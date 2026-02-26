Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů pro základní a mateřské školy se odloží o rok, měly by platit od roku 2027 a 2028, řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Odůvodnil to chybějící podporou. Program schválil bývalý ministr školství Mikuláš Bek (STAN) koncem roku 2024.
„Bohužel situace je horší, než vypadala. Nejde mi o to, abychom fiktivně jako předchozí vláda naplňovali programové prohlášení, (…) ale aby skutečně došlo k proměně výuky na školách v každé jednotlivé třídě, tak musím konstatovat, že posunu termín náběhu o jeden rok, tedy se posune účinnost o jeden rok,“ řekl Plaga s tím, že půjde nejen o základní vzdělávání, ale i pro předškolní.
„Rozhodně nechápejme tento rok, že něco zastavujeme, naopak práce na tom, aby se tato reforma obsahu moderního vzdělávání 21. století propsala do každé jednotlivé třídy, vyžaduje soustředěnou podporu ze strany ministerstva,“ podotkl Plaga s tím, že zároveň vyjadřuje respekt všem, kteří se na přípravě podíleli.
Problém podle něj nebyl v nich, ale v tom, že ze strany vedení ministerstva nebyl proces dostatečně řízen a bylo do něj „neodborně vstupováno“. „Toto chci napravit, chci nastavit jednoznačnou strukturu řízení. Chci, aby se na tom podíleli všichni aktéři, kteří doposud nebyli vyslyšeni. Neznamená to, že všechny jejich připomínky zapracujeme, ale že s nimi o tom budeme diskutovat a vysvětlíme jim, proč se nějak postupuje,“ dodal.
Plaga už dříve avizoval, že chce o revizi rozhodnout nejpozději do poloviny letošního roku. Nový vzdělávací program přináší například povinnou výuku angličtiny od první třídy, nyní je první cizí jazyk povinný od třetího ročníku. Zavádí také povinný druhý cizí jazyk nejpozději od sedmé třídy, nyní je nejpozději od osmé.
Podle Plagy by druhý cizí jazyk neměl být povinný, ale povinně volitelný. Škola by tedy výuku jazyka nabízela a žáci by si ho mohli vybrat.