sucho odhalilo odpadní potrubí
Ani hladině Lipenské přehrady deště posledních dnů výrazně nepomohly. Sucho odhalilo odpadní potrubí, které leželo i desítky let na dně. Pracovníci Povodí Vltavy prověřili, co jím do přehrady přitéká, a zjistili, že část potrubí je nelegální nebo odvádí nedostatečně vyčištěné splašky.
Sucho zasáhlo také další části republiky. Symbolem letošního nedostatku vody se stala přehrada Orlík na Vltavě, jejíž hladina klesla na historické minimum. Kvůli tomu se poprvé za šedesát let začala upouštět voda ze Slapské přehrady.
Už ve čtvrtek 8. října oznámilo Povodí Vltavy, že Husinecká nádrž na řece Blanici na Prachaticku klesla na nejnižší provozní hladinu. Jako u první přehrady v povodí Vltavy se v ní vyčerpal zásobní prostor.
Příznivější situace je na severu Čech a Moravy
Pouze třetinu zásob vody mají Hracholusky na Mži. Relativně příznivější je situace na severu Čech a Moravy a v některých vodárenských nádržích, například v Kružberku nebo Josefově Dole. Naopak velmi nízká je kromě Víru a Římova také hladina Vranovské přehrady, která má jen čtvrtinu obvyklého objemu vody. Správci proto museli mimořádně snížit odtok.
Přestože pršelo, řekami stále protéká méně vody, než je v listopadu obvyklé. Hnědě vyznačené úseky na hydrologických mapách ČHMÚ označují místa postižená hydrologickým suchem. Například průtok Malší na jihu Čech je sedmkrát nižší než obvykle. Ubývá také podzemní vody. Stále více obcí proto řeší, jak si zajistit dostatek pitné vody. Jedním z příkladů je středočeská Líšnice.
Dobrou zprávou podle meteorologů je, že o víkendu budou srážky přecházet z deště ve sněžení. Na horách může napadnout až dvacet centimetrů sněhu, což by mohlo pomoci zásoby vody doplnit.