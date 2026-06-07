Cena jednorázových rukavic roste. Dodavatelé zavádějí limity


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Konflikt na Blízkém východě a krize v Hormuzském průlivu zdražují produkty vyráběné z ropy. Růst cen se dotkl i zdravotnického materiálu, zejména jednorázových rukavic. Některé typy podražily až o sto procent, nemocnice proto navyšují zásoby a dodavatelé zavádějí odběrové limity.

Vyšetřovací rukavice jsou v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních běžným spotřebním materiálem. Personál jich během směny spotřebuje desítky. „Myslím si, že v průměru je to kolem čtyřiceti párů rukavic na jednoho zaměstnance,“ uvedl Lukáš Spac, který ve Fakultní nemocnici Ostrava působí na pozici všeobecná zdravotní sestra.

Krabici se stovkou vyšetřovacích rukavic spotřebuje každý den také ordinace pražské zubní lékařky Kateřiny Fojtové. „Je to jednorázový materiál, který vyhodíme. Nedá se dezinfikovat,“ poznamenala.

Nenahraditelnost a vysoká spotřeba rukavic

Zdražení představuje pro zdravotnická zařízení citelný zásah do rozpočtů, přestože rukavice na první pohled nepatří mezi drahé položky. Vyšetřovací rukavice stály kolem sedmdesáti korun za krabici se stovkou kusů, dnes vyjdou zhruba na sto třicet korun. Pár operačních rukavic tak stál okolo sedmi korun, nyní stojí více než deset korun.

Problémem je jejich nenahraditelnost a vysoká spotřeba. „Je to nezbytný spotřební materiál, na kterém se ušetřit nedá. Někteří lékaři pracují v rukavicích i několik hodin, a ty proto musí být kvalitní,“ vysvětlila zubní lékařka.

„Bohužel jsme byli nuceni ceny zvýšit a v nejbližších týdnech se tento scénář pravděpodobně zopakuje, protože situace se nelepší,“ uvedla ředitelka společnosti Vulkan-Medical Lenka Hochmanová.

Podle ní se cena butadienu, jedné ze základních surovin pro výrobu nitrilových rukavic, v některých případech zvýšila až na trojnásobek hodnot před krizí v Hormuzském průlivu. „K tomu se samozřejmě přidalo zdražení námořní přepravy a horší dostupnost,“ doplnila.

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Plánování zásob a předzásobení

„Ve fakultní nemocnici spotřebujeme měsíčně zhruba osm set tisíc vyšetřovacích rukavic a dvacet tisíc operačních rukavic,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová. Nemocnice má podle ní aktuálně na skladě 2,5 milionu vyšetřovacích rukavic a sto tisíc operačních.

„Mnohem vyšší spotřeba je u vyšetřovacích rukavic, protože se používají jak v ambulantním, tak v lůžkovém provozu. Operační rukavice se využívají výhradně na operačních sálech,“ vysvětlila Petlachová.

Kolem milionu párů vyšetřovacích rukavic ročně spotřebuje také pražská záchranná služba. Kvůli růstu cen navíc přišla o dosavadního dodavatele. „V současné době ještě čerpáme z původní smlouvy, kterou nám dodavatel vypověděl právě z důvodu narůstajících cen. Proto jsme byli nuceni vypsat novou veřejnou zakázku,“ přiblížil pověřený ředitel ZZS hlavního města Prahy Zdeněk Křivánek.

„Standardně pracujeme se systémem plánovaných zásob. Vyšší míru předzásobení aktuálně udržujeme pouze u vyšetřovacích rukavic,“ uvedl mluvčí Nemocnice Kladno Zbyněk Boublík. Nemocnice podle něj dlouhodobě dbá na hospodárné využívání zdravotnického materiálu i dalších prostředků. „Zaměstnanci jsou vedeni k efektivnímu nakládání se zásobami,“ dodal.

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Ilustrační fotografie

Dodavatelé zavádějí limity, nedostatek zatím nehrozí

Na trhu panuje mírná nervozita kvůli možnému nedostatku rukavic. Státní nemocnice proto dostaly pokyn navýšit zásoby.

„O nákup dopředu usilujeme, nicméně zásadní předzásobení není možné kvůli limitům zavedeným dodavateli,“ uvedla mluvčí Nemocnice Uherské Hradiště Stanislava Fojtová. Limity podle ní vycházejí z průměrných odběrů z posledního období. „Šetření s materiálem je však standardním pokynem i mimo krizové období. Jednotlivá oddělení mají stanovené své limity,“ doplnila.

„Museli jsme trh regulovat tak, abychom byli schopni pokrýt požadavky všech klientů. Nechtěli jsme, aby si dvě nemocnice vytvořily rozsáhlé zásoby a ostatní zůstaly bez materiálu. Proto jsme přistoupili k určitým regulačním opatřením,“ vysvětlila manažerka společnosti Profimedica Regina Gabrielová.

Zavedení limitů na odběr potvrdila i společnost Vulkan-Medical. „Jelikož trh zachvátila panika z možného nedostatku a očekávání dalšího růstu cen, někteří zákazníci se rozhodli předzásobit nad únosnou mez našich zásob. Museli jsme proto přistoupit ke krácení dodávek tak, aby bylo zboží dostupné co největšímu počtu zákazníků po co nejdelší dobu,“ uvedla společnost.

Podle dodavatelů však nic nenasvědčuje tomu, že by se rukavice měly stát nedostatkovým zbožím. Naposledy k tomu došlo během pandemie covidu-19, kdy nedostatek ochranných pomůcek vedl i k omezení zdravotní péče.

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