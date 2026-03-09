Nezaměstnanost v únoru mírně vzrostla, přibylo volných míst


Nezaměstnanost v Česku v únoru meziměsíčně vzrostla o desetinu procentního bodu na 5,2 procenta. Za zvýšením byl každoroční sezonní nárůst před příchodem jara, informoval v pondělí Úřad práce. Práci si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 381 705 lidí, asi o 3160 více než v lednu. Volných míst přibylo zhruba o 3270 na 89 705.

Loni v únoru nezaměstnanost v tuzemsku činila 4,4 procenta. Bez práce bylo tehdy 326 223 lidí a volných míst 88 062.

„Únor je typicky posledním měsícem před jarním nádechem trhu práce, který je provázán s nástupem sezonních prací. (…) Jarní měsíce obvykle vytvářejí více příležitostí, a to zejména pro mužskou část uchazečů o zaměstnání – díky stavebním a výkopovým pracím. I u celkového počtu volných pozic vidíme nárůst o čtyři procenta, příležitostí pro pracovní uplatnění tedy přibývá,“ sdělil ředitel Úřadu práce Roman Chlopčík.

Mezi kraji byla v únoru nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji, kde dosáhla 7,6 procenta, a v Moravskoslezském kraji, kde byla sedmiprocentní. Naopak nejnižší byla v Praze, a to 3,9 procenta. Mezi okresy byla nejvyšší nezaměstnanost na Mostecku a Karvinsku, kde dosáhla 10,4 a 10,3 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl tradičně v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou, kde se držela míra nezaměstnanosti pod třemi procenty.

Z celkového počtu 89 705 nabízených volných míst prostřednictvím úřadů práce jich bylo nejvíce v Praze, a to 23 057, následně ve Středočeském kraji, kde bylo v nabídce 13 555 pozic. Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v únoru průměrně 4,3 uchazeče. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 20,6 uchazeče na každou pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst bylo v okresech Praha-východ a Praha-západ na Mladoboleslavsku, kde připadl zhruba jeden člověk na každé volné místo.

