Sněmovna bude schvalovat návrh státního rozpočtu

Poslance čeká schvalování návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Jeho základní parametry se schodkem 310 miliard korun už schválili a ve středu budou rozhodovat o návrzích na přesuny uvnitř rozpočtu a pak schvalovat rozpočet jako celek. Vládní koalice složená z ANO, SPD a Motoristů má dostatek hlasů, aby svůj první rozpočet prosadila.

Ve druhém čtení v minulém týdnu poslanci navrhli přesuny peněz zhruba za 240 miliard korun. Naději na úspěch mají hlavně koaliční návrhy, které mimo jiné přidávají osm set milionů korun Národní sportovní agentuře. Dále chce vládní koalice přidat 120 milionů korun na humanitární program MEDEVAC. Na podporu organizací pracujících s mládeží navrhuje obdobně jako opoziční strany přidat padesát milionů korun. Premiér chce přidat i sto milionů na protidrogovou politiku.

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) chce přidat padesát milionů korun na podpůrná opatření podle zákona o podpoře bydlení. Peníze chce vzít z rozpočtu svého úřadu, a to z výdajů na podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Opoziční poslanci minulý týden v dolní komoře kritizovali zejména podle nich nedostatečné výdaje na obranu. Další opoziční pozměňovací návrhy cílí třeba na zvýšení výdajů na bydlení, kulturu či podporu sportu. Peníze chtějí brát především z dotací v zemědělství, z dotací na obnovitelné zdroje energie nebo jako v dřívějších letech z vládní rozpočtové rezervy.

Pavel bude rozpočet řešit s Babišem i Schillerovou

Počátkem příštího týdne bude o rozpočtu jednat prezident Petr Pavel s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a premiérem Andrejem Babišem (ANO). Chce je upozornit na problémy rozpočtu.

Hlava státu už nicméně dříve avizovala, že rozpočet nebude vetovat, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Současně prezident oznámil, že před svým finálním rozhodnutím bude právě ještě mluvit se Schillerovou a Babišem. Před pondělním odletem na státní návštěvu Lotyšska Pavel řekl, že s ministryní se setká v pondělí 16. března a s premiérem o den později.

Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet
Prezident Petr Pavel

Že je návrh rozpočtu v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, konstatovala již dříve Národní rozpočtová rada (NRR). Zdůvodnila to tím, že překračuje nejvyšší možný schodek. Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout maximálně 247 miliard korun. Ministryně financí porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti opakovaně odmítla.

Po schválení státního rozpočtu by zákonodárci měli schvalovat také rozpočty mimorozpočtových fondů. Například by měli rozhodnout o penězích pro Státní fond dopravní infrastruktury, který má mít asi 169 miliard korun. Na programu jsou i rozpočty Státního fondu životního prostředí, Státního fondu podpory bydlení, Státního zemědělského intervenčního fondu nebo dotační programy v zemědělství.

