První rekord padl už před devátou. Sledujte, jak rostou teploty

ŽivěPrvní rekord padl už před devátou. Sledujte, jak rostou teploty


před 1 mminutou|Zdroj: ČT24, ČHMÚ

Meteorologové očekávají, že v úterý bude na velké části Česka jedním z nejteplejších dnů letošního léta. Na Moravě předpokládají místy překročení hranice čtyřiceti stupňů Celsia. Že se to vyplní, naznačují měření už od rána, do desáté dopoledne už totiž padly rovnou tři rekordy pro tento den.

Úterý bude tropické, teploty se nejčastěji dostanou na 34 až 39 stupňů Celsia. „Zejména na jihu Moravy nemůžeme vyloučit ani ojedinělou čtyřicítku,“ informoval ČHMÚ. Takto vysoké teploty mohou v kombinaci se slunečním zářením a vlhkostí vzduchu působit zátěž na lidský organismus, která bude velmi silná, na jihu Moravy dokonce až extrémně silná. Ochlazení přijde od západu v druhé polovině pracovního týdne.

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