Rok od začátku bitcoinové kauzy

Uplynul rok od chvíle, kdy ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny coby dar od Tomáše Jiřikovského. Ten je teď ve vazbě. Vyšetřování a prověřování kauzy v mnoha větvích pokračuje. Případ dál promlouvá i do tuzemské politiky. Ministerstvo financí dokončuje audit počínání svých předchůdců, resort spravedlnosti chystá vznik nového kontrolního orgánu státních zástupců.

468,5 bitcoinu zhruba za 957 milionů korun. Stát je chtěl využít na pomoc obětem trestných činů nebo financování boje s kyberkriminalitou. Tehdejší šéf resortu spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) tvrdí, že neměl o původu kryptoměny pochybnosti.

„Nemám vůbec nic relevantního k tomu, abych si myslel, že to je z nelegální trestné činnosti,“ řekl na konci května minulého roku tehdejší ministr Blažek.

Kvůli neprůhlednému daru opozice volala po mimořádné schůzi i konci ministra. Blažek o den později podal demisi. „Po dohodě s předsedou vlády Petrem Fialou jsem se rozhodl podat demisi na funkci ministra spravedlnosti. Nejsem si vědom žádného nezákonného jednání. Nechci ovšem poškozovat pověst vlády a vládní koalice,“ uvedl tehdy Blažek.

Reportéři ČT popsali další pochybnosti kolem bitcoinové kauzy
Tomáš Jiřikovský na snímku ze srpna 2025

Roli exministra Blažka a někdejšího náměstka Radomíra Daňhela stále prověřují orgány činné v trestním řízení. Podle Deníku N už na uzavřeném jednání od státní zástupkyně Petry Lastovecké zaznělo, že existuje dostatek důkazů pro případné stíhání Blažka a Daňhela. Následovalo její odvolání z vyšetřovacího týmu.

„Děkuji za Váš zájem o tuto závažnou problematiku, v současné době se však k věci nemohu vyjádřit,“ konstatovala Lastovecká.

Tato větev kauzy se následně přesunula od olomouckých žalobců pod Městské státní zastupitelství v Praze. Ministr Jeroným Tejc (za ANO) považuje situaci za velmi zvláštní a chce si vyžádat podrobnější informace. Současně plánuje zřídit nezávislou skupinu, která by se zabývala možnou trestnou činností žalobců.

Policie odložila část bitcoinové kauzy týkající se vrácení techniky Jiřikovskému
Ilustrační obrázek

„Já jsem názoru, že jsme schopni to prosadit v řádu měsíců, možná jednoho dvou let,“ vyjádřil přesvědčení ministr spravedlnosti Tejc.

„Říkat si, že na základě jedné kauzy budeme dělat nějaká větší systémová opatření – já jsem vždy v justici velmi opatrná,“ reagovala bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS).

Unie státních zástupců ve svém vyjádření uvedla, že „stávající systém je funkční a efektivní. Naopak vytváření jakýchkoli účelových struktur budí značné pochybnosti a nemá v Evropě obdobu“.

Resort spravedlnosti loni zaplatil za rady v bitcoinové kauze přes sedm milionů
Ilustrační foto

Úřady v souvislosti s kauzou zadaly několik auditů. Jeden interní teď dokončuje ministerstvo financí. Věnuje se krokům tehdejšího šéfa resortu Zbyňka Stanjury (ODS).

„Vůbec jsem neviděla ani žádné předběžné výsledky, nechávám to na finální zprávu. Jsem přesvědčena, že do konce března to bude téměř určitě,“ konstatovala současná ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Bývalý náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN) se domnívá, že „je právem veřejnosti to vědět. Zároveň je ale potřebné pamatovat i na tu druhou stranu mince. To, že tady běží nějaké trestní řízení, které by tím nemělo být ohroženo“.

Stát s bitcoiny kvůli vyšetřování nemůže nakládat. Jestli je v budoucnu bude moct zpeněžit, zatím není jasné.

