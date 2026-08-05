Rusko podniklo noční údery na Kyjev

Ruská armáda zahájila útok balistickými střelami na Kyjev. Na telegramu to oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Po úderu vzplála dvacetipatrová obytná budova v Oboloňské čtvrti, kde byla zasažena i kancelářská budova. Požáry jsou podle starosty hlášeny i z dalších částí města.
Ukrajinské vzdušné síly vydaly varování před údery v 0:20 místního času (23:20 SELČ). Rakety na město mířily ze dvou směrů, ze severu a východu, uvedlo ukrajinské letectvo na telegramu s tím, že Kyjev čelí také útoku dronů.
Při sobotním útoku na Kyjev zahynulo nejméně devět lidí a přinejmenším 30 jich bylo zraněno.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.