VideoBolavým kusem VZP je IT, říká její odvolaný šéf Kabátek


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Interview ČT24: Zdeněk Kabátek
Zdroj: ČT24

Dvě kauzy spojené s IT zakázkami, kterými Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v posledních letech prošla, byly jedním z témat Interview ČT24 se Zdeňkem Kabátkem, kterého správní rada v únoru odvolala po třinácti letech z funkce ředitele VZP. „Postavil jsem se k tomu čelem. Podnikli jsme veškeré kroky pro to, abychom nastavili procesy, které vyloučí opakování,“ vyjádřil se ke zmíněným kauzám a dodal, že důvody svého odvolání nezná. V rozhovoru s Barborou Kroužkovou rozebíral změny, které ve fungování pojišťovny provádí jeho nástupce Ivan Duškov, i ty, o které se snažil on. „Je nutné měnit zdravotnictví, měnit ho i v rámci těch úhradových mechanismů,“ komentoval Kabátek aktuální téma ve VZP, která chce mimo jiné cílit na kvalitu poskytovaných služeb. Její definice je dle exšéfa největší tuzemské pojišťovny velmi komplikovaná.

Výběr redakce

NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

04:32Aktualizovánopřed 6 mminutami
Bolavým kusem VZP je IT, říká její odvolaný šéf Kabátek

VideoBolavým kusem VZP je IT, říká její odvolaný šéf Kabátek

před 11 mminutami
Prezident Petr Pavel je ve funkci přesně tři roky

VideoPrezident Petr Pavel je ve funkci přesně tři roky

před 30 mminutami
Ředitel KRNAP Robin Böhnisch po dohodě s ministrem životního prostředí končí

Ředitel KRNAP Robin Böhnisch po dohodě s ministrem životního prostředí končí

19:11Aktualizovánopřed 37 mminutami
Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

01:49Aktualizovánopřed 40 mminutami
Ceny ropy a plynu prudce rostou

Ceny ropy a plynu prudce rostou

08:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bezúročné půjčky místo dotací. Červený oznámil změny v Nové zelené úsporám

Bezúročné půjčky místo dotací. Červený oznámil změny v Nové zelené úsporám

14:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Praze přistály další dva lety z Blízkého východu

V Praze přistály další dva lety z Blízkého východu

08:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoBolavým kusem VZP je IT, říká její odvolaný šéf Kabátek

Dvě kauzy spojené s IT zakázkami, kterými Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v posledních letech prošla, byly jedním z témat Interview ČT24 se Zdeňkem Kabátkem, kterého správní rada v únoru odvolala po třinácti letech z funkce ředitele VZP. „Postavil jsem se k tomu čelem. Podnikli jsme veškeré kroky pro to, abychom nastavili procesy, které vyloučí opakování,“ vyjádřil se ke zmíněným kauzám a dodal, že důvody svého odvolání nezná. V rozhovoru s Barborou Kroužkovou rozebíral změny, které ve fungování pojišťovny provádí jeho nástupce Ivan Duškov, i ty, o které se snažil on. „Je nutné měnit zdravotnictví, měnit ho i v rámci těch úhradových mechanismů,“ komentoval Kabátek aktuální téma ve VZP, která chce mimo jiné cílit na kvalitu poskytovaných služeb. Její definice je dle exšéfa největší tuzemské pojišťovny velmi komplikovaná.
před 11 mminutami

VideoPrezident Petr Pavel je ve funkci přesně tři roky

Prezident Petr Pavel zastává funkci prezidenta přesně tři roky, další dva má před sebou. V den jeho inaugurace 9. března 2023 na Pražský hrad dorazily stovky lidí, on v proslovu mluvil ke svým příznivcům, ale i těm, kteří ho nevolili – hovořil o spojování společnosti. K jeho dosavadnímu působení je kritičtější vláda, která ho považuje za opoziční hlavu státu. Opozice si to však nemyslí a rovněž k němu má některé výhrady.
před 30 mminutami

Ředitel KRNAP Robin Böhnisch po dohodě s ministrem životního prostředí končí

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robin Böhnisch končí. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ho odvolal, stalo se tak po vzájemné dohodě, uvedli zástupci Správy KRNAP a ministerstva. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od ledna 2018.
19:11Aktualizovánopřed 37 mminutami

Bezúročné půjčky místo dotací. Červený oznámil změny v Nové zelené úsporám

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v pondělí představil novinky v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Zásadní ohlášenou změnou je, že stát již většinově nebude energeticky úsporné přestavby dotovat, pouze zajistí zájemcům bezúročný úvěr. Na státní dotace budou mít nově nárok jen nízkopříjmové domácnosti. Brífink se konal po skončení Rady pro využití výnosů z dražeb emisních povolenek.
14:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Týden přinese přeháňky, teploty ale zůstanou jarní

Česko čeká oblačný týden, místy zaprší. Teploty ale i nadále zůstanou jarní, přes den se budou pohybovat nad deseti stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
08:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami

V Praze přistály další dva lety z Blízkého východu

Do Prahy se krátce před pondělní sedmou hodinou ranní vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, letoun ze saúdskoarabského Rijádu dopravil 180 Čechů. V noci také přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, uvedla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Podle ministerstva zahraničních věcí se deseti repatriačními vládními lety vrátilo do Česka více než 1500 lidí. V pondělí večer je v plánu další let do Egypta.
08:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Důchodový věk se na 65 letech zastropuje později, řekl Juchelka

Důchodový věk se na 65 letech nezastropuje od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí, oznámil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Vláda na pondělním jednání schválila návrh na ukončení penzijního spoření bez sankcí pro důchodce. Odvolala ředitele Digitální informační agentury Petra Kuchaře, kterého nahradí Bohdan Urban. Kabinet také odmítl opoziční návrh zákazu mobilů ve školách.
03:24Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Policisté rozšířili obvinění Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) rozšířili obvinění Tomáše Jiřikovského, který figuruje v bitcoinové kauze. Kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je nově stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání je posuzováno jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, uvedl v pondělí na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.
12:36Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...