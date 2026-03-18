Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým (KRIT), který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních. Uvedl to v úterý šéf týmu Jan Paťawa. Ministerstvo v pondělí na webu informovalo o tom, že začlenění strategické komunikace resortu do oddělení tisku přinese úsporu v tabulkových místech, podle Paťawy stát zrušením týmu ztratí kapacity v odbornosti, kterou potřebuje.
Oddělení strategické komunikace – Krizový informační tým (KRIT) koordinovalo komunikaci státu k občanům vedle povodní také při výpadcích proudu, bombových výhrůžkách školám nebo při napětí mezi komunitami, uvedl Paťawa. Tým podle něj koordinoval desítky institucí tak, aby stát mluvil jedním hlasem v momentech, kdy na přesnosti a rychlosti informací závisely bezpečnost, zdraví a živobytí lidí.
Komunikace v krizi slouží lidem, zatímco oddělení tisku a vnějších vztahů slouží ministerstvu, buduje jeho reputaci a spravuje jeho obraz, uvedl Paťawa. Poukázal na to, že týmy pro krizovou a strategickou komunikaci byly zřízeny třeba ve Velké Británii, Finsku, Švédsku, Estonsku nebo Polsku. „Zánik oddělení znamená riziko ztráty vybudované kapacity. Věříme, že stát tuto odbornost potřebuje – a že je v jeho zájmu zajistit její zachování v jakékoliv organizační podobě,“ dodal.
V částečné reorganizaci ohlášené na počátek dubna ministerstvo z dosavadního oddělení kybernetické bezpečnosti vytvoří odbor kybernetické bezpečnosti, který bude podřízený přímo ministru Lubomíru Metnarovi (ANO). Zároveň se zjednoduší Sekce informačních a komunikačních technologií a odbor komunikace zeštíhlí o pět tabulkových míst, bude akceschopnější a efektivnější, uvedl resort.
Přínos neodpovídal vynaloženým prostředkům, zní z ministerstva
Podle úřadu se tak odstraní nežádoucí interní duplicity v aktivitách, které dosud vykonávaly různé útvary. „Strategická komunikace resortu bude zpět integrována do oddělení tisku a PR celého odboru komunikace. Komunikace ministerstva vnitra se tak vrací k přirozenému, dlouhodobě funkčnímu uspořádání. Cílem je větší profesionalita, srozumitelnost a jasnost mediálních výstupů,“ vysvětlil Metnar.
Podle ministerstva odbor komunikace za minulé vlády realizoval projekty přibližně za sto milionů korun, jejichž přínos neodpovídal vynaloženým penězům.
Počátkem roku skončil odbor strategické komunikace státu na úřadu vlády, premiér Andrej Babiš (ANO) to tehdy zdůvodnil tím, že není potřebný. Odbor strategické komunikace měl na starosti posilování odolnosti společnosti, budování důvěry mezi státem a občany či ochranu veřejného prostoru před manipulací. Loni v říjnu rezignoval vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn, který byl často terčem kritiky zástupců nynějších vládních stran.
V čele NAKIT skončil Ďoubal
Hospodářské noviny ve středu informovaly o tom, že na vnitru skončil také Jan Ďoubal, který stál v čele Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Odvolání mu v úterý oznámil první náměstek resortu Lukáš Klučka.
Vláda nedávno vyměnila i ředitele Digitální informační agentury a jmenovala také nové zmocněnce pro digitalizaci a AI. Ďoubal NAKIT vedl od března 2023, několik měsíců předtím už byl pověřený řízením agentury po konci Vladimíra Dzurilly.
„Poslední dny jsem měl pocit, že se to stane. Řekli mi, že realizace některých projektů nejde tak, jak se očekávalo, a že mají jiný pohled na to, jak se má NAKIT vést,“ řekl novinám Ďoubal. Jednání podle něj ale bylo korektní. NAKIT podle Ďoubala výraznější personální zemětřesení nečeká. On sám prý neví o dalších lidech, kteří by v agentuře skončili.
Národní agentura pro komunikační a informační technologie byla založena v roce 2016 jako servisní organizace resortu vnitra. Poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií s využitím více než čtyřiceti regionálních pracovišť. Zajišťuje mimo jiné koncepční rozvoj kritické komunikační infrastruktury a bezpečné řešení sdílených služeb státu.