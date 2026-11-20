Studenti a mladí pracovníci v pátek ve více než dvaceti evropských zemích vyšli do ulic v rámci koordinovaných protestů proti prudkému nárůstu životních nákladů a cen bydlení, zhoršujícím se podmínkám ve školství a rostoucím vojenským výdajům. Demonstrace se podle organizátorů konaly ve stovkách měst, informoval web The Guardian.
Aktivisté z více než padesáti skupin uspořádali shromáždění mimo jiné v Belgii, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Portugalsku, Španělsku či Británii, píše The Guardian. Demonstranti mimo jiné zapalovali světlice, pálili kartonové makety tanků a mávali transparenty s nápisy jako „Ne válce, rasismu, klimatické krizi, kapitalismu“.
Koalice Youth Strike to označila za největší koordinovaný protest mládeže v Evropě za poslední roky s tím, že demonstrace byly naplánovány zhruba ve 400 městech pod heslem „Bojujte za naši budoucnost, ne za jejich války“. Vznesla také pět požadavků: ukončení militarizace a branné povinnosti, investice do vzdělávání a sociálního zabezpečení, solidaritu s Palestinou, klimatickou a sociální spravedlnost a „radikální transformaci systému, ve kterém žijeme“.
„Domoci se práva na budoucnost“
Italský organizátor Alessandro di Miceli deklaroval, že cílem celoevropských protestů bylo domoci se „našeho práva na lepší a důstojnou budoucnost“. Konkrétní požadavky se v jednotlivých zemích lišily, ale všechny byly mezi sebou úzce propojené, dodal. Demonstrace jsou pro Shabbira Lakhu z britské koalice Stop the War (Zastavte válku) klíčovým krokem k vybudování trvalého mezinárodního hnutí, které dokáže sjednotit mladé lidi, studenty a pracující kolem společných požadavků.
„Jako mladí lidé víme, že se musíme organizovat a bojovat za naši budoucnost, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Vlády nám každý den ukazují, že potřeby naší generace nejsou jejich prioritou,“ řekla portugalská organizátorka Leonor Chicóová.
Mezi organizátory shromáždění ve Francii patřili zástupci hnutí žlutých vest, jejichž protesty otřásly zemí v letech 2018 a 2019. V Berlíně demonstrovala asi tisícovka studentů kvůli obavám z návratu povinné vojenské služby. V Římě, Miláně a dalších italských městech protestovaly desítky tisíc lidí v rámci generální stávky vyhlášené největším italským odborovým svazem CGIL proti hospodářské politice premiérky Giorgie Meloniové. Ve Španělsku se zase protestovalo v den 51. výročí úmrtí bývalého diktátora Francisca Franca.
Po týdnech demonstrací v několika zemích, které vyvolaly dlouhodobé protesty francouzských studentů, se vlády snaží reagovat na sílící požadavky ohledně dostupného bydlení, fungující veřejné služby a větší sociální rovnosti.
Vedoucí katedry sociologie na FSS MUNI Jiří Navrátil upozornil na pocit mladých, že nejsou zastoupeni v politickém procesu. Doplnil, že úkorně vnímají také zavádění branné povinnosti či snahy o něj. „Stát si nárokuje jejich tělo a jeho využívání pro politické účely,“ vysvětlil. „Objevuje se také téma zbraní místo škol – to znamená pociťovaná křivda v tom, že prioritou veřejných výdajů nejsou školy nebo další veřejné instituce, ale je to téma obrany,“ objasnil.
Odborové organizace, které se k protestním akcím mladých v některých zemích připojují, sdílejí podle Navrátila se studenty zájem o témata související s veřejnými výdaji, jako jsou školství nebo sociální výdaje. Obě skupiny se vymezují proti nedostatku učitelů a personálu ve školách, drahotě, nízkým mzdám a pracovní nejistotě. Odbory oproti studentům naopak méně řeší represe vůči demonstrujícím a kriminalizaci protestů, podotkl sociolog.
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