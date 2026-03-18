Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních


18. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým (KRIT), který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních. Uvedl to v úterý šéf týmu Jan Paťawa. Ministerstvo v pondělí na webu informovalo o tom, že začlenění strategické komunikace resortu do oddělení tisku přinese úsporu v tabulkových místech, podle Paťawy stát zrušením týmu ztratí kapacity v odbornosti, kterou potřebuje.

Oddělení strategické komunikace – Krizový informační tým (KRIT) koordinovalo komunikaci státu k občanům vedle povodní také při výpadcích proudu, bombových výhrůžkách školám nebo při napětí mezi komunitami, uvedl Paťawa. Tým podle něj koordinoval desítky institucí tak, aby stát mluvil jedním hlasem v momentech, kdy na přesnosti a rychlosti informací závisely bezpečnost, zdraví a živobytí lidí.

Komunikace v krizi slouží lidem, zatímco oddělení tisku a vnějších vztahů slouží ministerstvu, buduje jeho reputaci a spravuje jeho obraz, uvedl Paťawa. Poukázal na to, že týmy pro krizovou a strategickou komunikaci byly zřízeny třeba ve Velké Británii, Finsku, Švédsku, Estonsku nebo Polsku. „Zánik oddělení znamená riziko ztráty vybudované kapacity. Věříme, že stát tuto odbornost potřebuje – a že je v jeho zájmu zajistit její zachování v jakékoliv organizační podobě,“ dodal.

Nová vláda chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent
Andrej Babiš, Karel Havlíček, Alena Schillerová (všichni ANO), Petr Macinka (Motoristé) a Jaromír Zůna (za SPD)

V částečné reorganizaci ohlášené na počátek dubna ministerstvo z dosavadního oddělení kybernetické bezpečnosti vytvoří odbor kybernetické bezpečnosti, který bude podřízený přímo ministru Lubomíru Metnarovi (ANO). Zároveň se zjednoduší Sekce informačních a komunikačních technologií a odbor komunikace zeštíhlí o pět tabulkových míst, bude akceschopnější a efektivnější, uvedl resort.

Přínos neodpovídal vynaloženým prostředkům, zní z ministerstva

Podle úřadu se tak odstraní nežádoucí interní duplicity v aktivitách, které dosud vykonávaly různé útvary. „Strategická komunikace resortu bude zpět integrována do oddělení tisku a PR celého odboru komunikace. Komunikace ministerstva vnitra se tak vrací k přirozenému, dlouhodobě funkčnímu uspořádání. Cílem je větší profesionalita, srozumitelnost a jasnost mediálních výstupů,“ vysvětlil Metnar.

Podle ministerstva odbor komunikace za minulé vlády realizoval projekty přibližně za sto milionů korun, jejichž přínos neodpovídal vynaloženým penězům.

Počátkem roku skončil odbor strategické komunikace státu na úřadu vlády, premiér Andrej Babiš (ANO) to tehdy zdůvodnil tím, že není potřebný. Odbor strategické komunikace měl na starosti posilování odolnosti společnosti, budování důvěry mezi státem a občany či ochranu veřejného prostoru před manipulací. Loni v říjnu rezignoval vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn, který byl často terčem kritiky zástupců nynějších vládních stran.

Koordinátor strategické komunikace Foltýn rezignoval
Otakar Foltýn na snímku ze září 2024

V čele NAKIT skončil Ďoubal

Hospodářské noviny ve středu informovaly o tom, že na vnitru skončil také Jan Ďoubal, který stál v čele Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Odvolání mu v úterý oznámil první náměstek resortu Lukáš Klučka.

Vláda nedávno vyměnila i ředitele Digitální informační agentury a jmenovala také nové zmocněnce pro digitalizaci a AI. Ďoubal NAKIT vedl od března 2023, několik měsíců předtím už byl pověřený řízením agentury po konci Vladimíra Dzurilly.

„Poslední dny jsem měl pocit, že se to stane. Řekli mi, že realizace některých projektů nejde tak, jak se očekávalo, a že mají jiný pohled na to, jak se má NAKIT vést,“ řekl novinám Ďoubal. Jednání podle něj ale bylo korektní. NAKIT podle Ďoubala výraznější personální zemětřesení nečeká. On sám prý neví o dalších lidech, kteří by v agentuře skončili.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie byla založena v roce 2016 jako servisní organizace resortu vnitra. Poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií s využitím více než čtyřiceti regionálních pracovišť. Zajišťuje mimo jiné koncepční rozvoj kritické komunikační infrastruktury a bezpečné řešení sdílených služeb státu.

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v Česku, sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Producenty snímku jsou Česká televize, společnost endorfilm, innogy Česká republika a Barrandov Studio.
Příští rok na ISS poletí nanoroboti z ostravské univerzity. Jsou velcí jako virus

Experimentální modul, který umožní sledovat fungování nanorobotů ve stavu beztíže, připravují pro let na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) společně vědci a inženýři z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a brněnské společnosti TRL Space. Experiment CONREX, který má letět příští rok s českým astronautem Alešem Svobodou na ISS, zástupci vysoké školy i firmy představili na veletrhu Amper v Brně.
Právo rodiče na pobyt s dítětem v nemocnici není absolutní, potvrdil ÚS

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost matky, která nesměla přenocovat u syna na jednotce intenzivní péče a následně žádala omluvu a odškodné. Potvrdil tak verdikt, podle kterého právo rodiče na pobyt s dítětem ve zdravotnickém zařízení není absolutní. Je podmíněné například vybavením nemocnice a nesmí narušit péči o pacienty. Stížnost matky, podanou i jménem chlapce, považoval ÚS za neopodstatněnou, vyplývá z usnesení v databázi soudu.
VideoŠkrtly se peníze armádě, kritizuje Bartoš. Soustřeďme se na nábor, říká Koten

Hosté Událostí, komentářů probrali návrh rozpočtu pro ministerstvo obrany. „Rozpočet na obranu se navýšil o 20 miliard oproti roku 2025. (...) Ministerstvo obrany v rámci finančního výhledu soustředí finance například do sekce náborů vojáků, protože stroje samotné nám obranyschopnost nezajistí,“ řekl místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle člena sněmovního výboru pro obranu Ivana Bartoše (Piráti) se výrazně škrtly peníze pro armádu. „Minulé projekty sice běží dál, ale nové nevznikají. Například peníze chybí na protidronovou obranu, kterou měla vláda v programovém prohlášení,“ podotkl. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
VideoNeodborně provedené estetické zákroky mohou vést až k hospitalizaci, varují lékaři

Specializovaní lékaři varují před neodborně provedenými estetickými zákroky, které podle nich dělají některá kosmetická nebo nehtová studia. Nejčastěji jde o výplně rtů nebo vyhlazení pleti pomocí injekcí botolutoxinu či kyseliny hyaluronové. Procedury prováděné nelékaři mohou podle České komory estetické medicíny (ČKEM) vést k vážným zdravotním komplikacím, které si mohou vyžádat lékařský zákrok nebo hospitalizaci. „Pokud mají například aplikovanou kyselinu hyalorunovou ve rtech, tak ji můžeme rozpustit enzymem, ale pokud ten materiál je odněkud z internetu, tak tam mohou být přísady, které prostě rozpustit nejdou,“ přiblížila zubní lékařka a předsedkyně ČKEM Kamila Zvolánková.
Reprodukční kliniky zmrazily vloni rekordní počty vajíček

České kliniky asistované reprodukce hlásí za rok 2025 rekordní nárůst zájmu o takzvaný social freezing – preventivní zmrazení vajíček. U některých center stouply počty výkonů meziročně o desítky procent, v případě Fakultní nemocnice Motol jde dokonce o pětinásobek. Hlavním motivem žen není podle lékařů kariéra, ale absence vhodného partnera v době nejvyšší plodnosti. Odborníci však varují, že úspěšnost metody zásadně klesá s rostoucím věkem.
VideoOd zatýkání po undergroundovém koncertu v Bojanovicích uplynulo 50 let

Před půl stoletím začala Státní bezpečnost zatýkat účastníky undergroundového koncertu v Bojanovicích. Ve vazbě jich skončilo dvacet dva. O tři měsíce později následoval soudní proces. Akce komunistické Státní bezpečnosti proti undergroundovému hnutí v bývalém Československu vyvrcholila odsouzením čtyř protagonistů v září 1976. Konkrétně šlo o Vratislava Brabence, Ivana M. Jirouse, Svatopluka Karáska a Pavla Zajíčka. Událost tehdy sjednotila disidenty a nepřímo vedla ke vzniku Charty 77.
