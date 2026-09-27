Ukrajinští uprchlíci opouštějí Polsko. Čelí nenávisti


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Za poslední dva měsíce opustilo Polsko asi patnáct tisíc ukrajinských uprchlíků. Část se přesunula do Česka. Jedním z důvodů jsou i častější projevy nenávisti vůči běžencům. Od začátku roku vyšetřuje policie 180 verbálních či fyzických napadení. Situaci tento týden vyhrotil i případ, kdy Ukrajinec zabil nožem polského kněze.

Polák Jakub Heisig z Horního Slezska se minulý týden vydal na kole okolo svého regionu, aby pomohl uspořádat sbírku pro nemocnou partnerku. Jeho cestu o víkendu ukončila potyčka v Ostravě. „Pamatuji si, jak jsem ležel na zemi, zakrýval si obličej a břicho a kopali do mě. Nejméně jeden člověk. Bolela mě hlava a záda,“ popsal napadený muž.

Skupina Poláků si ho vybrala z jediného důvodu – mysleli si, že je Ukrajinec. A to kvůli čepici v modrožlutých barvách Horního Slezska. „Chtěli mi ji vzít a křičeli, že se mám vrátit na Ukrajinu. Pánové asi nebyli úplně vzdělaní a nevěděli, že ty barvy jsou naopak. Byli přesvědčení, že propaguji banderismus a ukrajinský nacionalismus,“ uvedl Heisig.

Útoků přibývá

Případem se už zabývá česká policie, v Polsku ale Poláci na Ukrajince útočí čím dál častěji. Jen za první polovinu letošního roku tamní policie obdržela 180 oznámení o podezření na trestné činy z nenávisti vůči Ukrajincům. Oproti stejnému období předchozího roku jde zhruba o třetinový nárůst.

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Například v červenci trojice mužů zaútočila kvůli přízvuku na ukrajinský pár ve Vratislavi. Policie se zabývala i případem v jihopolské Bílsko-Bělé, kde padesátiletý muž slovně napadl jedenáctiletou dívku.

I proto už někteří uprchlíci Polsko opustili. Počet Ukrajinců se statusem dočasné ochrany se snížil na 953 tisíc. Podle Eurostatu se část z nich přesunula do Česka. „Sledujeme řadu negativních komentářů i od politiků. A když Ukrajinci udělají něco špatného, potom podle toho posuzujeme celý národ,“ podotkla socioložka Żaneta Rachwaniecká z Univerzity SWPS.

I kvůli tomu teď chce Heisig svou zkušenost využít k osvětě před nenávistí. A přestože původní osmisetkilometrovou trasu nedokončil, podařilo se mu vybrat v přepočtu téměř 3,5 milionu korun, tedy dvojnásobek původního plánu.

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