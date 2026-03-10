V Praze 7 hoří plynové potrubí, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

V Dobrovského ulici v Praze 7 hoří plynové potrubí a od požáru chytla fasáda dvou domů. Hasiči v souvislosti s tím vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu a evakuovali lidi z budov. Doprava v ulici je zastavena a v okolních je omezena, včetně tramvajové. Na síti X to uvedl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč a ČTK to řekl policejní mluvčí Jan Rybanský. Záchranná služba v souvislosti s událostí nyní neeviduje žádné zraněné.
Hasiči byli přivoláni k požáru kolem 14:00 a na místo podle Řezáče směřovaly jednotky ve druhém stupni poplachu. Kolem 15:00 hasiči zvýšili stupeň poplachu na tři a ve spolupráci s plynárenskou pohotovostí pracují na uzavření plynu, doplnil mluvčí.
Spolu s hasiči a policisty k události v Holešovicích vyrazila i záchranná služba. „Kromě inspektora, dvou speciálů pro mimořádné události a lékaře také čtyři posádky záchranářů. V tuto chvíli na místě nejsou žádné zraněné osoby,“ uvedli záchranáři na X.
Podle Rybanského je omezena doprava v ulicích Kamenická, Letohradská a Ovenecká a v Dobrovského ulici je zcela uzavřena. Pražský dopravní podnik odklonil kvůli úniku plynu v úseku mezi Strossmayerovým náměstím a Hradčanskou tramvajové linky číslo 1, 8, 12, 25 a 26.