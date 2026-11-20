Videohra GTA VI během prvního dne po uvedení do prodeje dosáhla rekordních tržeb 3,79 miliardy dolarů (zhruba 85,5 miliardy korun). Uvedlo to studio Rockstar Games, které za hrou stojí. Číslo vychází z odhadů společnosti ke konci čtvrtka, kdy hra po třinácti letech vývoje vyšla.
„Jsme nesmírně poctěni reakcí hráčů z celého světa a nemůžeme být nadšenější, že s vámi tento okamžik sdílíme,“ uvedl prezident a zakladatel Rockstar Games Sam Houser.
Už před samotným vydáním hry se jí prodalo celkem 32,5 milionu kusů, což je rovněž rekord napříč platformami. Firma předprodej zahájila v červnu.
Hra okamžitě vystoupala na vrchol historického žebříčku serveru Metacritic, kde získala 99 bodů, což je výsledek, který zaznamenal už jen jeden další titul, a to The Legend of Zelda: Ocarina of Time z roku 1998.
Podle různých odhadů se náklady na vývoj nového titulu GTA VI pohybují mezi jednou miliardou a 1,5 miliardy dolarů, což by z něj činilo jeden z nejdražších produktů v historii zábavního průmyslu.
V roli moderátorů rozhlasových stanic, které hráč může poslouchat při jízdě autem, vystupuje řada hudebních osobností, jako zpěvačka Lana Del Rey, Lindsey Buckingham z rockové kapely Fleetwood Mac nebo kytarista Kerry King známý zejména z metalové skupiny Slayer. Na stanici věnované klasické hudbě lze slyšet mimo jiné skladbu Leoše Janáčka.
Očekávaný herní titul
Hra sleduje příběh kriminální dvojice Lucie a Jasona ve Vice City ve fiktivním americkém státě Leonida inspirovaném Floridou. Lucia propuštěná z vězení se bude společně se svým partnerem pracujícím pro místního zločince snažit zařídit nový život. Po neúspěšné loupeži se ale ocitnou uprostřed kriminálního spiknutí, ze kterého se dostanou jenom tehdy, když si budou vzájemně důvěřovat.
Šlo o jeden z nejočekávanějších herních titulů posledních let. Při dlouhém čekání na hru vznikl takzvaný internetový mem: v překvapení nad tím, že se stalo něco nepravděpodobného, internetoví uživatelé často v žertu poznamenávali, že se daná věc stala „před (vydáním) GTA VI“ (before GTA VI).
První hra GTA byla poprvé uvedena na trh 28. listopadu 1997 a brzy se zařadila mezi nejúspěšnější počiny v dějinách počítačových her. Za téměř 30 let od svého vzniku se z GTA stal globální kulturní fenomén i obrovský zdroj příjmů, který zároveň vyvolává svým násilným obsahem kontroverzní reakce.