Srpen bude teplý, naznačují předpovědi. Jeho začátek přinese tropické noci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Zbytek prázdnin bude dle dostupných předpovědí pokračovat v dosavadních trendech, tedy horku ve dne i v noci. První čtvrtina měsíce přinese pokračování vlny veder s teplotami nad 30 stupňů.

Červenec končí a to znamená, že prázdniny jsou v polovině. Právě končící měsíc se zapíše do klimatologických tabulek jako teplotně nadprůměrný, nicméně jsme se během něj dočkali i dnů, které byly poněkud chladnější a někdy i teplotně podprůměrné. Na druhou stranu – teplejší dny převažovaly, přičemž dva nejteplejší přináší samotný závěr měsíce – s maximy často šplhajícími nad 35 stupňů.

Ale i tropických dnů, ve kterých teplota dosáhne alespoň 30 stupňů, nebylo zejména na jižní Moravě vůbec málo – některé tamní stanice zaznamenaly až 14 tropických dnů (což byl mimochodem v období let 1961 až 2000 průměrný počet za celý rok). Objevily se i tropické noci, které ještě v 80. letech minulého století byly naprostou výjimkou (v pražském Klementinu jich jen za červenec bude šest). A podobně jako v červnu a během jarních měsíců, i v posledních týdnech se stále častěji vynořuje problém sucha, které Česko v různých podobách trápí.

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Ilustrační foto

I během srpna bude počasí důležitým tématem – i proto, že probíhá řada venkovních akcí a lidé plánují dovolenou či výlety. Jako vždy je důležité připomenout, že v možnostech současné meteorologie je rozumně spolehlivá předpověď asi na osm až deset dnů dopředu. Pak už se dá mluvit pouze o jakémsi trendu, respektive převažující podobě počasí, což rozhodně nemůže sloužit pro spolehlivé plánování akcí na konkrétní den.

Srpen začne vedrem

Jisté je, že začátek srpna bude patřit teplotně výrazně nadprůměrnému počasí. I když po velmi horkém pátku, kdy se maxima můžou výjimečně dostat až ke 40 stupňům, nás čeká určité zmírnění vedra. V sobotu zůstanou maxima hlavně v severozápadní polovině Čech pod třicítkou, ale na jihu a jihovýchodě Moravy ještě vyšplhají k 36 stupňům.

V neděli se mírně ochladí i na Moravě, přesto ale teploty často tropickou třicítku přesáhnou. Z víkendových dnů čekejme více srážek rozhodně v sobotu, kdy by se během ní na většině území měly vyskytnout přeháňky a bouřky, výjimečně i silné. Nicméně rozhodně ani v sobotu nezaprší všude. Začátek příštího týdne přinese opětovné zesílení přílivu mimořádně teplého vzduchu a teploty v pondělí a v úterý výrazně přesáhnou třicítku, na řadě míst i 35 stupňů. A opět se mohou přiblížit až ke 40 stupňům.

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Ilustrační foto

Podle nejčerstvějších prognóz to vypadá, že vedra se budou od příští středy zmírňovat, ale jen pozvolna – teploty budou místy šplhat nad třicítku a na jihu a jihovýchodě Moravy až k 35 stupňům. A to zřejmě až do příštího pátku nebo i soboty. A současně musíme kromě noci na neděli často počítat s minimy, která neklesnou pod 20 stupňů – tedy některá místy během této horké vlny zažijí zřejmě i devět, nebo dokonce deset tropických nocí.

Z hlediska srážek potřebných pro zmírnění sucha není situace příliš optimistická – tu a tam se sice objeví přeháňky a bouřky, nicméně zatím to vypadá, že do příštího pátku půjde spíše o lokální srážky, které tak sucho zmírní jen místně a částečně. Vzhledem k vysokým teplotám se následný výpar navíc postará o opětovný rychlý pokles vlhkosti v půdě.

Možné ochlazení

Na příští víkend se zatím rýsuje ochlazení a více srážek, ale to už se dostáváme na samotnou hranu předpověditelnosti počasí. Pokud jde o následující srpnové týdny, tedy období od 10. srpna, tam už máme k dispozici jen omezené výhledy. Podle nich by zejména v týdnu od 10. srpna mělo ještě převažovat teplotně nadprůměrné počasí – není vyloučen opětovný příliv velmi teplého vzduchu a návrat teplot šplhajících výrazně nad tropickou třicítku.

Ve druhé polovině měsíce by už měly být teploty o něco méně nadprůměrné, přesto modely preferují teplejší než chladnější počasí. To samozřejmě neznamená, že občas nedojde ke vpádu chladnějšího vzduchu, nicméně mělo by jít o kratší úseky. Na druhou stranu – i konec srpna může přinést teploty nad 35 stupňů Celsia, jak jsme se o tom přesvědčili například v roce 2015.

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Horko v Neapoli

Stále poměrně nepříznivý je výhled srážek – v týdnu od 10. srpna by měly být spíše podprůměrné, pak blízké průměru. Vzhledem k výši srážkového deficitu a převažujícím nadprůměrným teplotám je zřejmé, že při takovémto vývoji počasí nelze očekávat výraznější zmírnění sucha, zejména v hlubší vrstvě půdy nebo v podobě alespoň průměrných průtoků na řekách či citelného zvýšení stavu podzemních vod. Na druhou stranu se v bouřkách lokálně můžou vyskytnou intenzivní přívalové srážky, které v daném místě povedou až k rychlým povodním. Nicméně kde, kdy se tak stane a zda vůbec, se dá předpovědět spíše hodiny než dny, nebo dokonce týdny předem.

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