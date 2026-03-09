Cena ropy prudce roste, je nejvyšší za několik let

Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Kolem pondělních 8:00 SEČ cena severomořské ropy Brent rostla o osmnáct procent a prodávala se za 109,41 dolaru (USD) za barel. Americká lehká ropa WTI si připisovala sedmnáct procent a obchodovala se za 106,37 USD za barel. Při ranním asijském obchodování ceny obou kontraktů stouply až na zhruba 119,5 USD za barel. Minulý týden cena ropy Brent vzrostla o 27 procent a WTI o 35,6 procenta.
