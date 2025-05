AI může mít svobodnou vůli, míní finský vědec

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , Aalto University , AI and Ethics

Podle nové studie finského filozofa Franka Martely by některé modely současných umělých inteligencí (AI) mohly mít svobodnou vůli. A to by podle něj mohlo mít závažné dopady na spoustu dalších oblastí lidského života.