Ruská armáda podnikla v pátek večer raketový a dronový útok na Kryvyj Rih na jihovýchodě Ukrajiny. Zemřela dvacetiletá zdravotnická záchranářka a sedmileté dítě. Zraněných je 58 lidí, včetně šesti dětí, oznámil ráno šéf městské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Vilkul. Rusové v noci udeřili také na Kyjev, Charkov či Záporoží.
„Nepřítel s nasazením balistických raket a dronů skoro desetkrát zaútočil na pět čtvrtí,“ napsal na telegramu velitel vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Útok v Kryvém Rihu kromě lidských ztrát způsobil rozsáhlé škody: poničených je skoro 25 panelových domů, školy, restaurace, nemocnice, blíže neurčená infrastruktura, sanitky nebo auta patřící obyvatelům města.
Vilkul v sobotu uvedl, že přesné následky útoků úřady nadále zjišťují, protože letecký poplach trval až do rána. Upřesnil, že mezi zraněnými je šest dětí, tři lékaři záchranné služby a další záchranáři. Zdravotníci do nemocnic převezli 28 lidí, část z nich je ve vážném či kritickém stavu.
Dvě balistické rakety večer zasáhly parkoviště u oblíbené restaurace v centru města. Když už na místě pracovali záchranáři, podnikla ruská armáda na místo opakované útoky s nasazením dronů s proudovými motory, popsala ruská služba BBC.
Útok na školku v Záporoží
Ruská armáda v noci podle ukrajinských úřadů útočila i jinde v Dněpropetrovské oblasti. V kyjevské čtvrti Podilskyj ráno v důsledku ruského úderu hořely dva domy. Podle starosty Vitalije Klyčka utrpěly zranění dva lidé, jeden z nich skončil v nemocnici.
V Záporoží se cílem ruského útoku stala školka, informoval podle serveru Ukrajinska pravda šéf regionální vojenské správy Mychajlo Semikin. Při útoku také vyhořel byt v sousedním domě. Zranění utrpěl 63letý muž. Rusko za posledních 24 hodin provedlo v Záporožské oblasti téměř 500 útoků, při nichž byli zabiti dva lidé a dalších 22, včetně jednoho dítěte, bylo zraněno, napsala s odkazem na úřady Ukrajinska pravda.
Jedenáct zraněných hlásí ukrajinští záchranáři z městysu Solonycivka na západním předměstí Charkova. Na panelový dům se tam zřítil ruský dron a na čtvrtém a pátém patře vypukl požár. Jinde v domě jsou vyražená okna.
Asi padesát obcí v Rivnenské oblasti na severozápadě je po nočním ruském útoku bez dodávek elektřiny, oznámily úřady. Rusové podle nich zaútočili na blíže neurčený civilní objekt v okrese Sarny. Zraněný je jeden člověk.
Ukrajinské vzdušné síly ráno ohlásily, že Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo třemi balistickými raketami a nad její území vyslalo 148 dronů, z toho skoro 90 mělo proudový motor. Protivzdušná obrana zneškodnila 117 nepilotovaných letounů. Armáda eviduje zásahy na 19 místech, na dalších devíti místech se zřítily trosky sestřelených dronů.
Ruské ministerstvo obrany ráno podle BBC informovalo, že v uplynulých hodinách zaútočilo na kryvorožskou tepelnou elektrárnu, rozvodnu v Sarnách nebo na nákladní loď v Oděse.
Vzájemné údery na klíčové mosty
V noci na pátek ruská armáda podnikla proti Ukrajině jeden z nejrozsáhlejších útoků od začátku plnohodnotné invaze. Zabila nejméně osm lidí a asi tři desítky jich zranila. Zasáhla mimo jiné i mosty přes Dněpr v Kyjevě.
Kyjev v odvetě útočí na strategické cíle v Ruské federaci a na okupovaných územích. Kromě rafinerií a chemických závodů cílí v posledních dnech opakovaně také na Krymský most, který se Ukrajincům podařilo významně poničit.