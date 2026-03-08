Dokončení páteřní dálniční sítě je prioritou, říká Bednárik

Lepší propojení mezi regiony, s evropskými zeměmi i kratší cestovní vzdálenosti – to vše přinese dokončení páteřní dálniční sítě. Právě to označil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v Událostech, komentářích z ekonomiky za jednu z největších priorit. Nejdůležitější je podle něj dobudování páteřní sítě dálnic a silnic prvních tříd. „Když už nedokončit do konce volebního období, tak aspoň je připravit tak, aby se daly dokončit do roku 2035,“ klade si za cíl Bednárik. Senátor Ondřej Lochman (STAN) považuje za prioritní práci na dálnici D0 označované jako Pražský okruh a dálnici D52 a D3. Dokončená dálniční síť bude mít podle obou diskutujících pozitivní vliv na českou ekonomiku. „Investice do toho, že budeme mít novou dálniční síť, která nám přinese vyšší HDP, znamená, že stát bude mít reálně více peněz a potom se bude lépe žít občanům,“ uvedl Lochman. Debatou provázeli Jakub Musil a Hana Vorlíčková.
Izrael a USA od začátku konfliktu poprvé zasáhly íránskou energetickou infrastrukturu
03:39před 14 mminutami
Rakušana místopředsedou sněmovny nezvolíme, uvedli Okamura a Vondráček
Vládní koalice nezvolí Víta Rakušana (STAN) místopředsedou sněmovny, řekli v Otázkách Václava Moravce Tomio Okamura (SPD) a Radek Vondráček (ANO). Podle Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) koalice nedodržuje dohody. „Mně to přijde velmi farizejské a účelové,“ řekla Miroslava Němcová (ODS). Hosté také hovořili o vnímání ústavních činitelů či o aktuálním dění spojeném s konfliktem na Blízkém východě.
V Praze přistál další repatriační let z Dubaje
V Praze v noci na neděli přistál repatriační let z Dubaje, který ze Spojených arabských emirátů dopravil do Česka 189 lidí. Repatriační let ze saúdskoarabského Rijádu a pravidelná linka z Dubaje mají několikahodinová zpoždění, řekla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Z Prahy do Dubaje, kde se podle údajů ministerstva zahraničních věcí nachází nejvíc českých turistů, odletí pravidelná linka Smartwings.
Hnutí STAN podle modelu Kantaru přeskočilo ODS, dál vede ANO
V čele únorového volebního modelu agentury Kantar CZ zůstává s velkým náskokem hnutí ANO. Na druhé místo se dostalo hnutí STAN, které těsně předstihlo ODS. Následují čtvrtí Piráti. Pokud by strany kandidovaly samostatně, dostalo by se do sněmovny už jen hnutí SPD a Motoristé. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
Zkrácených úvazků přibývá, Česko ale za průměrem EU zaostává
Na zkrácený úvazek v rámci hlavního pracovního poměru pracovalo koncem loňského roku více než půl milionu lidí, což je o 6,4 procenta více než ve stejném období roku 2024. Šlo o necelou desetinu všech pracujících, v Evropské unii přitom zkráceného úvazku využívá v průměru přes sedmnáct procent zaměstnanců. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Eurostatu. Nárůstu částečných úvazků pomohlo podle oslovených expertů zavedení slevy na pojistném v roce 2023.
VideoVyužijte jaro k revizi kotlů, vyzývají spotřebitele servisní firmy
Servisní firmy vyzývají k tomu, aby lidé s končící zimou nezapomněli na pravidelné revize kotlů a dalších spotřebičů. Podle jejich zkušeností se zákazníci ozývají hlavně během záruční doby zařízení, pak zájem často opadá.
Vláda plánuje přísnější tresty pro neplatiče alimentů
Vláda chce zavést přísnější tresty pro neplatiče alimentů a častěji je posílat do vězení. Příslušný zákon se přitom měnil naposledy v lednu a naopak trestní stíhání za zanedbání povinné výživy v řadě případů ukončil. Lidé, kteří byli odsouzeni jen za neplacení výživného, byli automaticky propuštěni na svobodu. Trestné jsou nyní jen případy vystavení dítěte nebezpečí nouze. Podle připravované novely by mohl soud za úmyslné neplacení poslat člověka do vězení až na rok.
VideoKdyž přijde krize, nesmíme se tomu poddávat, říká Neumannová
Kateřina Neumannová, olympijská vítězka, mistryně světa v běhu na lyžích a sportovní komentátorka, původně neměla být lyžařkou, a přesto vyhrála všechno. V Interview Speciál moderovaném Janou Peroutkovou hovořila o cestě, která začala zákazem od lékařů a skončila zlatem, které vyhrála hlava nad tělem. „Krize neexistuje!“ připomínala i dceři na Jizerské padesátce. „Mohlo by to být takovým mottem. Když přijde krize, nesmíme se jí poddávat,“ říká.
