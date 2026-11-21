Prahu v příštích čtyřech letech povede z pozice primátora Petr Hlaváček (STAN). Podle něj je „potřeba posouvat Prahu dál, ale pokud možno rozumně, podle plánu a s rozvahou“. V Událostech, komentářích hájil také metropolitní plán, podle něj dává „standard pro rozvoj“ a nově vznikajícím čtvrtím pravidla. Mezi hlavní priority pro rok 2030 zařadil dokončování linky metra D nebo výstavbu Městského okruhu. Avizoval také zdražení ročního kuponu na městskou hromadnou dopravu o 1100 korun, stejně tak dvojnásobné zvýšení ceny za parkovné na 2400 korun ročně. Zmínil také výhled zavedení mýta v centru metropole. Rozhovorem provázel Petr Obrovský.
Výběr redakce
VideoHlaváček avizoval zdražení kuponu na MHD i přípravu systému mýta v centru Prahy
před 16 mminutami
Namísto do odpadu na stoly seniorů nebo samoživitelek. Školní jídelny bojují proti plýtvání
před 1 hhodinou
Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha
VideoHlaváček avizoval zdražení kuponu na MHD i přípravu systému mýta v centru Prahy
Prahu v příštích čtyřech letech povede z pozice primátora Petr Hlaváček (STAN). Podle něj je „potřeba posouvat Prahu dál, ale pokud možno rozumně, podle plánu a s rozvahou“. V Událostech, komentářích hájil také metropolitní plán, podle něj dává „standard pro rozvoj“ a nově vznikajícím čtvrtím pravidla. Mezi hlavní priority pro rok 2030 zařadil dokončování linky metra D nebo výstavbu Městského okruhu. Avizoval také zdražení ročního kuponu na městskou hromadnou dopravu o 1100 korun, stejně tak dvojnásobné zvýšení ceny za parkovné na 2400 korun ročně. Zmínil také výhled zavedení mýta v centru metropole. Rozhovorem provázel Petr Obrovský.
Nehodu vlaků v Praze policie řeší jako obecné ohrožení, hrozí za něj až osm let
Úterní nehodu vlaků u pražského hlavního nádraží, při které se zranilo 46 lidí, prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny za něj může hrozit až osm let vězení. Policisté o tom informovali na sociální síti X. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v úterý řekl, že jeden z vlaků zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu.
STAN, SPOLU a Praha sobě podepsaly koaliční smlouvu v Praze
Koalice STAN, SPOLU (ODS, TOP 09) a Praha sobě ve středu podepsala koaliční smlouvu a představila novou radu. Novým primátorem Prahy bude lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček. Jeho prvním náměstkem se stane Tomáš Portlík (ODS). Dalšími budou Adam Scheinherr (Praha sobě), Antonín Klecanda, Hana Novotná (oba STAN) a Michal Hroza (TOP 09). Jedenáctičlennou radu doplní Alexandra Udženija (ODS), Tomáš Slabihoudek (TOP 09), Pavel Dobeš, Michal Biskup (oba STAN) a David Bouz (Praha sobě).
Odbory Státního zdravotního ústavu vyhlásily stávkovou pohotovost
Odbory Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vyhlásily stávkovou pohotovost, uvedl předseda tamní odborové organizace Jiří Charvát. Důvodem je podle něj zejména požadavek ministerstva zdravotnictví na snížení počtu pracovních míst v ústavu o desetinu. Ředitelka SZÚ Barbora Macková krok odborů respektuje. Ministerstvo považuje dosavadní fungování ústavu za neudržitelné.
Srážka vlaků v Praze si vyžádala přes čtyřicet zraněných
Při ranní srážce vlaků u hlavního nádraží v Praze se zranilo 46 lidí, z toho čtyři těžce. Jsou mezi nimi i dva strojvedoucí. Vlaky se střetly čelně. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) řekl novinářům, že jeden z nich projel návěstidlo, které mu zakazovalo jízdu. Škoda přesáhne 16 milionů korun. Provoz u hlavního nádraží byl kolem 13:00 obnoven v plném rozsahu. Omezení na trati trvalo zhruba šest hodin.
Řečníci při pietě u Hlávkovy koleje v Praze připomněli nutnost bránit demokracii
Význam veřejnoprávních médií a demonstrací na podporu České televizi a Českému rozhlasu vyzdvihli v úterý zástupci vysokých škol při pietním shromáždění k výročí 17. listopadu u Hlávkovy koleje v Praze. Akademici a studenti hovořili i o nutnosti bránit demokracii a svobodu kritického myšlení. Akce se tiše zúčastnili také předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura, ministr školství Robert Plaga (za ANO), předseda ODS Martin Kupka nebo místopředseda Senátu Jiří Drahoš (za STAN).
Piety, průvody i koncerty. Kam vyrazit za akcemi k 17. listopadu
Česko si v úterý 17. listopadu připomene sedmatřicet let od sametové revoluce a sedmaosmdesát let od uzavření tuzemských vysokých škol nacisty. V rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva se po celé zemi uskuteční řada akcí. Na pořádání piet, průvodů, koncertů i dalších připomínek se podílejí města, studentské a neziskové organizace, divadla i další spolky.
Mezigenerační bydlení pomáhá seniorům proti osamělosti
V pražském Braníku už rok funguje projekt mezigeneračního bydlení. Propojuje vysokoškolské studentky se seniory žijícími v jednom domě. Studentky platí nižší nájem a na oplátku tráví čas se staršími obyvateli. Osamělost je mezi seniory závažným problémem. Podle organizace ŽIVOT 90 žije v Česku přes dva miliony lidí starších 65 let, zhruba 700 tisíc z nich bydlí samo.
Evropský pohled
ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Amnesty International zdokumentovala desítky případů policejního násilí při stávce ve Španělsku
před 14 hhodinami
Rusko nedokáže náborem nových vojáků nahrazovat ztráty na bojišti, tvrdí estonská rozvědka
před 16 hhodinami
Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích
13. 11. 2026
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci
10. 11. 2026