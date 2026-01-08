NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta


8. 1. 2026Aktualizovánopřed 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) se rozhodl pro předčasný návrat čtyřčlenné posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) na Zemi kvůli zdravotnímu problému astronauta. Napsala o tom agentura AP. Člena posádky, který je nyní ve vesmírné laboratoři na oběžné dráze ve stabilizovaném stavu, NASA kvůli ochraně soukromí pacienta nejmenovala a nesdělila podrobnosti o jeho zdravotním problému. Návrat americko-rusko-japonské posádky na Zemi se uskuteční v příštích dnech.

„Nejde o nouzovou evakuaci, ale jednáme s maximální opatrností ve prospěch člena posádky,“ uvedl zdravotní ředitel NASA James Polk. Astronauti na vesmírné stanici zůstávají obvykle šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.

NASA v souvislosti se zdravotním stavem člena posádky již dříve zrušila výstup do volného kosmu plánovaný na čtvrtek.

ISS je trvale obydlená už čtvrtstoletí. Brzy má shořet
Mezinárodní vesmírná stanice vyfotografovaná z kosmické lodi SpaceX

Posádku mise Crew-11 na ISS na začátku srpna loňského roku dopravila vesmírná loď společnosti SpaceX. Tvoří ji astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov.

Jednalo se o první let do vesmíru pro bioložku a polární průzkumnici Cardmanovou, která se stala astronautkou NASA v roce 2017, a také pro Platonova, inženýra vyškoleného v oblasti provozu letounů a řízení letového provozu, který se stal kosmonautem v roce 2018. Původně měla čtyřčlenná posádka na ISS zůstat nejméně šest měsíců.

Na ISS zůstávají ruští kosmonauti Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev a americký astronaut Chris Williams, kteří tam dorazili v listopadu a jejichž návrat je plánovaný na léto.

Rusko přiznalo, že Bajkonur bude opravovat nejméně čtvrt roku
Zatím poslední start z Bajkonuru – právě při něm došlo k poškození rampy

