Ukrajina zasáhla sklad Wildberries, Rusové útočili na trh, hasiče či stadion

Na Ukrajině jsou mrtví po ruských úderech v Dněpropetrovské a Charkovské oblasti, v Sumské oblasti okupanti zasáhli trh a v Záporožské udeřili na hasiče bojující s požárem. V Oděse poškodili fotbalový stadion. V ruském Jekatěrinburgu zachvátil po ukrajinském útoku požár logistické centrum internetového prodejce Wildberries.
Nejméně dva lidi zranil a další čtyři zabil ruský útok na Izjum na severovýchodě Ukrajiny, oznámili záchranáři. Nepřítel podle nich ostřeloval město kazetovou municí, která ze vzduchu zasype okolí velkým množstvím menších náloží. Na místě vypukl požár.
Další dva lidé byli zabiti a šest utrpělo zranění při ruských útocích na Nikopol a okolí v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, uvedl v pátek odpoledne náčelník regionální správy Oleksandr Hanža. Podle agentury Ukrinform podnikly ruské jednotky více než dvacet úderů na Dněpropetrovskou oblast. Po předchozích nočních útocích uvedl, že okupanti poškodili poštu, tělocvičnu a obytné budovy.
Rusové útočili na trh, hasiče či stadion
Ve městě Bilopillja zaútočil ruský dron na trh. Úder zranil deset lidí, z nichž dva jsou ve vážném stavu, napsal na sociální síti náčelník správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Jde o další cynický útok na civilisty, poznamenal.
Ruští vojáci zaútočili rovněž na ukrajinské hasiče, kteří právě bojovali s požárem v Záporožské oblasti, a dva z nich zranili, oznámili záchranáři.
Zranění utrpěla také 29letá žena při ruském útoku na civilní infrastrukturu v Oděse, kde Rusové poškodili fotbalový stadion v centru města, informoval šéf regionální správy Oleh Kiper. Největší stadion na jihu Ukrajiny ruská vojska zasáhla v předvečer utkání ukrajinské první ligy, zápas plánovaný na sobotu musel být odložen, poznamenal server RBK-Ukrajina. Podle záchranářů při útoku na stadion byli zraněni dva lidé.
Ruské údery na zemědělské sklady a obchodní lodě
Už v noci na pátek způsobily ruské dronové útoky podle ukrajinských úřadů požár zemědělských skladů v obci Balaklija v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny, napsala agentura Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už ve čtvrtek slíbil podporu zemědělcům postiženým ruskými útoky. Moskva v poslední době zahájila útoky na ukrajinská zařízení pro vývoz zemědělských produktů a na obchodní plavidla v oblasti Černého moře.
Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury RIA tvrdí, že za uplynulý týden ruské síly zasáhly 34 plavidel využívaných ukrajinskou armádou. V souvislosti s úderem v Charkovské oblasti tamní úřady neinformovaly o obětech či zraněných. Ruské ministerstvo obrany v pátek dále tvrdí, že jeho síly zasáhly tři plavidla v blízkosti Oděsy a Čornomorsku používaná k přepravě ukrajinského vojenského nákladu v Černém moři.
Ministerstvo také tvrdí, že ruské jednotky obsadily vesnici Aniščine v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Agentura Reuters upozornila, že není v její moci tvrzení ministerstva ani zprávy z bojiště nezávisle ověřit. Stejně tak nelze ověřit tvrzení okupační správy Krymu, že během pátečního ukrajinského dronového útoku na Kerč zemřeli dva lidé.
Přibývá ruských úderů balistickými raketami
Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti nimž jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot, kterých se Ukrajině podle Kyjeva nedostává.
„Za poslední měsíc Rusko vyslalo směrem na Ukrajinu téměř tři sta balistických raket, což je mnohonásobně více než za stejné období před dvěma lety,“ uvedl zpravodaj ČT Jan Řápek.
Ukrajinci se podle něj obávají, že i srpen bude náročný. „Zaznívají tu i hlasy, že další měsíce – září, říjen – by měly patřit k těm nejnáročnějším, tedy že Rusko se bude snažit zahltit ukrajinské nebe, a to nejen bezpilotními letouny, ale dalšími balistickými raketami, které používá v posledních týdnech mnohem častěji,“ podotkl Řápek.
Ukrajinské útoky na sklady
Ukrajina zároveň v poslední době zvýšila intenzitu dronových útoků v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje především na infrastrukturu ropného průmyslu, což v Rusku způsobilo nedostatek pohonných hmot. „Ukrajinci se snaží zasadit ránu Rusku tam, kde by ho to mohlo bolet,“ uvedl zpravodaj ČT Jan Řápek.
Minulý měsíc začala Ukrajina útočit také na logistická centra společnosti Wildberries, která je největším ruským internetovým prodejcem. Tato firma podle Ukrajinců mimo jiné distribuovala součástky k ruským útočným dronům a prodává vojenské vybavení. Kyjev tvrdí, že jeho údery na území Ruska mají oslabit schopnost Moskvy vést agresi a přimět ji k ukončení konfliktu.
Útoky, které Ukrajina v posledních třech týdnech podniká prakticky každou noc, v nejméně dvaceti různých lokalitách této firmy způsobily rozsáhlé požáry, zničily celé sklady se zbožím a narušily její rozsáhlou logistickou síť. Při posledním útoku v noci na pátek vypukl požár ve skladu v Jekatěrinburgu, který leží asi 1800 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinských hranic. Podle firmy se oheň později podařilo dostat pod kontrolu a většina zboží v areálu zůstala nepoškozená.
Agentura Reuters píše, že podle její analýzy satelitních snímků bylo poškozeno nebo zničeno nejméně 1,18 milionu metrů čtverečních skladových prostor firmy, což představuje více než pětinu její skladové kapacity. Wildberries v pátek uvedla, že hledá partnery pro otevření nových skladových center.
Podle Reuters jde o první veřejně oznámené opatření společnosti s cílem řešit mimořádný logistický problém způsobený ukrajinskými útoky. Narušení logistické sítě firmy otřásá ruským maloobchodním sektorem a dopadá nejen na provozovatele franšíz, ale i na desítky tisíc malých podniků, které se při on-line prodeji svých výrobků spoléhají právě na Wildberries, upozorňuje Reuters.
Rusko zahájilo plošnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022 a napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Moskva i Kyjev ujišťují, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací zejména na ukrajinské straně.