Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Devět společností působících v oblasti on-line her – včetně tvůrců titulů Candy Crush, Minecraft a Clash of Clans – vyšetřují evropské úřady na ochranu spotřebitelů včetně toho irského (CCPC) kvůli možnému porušení zákonů na ochranu spotřebitelů.
Akce se zaměřuje na nákupy v rámci hry, virtuální měny v rámci hry, práva spotřebitelů při nákupech, transparentnost nákladů a férovost obchodních podmínek.
Mezi vyšetřované společnosti patří Crytek GmbH, InnoGames GmbH, King.com Operations (Malta) Limited, Mojang AB, Plarium Europe S.à.r.l., PLR Worldwide Sales Limited, Riot Games Limited, Supercell Oy a Ubisoft EMEA SAS.
Mezi hry vlastněné těmito společnostmi, které jsou nyní předmětem kontroly, patří Hunt: Showdown 1896, Forge of Empires, Candy Crush Saga, Minecraft, Mech Arena, Gardenscapes, Valorant, Clash of Clans a For Honor.
Vyšetřování se zabývá řadou problémů – včetně toho, zda jsou spotřebitelé schopni snadno porozumět skutečným nákladům na nákupy v rámci hry a příslušné virtuální měny, a zda použití virtuálních měn nebo jejich směny ztěžuje pochopení cen.
Další aspekty vyšetřování mají zajistit, aby spotřebitelé nebyli tlačeni do nákupu nadměrného množství virtuálních měn v rámci hry, aby v ní mohli pokročit nebo si ji užít. Měli by rovněž dostávat jasné informace před jakýmkoli nákupem. Zjišťuje se i to, zda jsou uživatelé informováni o svých právech odstoupit od smluv do čtrnácti dnů – včetně těch na virtuální měnu, kterou nevyužijí.
Spotřebitelské úřady se také zabývají tím, zda hry zahrnují odpovídající opatření na ochranu dětí a dalších zranitelných spotřebitelů.
Vyšetřování je koordinováno sítí pro ochranu spotřebitelů (CPC) Evropské komise.
V loňském roce vstoupila CPC do jednání s federacemi zastupujícími globální průmysl videoher kvůli potřebě větší transparentnosti a férovosti při použití virtuálních měn ve hrách.
Následně provedla síť rozsáhlou kontrolu trhu a identifikovala několik her vyžadujících další kroky.
Odděleně se síť CPC také zapojuje do diskuzí s Activision Blizzard UK Ltd (součást skupiny Microsof) ohledně dvou titulů – Diablo Immortal a Call of Duty.
Toto se týká prodeje virtuálních měn, jak se shromažďují osobní údaje, potenciálně návykových designů, rodičovských kontrol, přímého marketingu zaměřeného na děti, dostupnosti předsmluvních informací a blokování herních účtů.
K probíhajícímu řízení člen irské komise (na ochranu spotřebitelů) CCPC Geoffrey Gray uvedl: „Miliony spotřebitelů v celé Evropě hrají videohry, z nichž řada jsou děti. Spotřebitelé by si měli moci tyto hry užívat, aniž by byli uváděni v omyl ohledně nákladů, tlačeni k nákupům nebo ponecháni v nejistotě ohledně svých práv.“
„Toto vyšetřování je zaměřené na zajištění toho, aby spotřebitelé dostávali jasné informace, bylo s nimi zacházeno férově a aby byli při utrácení peněz ve hrách řádně chráněni,“ vysvětlil dále Gray.
„CCPC bude i nadále spolupracovat s evropskými kolegy na tom, aby bylo prostředí on-line her bezpečnější a transparentnější pro všechny,“ dodal.
Článek napsal Aengus Cox (RTÉ), poprvé byl publikován 1. října 2026 v 01:00 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.