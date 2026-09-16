AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

Učitelé projevují zájem o umělou inteligenci, ale vedení školy dosud nestanovilo jasnou strategii. Platformy jako Edvolution přesunuly své zaměření z digitalizace na školení učitelů v oblasti umělé inteligence.
Týden po zveřejnění zprávy PISA stále rezonují mezi pedagogy závěry týkající se španělského vzdělávacího systému. Pokles o 23 bodů ve čtení a o 16 bodů v matematice ve srovnání s rokem 2022 je tvrdou ranou. Podle shromážděných údajů je důvodem k obavám schopnost žáků soustředit se. Mezi učiteli se vznáší otázka, jaký dopad bude mít umělá inteligence na kognitivní schopnosti studentů v nadcházejících letech.
Země jako Švédsko se již pustily do řešení této situace. A to bez zbytečných okolků. Papírové knihy se opět dostávají na první místo a podporuje se tak čtení z tištěných knih, zejména v raném věku. Problém však nelze zredukovat pouze na závislost na obrazovkách, protože existují i další relevantní faktory, jako je způsob využívání technologií nebo podmínky výuky na jednotlivých školách.
Není žádným překvapením, že žáci jsou v používání nástrojů umělé inteligence o deset kroků napřed před učiteli. Každá škola, vysoká škola či třída se s tím vypořádává, jak nejlépe umí. Město New York se rozhodlo zakázat používání generativní umělé inteligence od předškolního věku až do 13 nebo 14 let. Zavedlo také omezení a pokyny týkající se času stráveného před obrazovkami digitálních zařízení. Jako vždy to, co se děje v jednotlivých domácnostech, je mimo kontrolu školy. Zákaz této technologie bez vzdělávání žáků však nedává smysl, a proto byly také spuštěny programy zaměřené na osvojení dovedností v oblasti umělé inteligence pro žáky.
Učitelé budou i nadále moci využívat umělou inteligenci k plánování výuky a k provádění administrativních úkolů. Ve Španělsku nicméně stále neexistuje shoda ohledně toho, jak tuto technologii využívat ve výuce. Ale pedagogové si jsou dobře vědomi jejího potenciálu a drtivá většina z nich ji chce využívat.
Otevření cesty k individuálněji přizpůsobenému vzdělávání
Evě Sánchez Silvaové, učitelce terapeutické pedagogiky na škole IES José de Mora (Baza, Granada), „umělá inteligence již mnohokrát pomohla z nesnází“. Pracuje se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v prvním a druhém ročníku ESO, konkrétně v předmětech španělština a matematika. Významnou část její práce tvoří vyhledávání a tvorba materiálů přizpůsobených žákům s různými obtížemi při učení.
„Dříve jsem ztrácela spoustu času hledáním zdrojů; nyní mohu požádat umělou inteligenci, aby přizpůsobila stejný text různým úrovním porozumění a vytvořila odpovídající otázky,“ vysvětluje kantorka ve videohovoru pro RTVE Noticias. Umělá inteligence vypracuje první návrh materiálu, který ona následně zkontroluje.
Eva působí ve velmi specifické oblasti: poskytuje individuální výuku žákům, kteří potřebují jednodušší věty, vizuální pomůcky nebo naopak komplexnější obsah. „Potřebuji, aby to (AI) přizpůsobila, nebo aby byl tento materiál prezentován konkrétním způsobem. Záleží na tom, co si moji kolegové vyžádají,“ vysvětluje učitelka z Bazy, která musí najít způsob, jak žákovi umožnit efektivní fungování. Uznává, že rychlost, s jakou dokáže vytvářet různé úrovně odpovědí, jí usnadňuje přípravu. Její případ je jasným příkladem změny v každodenní práci. Zůstává ale otázkou, zda se zlepšení pracovního postupu promítne i do zlepšených studijních výsledků.
Od výuky digitálních dovedností až po nástroje umělé inteligence
Případ Evy je jedním z mnoha, v nichž lze umělou inteligenci uplatnit ve vzdělávání. Vytvoření diktátu ke zlepšení používání určitých písmen, příprava prezentace nebo sestavení testů různé obtížnosti – to jsou některé z příkladů, na které poukazuje Luis Alfonso Ruiz, provozní ředitel společnosti Edvolution. „Musím připravit hodinu (výuky), musím připravit hodnocení, musím připravit metodický návod. Své návrhy čerpám z toho, co mi říkají učitelé, a teprve poté přecházím k vysvětlování funkcí aplikace,“ popisuje. Od samého začátku uznává, že počet dostupných nástrojů AI je tak obrovský, že to učitele odrazuje, protože nevědí, který z nich by jim mohl pomoci s výukou právě jejich předmětů.
Společnost Edvolution byla založena v roce 2016 s cílem pomáhat školám začleňovat technologie do výuky a školit učitele. Původní zaměření na digitalizaci se nyní přesunulo k umělé inteligenci. Dny on-line návodů, jak používat e-mail nebo Google Docs, jsou již minulostí. Co zůstává, je praktický přístup na této platformě. „Neříkám jen: ‚Takhle ten nástroj funguje a tady jsou tlačítka‘, ale spíše: ‚Toto je váš úkol. Podívejte se, jak vám tento nástroj pomůže vyřešit tento problém.‘ Zájem o poznávání těchto druhů řešení prudce vzrostl.“
Velký zájem ze strany pedagogického sboru
Na konci srpna uspořádala společnost Edvolution on-line školení. Cílem bylo předvést vzdělávací potenciál některých aplikací. I když bylo léto a učitelé byli ještě na dovolené, účast předčila všechna očekávání. Přihlásilo se více než tisíc kantorů. „Když jsme diskutovali o počtu přihlášených, byli jsme ohromeni, protože jich mohlo být ještě více. Jen v rámci jedné relace se zúčastnilo 25 až 30 učitelů.“ „Z jejich strany existuje skutečný zájem,“ říká Rosa Rochaová, učitelka matematiky a předsedkyně Asociace ředitelů státních středních škol v Madridu (ADIMAD). „V současné době jsme trochu bezradní,“ dodává. A přiznává, že právě během pedagogických porad si učitelé nejsou jisti, jaké nástroje mají používat – nebo co mají žákům povolit.
Rosa Rochaová volá po praktickém školení, které učitelům umožní nástroje skutečně vyzkoušet: „Školicí programy pořádané veřejnou správou a regionálními úřady pro vzdělávání mají velmi rigidní a uzavřený formát. V případě Madridského společenství je nutné absolvovat 30hodinové semináře,“ přiblížila. Takový rozsah výuky zabírá učitelům spoustu času. Domnívá se, že „model by měl nabízet dvouhodinové školicí bloky a zajistit lektora, který by odpovídal na případné dotazy. Jde o to pracovat dynamičtěji“.
Luis Alfonso zastává podobný názor – domnívá se, že je nutné podporovat učitele nad rámec pouhého vedení kurzu o tom, jak používat aplikace umělé inteligence. „Na univerzitách jsme v návaznosti na školení realizovali několik týdnů následného proškolování, během nichž nám učitelé kladli své dotazy“.
Každá autonomní oblast funguje jinak. „Regionální vláda Andalusie každoročně navrhuje plán školení. Ten vychází z potřeb, které máme my, pedagogický sbor. Na začátku školního roku provádíme průzkum skutečných potřeb pedagogického sboru,“ pokračuje Eva Sánchez Silvaová. Kromě těchto požadavků ze strany učitelů je podle Rosy Rochaové rovněž zásadní, aby se školy samy organizovaly a sdílely aplikace, které dobře fungují. „Učitel to sám všechno nezvládne. Pokud by se materiály a pokyny pro umělou inteligenci připravovaly společně, mohli bychom tak co nejlépe využít práci našich kolegů,“ je přesvědčená.
Kdy provést hodnocení žáka
„Nemůžete se chovat jako policajti a zloději a honit žáky,“ vysvětluje Luis Alfonso učitelům, kteří plýtvají energií na snahu zjistit, zda žáci vypracovali úkoly s pomocí umělé inteligence. „Nemáme jinou možnost, než změnit způsob hodnocení – pomocí ústních prezentací a aktivit, které zahrnují rozhovory nebo obrázky vytvořené samotnými žáky.“ Považuje za velmi pozitivní, když studenti před třídou prezentují, co se naučili, a odpovídají na otázky svých spolužáků.
Silvaová kvůli zadání úkolů, které žáci mohou doma vyřešit pomocí umělé inteligence, začala hledat jiné aktivity zahrnující „více diskuzí a výzkumu“, „více přemýšlení a uvažování“. Dodává: „Musíme se pohnout kupředu. Nejsem si jistá, jestli nepřekračujeme nějaké červené čáry.“ Rosa Rochaová vzpomíná na anekdotu, která ilustruje obrovský dopad umělé inteligence na vzdělávání. Během hodiny ji jeden žák požádal o svolení vyfotit tabuli. Na základě tohoto snímku chtěl požádat umělou inteligenci o shrnutí. „Tak snadno si tyto nové zdroje osvojili. Naší výzvou je zjistit, zda rozumějí tomu, co se jim nabízí,“ říká předsedkyně ADIMAD.
Podpora učitelů ze soukromého sektoru
Stále neexistuje žádná jasně definovaná strategie – ať už ze strany různých regionálních ministerstev, nebo ze strany veřejných orgánů – ohledně toho, jak by měla být AI zaváděna mezi učitele. Soukromé organizace mají náskok a již nástroje implementují. Hlavními aktéry jsou technologické společnosti, které navrhly školicí programy. Společnost Google oznámila dotaci ve výši jednoho milionu eur na školení pedagogů v oblasti umělé inteligence po celém Španělsku. Společnost integrovala Notebook LM do veřejné verze svého asistenta Gemini. Tímto způsobem pomáhá učitelům pracovat s jejich vlastními dokumenty a organizovat informace z různých zdrojů.
A zatímco gigant jako Google se snaží zdůrazňovat výhody svých nástrojů umělé inteligence, na druhé straně stojí výhrady učitelů. Rosa Rochaová vysvětluje, že během seminářů „se objevují obavy ohledně dopadu na životní prostředí, ztráty autonomie žáků nebo velikosti zásahu, jaký by tyto aplikace měly mít“. Jasné je, že „hodnocení musí provádět učitelé“. Pokud se díky AI změnil způsob, jakým se učíme, vše nasvědčuje tomu – podle učitelů – že se změnil i způsob, jakým vyučujeme. Přednost před ChatGPT, Gemini nebo Claudem má kontakt se žáky a emocionální pouto, které je nezbytnou součástí tohoto povolání. „Žáci potřebují vedení ze strany svého učitele,“ uzavírá Eva Sánchez Silvaová.
Článek napsal Manuel González (RTVE), poprvé byl publikován 16. září 2026 v 07:10 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.