Vláda projedná možnost ukončení penzijního spoření bez sankcí pro důchodce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Návrh, aby důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření, jej mohli bez sankce ukončit, projedná na pondělním zasedání vláda. Ministři se budou zabývat i zrušením stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v Česku či složením orgánů zdravotních pojišťoven. Kabinet, kterému bude jako obvykle předcházet jednání koaliční rady, pravděpodobně také odmítne trojici opozičních poslaneckých novel.

Novela o doplňkovém penzijním spoření předpokládá, že klienti, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním spoření před koncem roku 2023, a jimž je přiznán starobní důchod, budou moci spoření ukončit bez sankce i bez splnění minimální doby spoření. Představitelé koalice to navrhují jako další ze série norem, které vládní strany prosazují jako poslanecké návrhy. Legislativní proces je pak rychlejší, ale postup obchází standardní připomínkové řízení.

Vláda pravděpodobně zruší stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Zdůvodňuje to potřebou přechodu na model řízení, který odpovídá fázi projektu výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech. Strategické řízení projektu bude mít na starosti vláda. Za každodenní koordinaci a operativní řízení výstavby a rozvoj dalších jaderných zdrojů bude odpovědné ministerstvo průmyslu.

Pro možnou diskriminaci a rozpor s mezinárodními závazky vláda patrně odmítne novelu opoziční ODS o povinných datových schránkách pro cizince, kteří pobírají dávky z českého sociálního systému. Záporné stanovisko asi vláda zaujme i k novele KDU-ČSL o zákazu nebo omezení používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení ve školách i k předloze STAN, KDU-ČSL a TOP 09 zavádějící registr ubytovacích zařízení a ubytovaných hostů pod názvem eTurista.

Na programu vlády je i návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která má zvýšit atraktivitu veřejných trhů pro malé a střední podniky. Novela zákona o regulaci reklamy a dalších předpisů pak má zohlednit doporučení vládní rady pro rovnost žen a mužů ohledně upřednostňování kojení před umělou výživou. Počítá mimo jiné s tím, že dozor nad reklamou na kojeneckou výživu převezme od krajských živnostenských úřadů Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

