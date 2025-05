AI mění způsob výuky už i na základkách. Někde ruší domácí úkoly

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Slohové práce, prezentace, referáty, čtenářské deníky i slovní úlohy. Už na základních školách často dělá za děti domácí úkoly umělá inteligence (AI). Vyplývá to z odpovědí ředitelů vybraných základních škol, přiznání rodičů i výpovědí oslovených odborníků na vzdělávání. Podle podzimního výzkumu Univerzity Palackého (UPOL) využilo ke generování celého domácího úkolu umělou inteligenci osmadvacet procent žáků do čtrnácti let věku.

Ředitelé škol o neetickém využití většinou vědí, někteří už zrušili čtenářské deníky a podobně smýšlejí i o referátech. První komplexní metodiku pro výuku s umělou inteligencí připravuje na září Národní pedagogický institut (NPI). „Moje dcera to používá na vytváření prezentací. Sám jsem jí jednou ukázal, jak to funguje,“ říká o AI otec devítileté dcery. „Musím se přiznat, že jsme ChatGPT při psaní čtenářského deníku použili. Pro dceru bylo složité vymyslet dlouhý text a já bohužel nemám čas si nad tím lámat hlavu. Myslím, že se to děje běžně,“ popisuje České televizi matka žákyně čtvrté třídy základní školy. Asociace ředitelů ZŠ uznává, že se školy musí problematikou zabývat. „Ať chceme, nebo nechceme, bude to zásah do vzdělání. V současné době jsme trochu pozadu, děti už to dnes využívají intenzivně,“ upozorňuje prezident asociace Luboš Zajíc.

AI je výzvou pro vzdělávací systém Podle koordinátorky oblasti AI ve vzdělání Ivany Böhmové z NPI je nutné kvůli AI přemýšlet o výuce jinak. A někteří učitelé to už podle ní i dělají. „Například místo prostého ‚Napiš čtenářský deník o knize, kterou jsi přečetl‘ zadají: ‚Vytvoř čtenářský deník, kde popíšeš svůj osobní vztah ke knize. Jaké emoce a myšlenky v tobě kniha vyvolala? Potom pomocí AI vygeneruj standardní shrnutí knihy a porovnej, co tvůj osobní pohled přidává k porozumění díla, co AI nemohla zachytit,‘“ vysvětluje Böhmová. Institut chystá pro učitele druhého stupně základních škol ve spolupráci s iniciativou AI dětem komplexní metodiku s příklady praxe. „Bude první domácí publikací, která systematicky řeší, jak integrovat AI do výuky způsobem podporujícím rozvoj digitálních kompetencí a kritického myšlení žáků,“ uvádí Böhmová. „Na rozdíl od mnoha zahraničních materiálů bude přímo propojena s českým kurikulem a bude reflektovat potřeby i realitu našich škol,“ dodává. I podle mluvčího EDUin jsou dosavadní domácí úkoly přežitkem. „Třeba slohovka z češtiny je dneska nesmysl. Musíme je nastavovat tak, aby AI byl jen dílčí krok. Například sloh vygeneruje, ale žák s ním bude dál samostatně pracovat,“ navrhuje mluvčí Tomáš Matoušek. „Je samozřejmě důležité umět pracovat s digitálními nástroji, ale to dítě se pak nemusí umět vyjadřovat,“ připomíná.

Školy musí s využitím AI počítat Vedení škol míru používání AI mezi žáky tuší, někde ruší čtenářské deníky a totéž zvažují u referátů. Školy také spoléhají na to, že žáci použití AI přiznají jako zdroj. V případě neetického jednání věří ředitelé v jeho odhalení. „Pokud se využije pro tvorbu prezentace, tak je vždycky důležité přiznat zdroj, další striktní pravidla nemáme, tam je to běžná norma – téměř každá je vytvořena umělou inteligencí. Troufám si tvrdit, že na úrovni základní školy dokážeme poznat, jestli ten žák má to téma zpracované a něco o tom ví,“ říká ředitel mladoboleslavské ZŠ Debř Jakub Černý. „Časem se to může promítat do referátu, ty možná odpadnou. I to zvažujeme. Už rok nebo dva zpátky jsme ukončili čtenářské deníky, tam už to problém byl,“ uvádí ředitelka pražské ZŠ Křimická Ivana Heboussová.