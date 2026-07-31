Babiš žádá uzavření Schengenu pro Španělsko. Nevylučoval bych ho, řekl Macinka

Schengenský prostor je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pro Španělsko třeba okamžitě uzavřít. Situaci po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělského města Ceuty na severu Afriky považuje za skandál způsobený španělskou vládou. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvedl, že má situaci za velmi složitou pro celý schengenský prostor. Španělsko by z něj nevylučoval. Země je součástí Schengenu, ale pro Ceutu platí zvláštní výjimky a specifický hraniční režim.
Babiš uvedl, že je absolutně skandální, že si člen Evropské unie může vést migrační politiku založenou na legalizaci pobytu nelegálních migrantů ve chvíli, kdy přístup unie je opačný. Macinka předtím řekl, že by Španělsko z Schengenu nevylučoval, čeká na španělskou pozici.
Premiér kritizuje rozhodnutí španělské levicové vlády umožnit legální pobyt migrantům, kteří trvale pobývali ve Španělsku před 1. lednem letošního roku a měli čistý trestní rejstřík. Žádost bylo možné podat do konce června. Podalo ji bezmála 1,2 milionu lidí. Zhruba dvě třetiny žadatelů pocházejí ze zemí Střední a Jižní Ameriky.
Zhruba 80 procent žadatelů si podalo žádost kvůli pobytu na španělském území, dalších dvacet procent žadatelů představují lidé, kteří žádali o mezinárodní ochranu. Žadatelé nejčastěji pocházeli z Kolumbie, Maroka a Venezuely, z těchto tří států je zhruba padesát procent žadatelů. Zhruba 67 procent lidí, kteří žádají o legalizaci, pochází ze Střední a Jižní Ameriky, dalších 23 procent z Afriky.
Podle Babiše se opakuje historie z roku 2015, kdy uvolnila pravidla německá vláda. Španělská podle premiéra dělá stejnou věc, a to kvůli blížícím se volbám. Premiér Pedro Sánchez je podle AFP jedním ze zastánců vřelejší migrační politiky v době, kdy ostatní evropské země pod tlakem krajní pravice opatření zpřísňují. Dlouhodobě zastává názor, že migranti jsou nezbytní pro udržení ekonomiky, sociálního státu a důchodového systému. Poukazuje přitom na stárnoucí populaci Španělska a vylidňování venkova. Zvláště zdůraznil přínos migrantů ve stavebnictví, kde chybí pracovní síla.
Macinka vede o situaci diskusi s evropskými kolegy, zejména z Německa, ale i ze Španělska. Jde podle něj ale o vážný problém. „Evropa by měla říct masové migraci ne a také by měla dát najevo, že ta poptávka, která tady byla, ta falešná poptávka, která byla k migrantům vysílána, skončila,“ prohlásil. Aktuální problém by podle něj neměl až tak dopadnout na zemi jako Španělsko, ale na ty, kteří masovou migraci bagatelizují.
Od čtvrtka přišlo do Ceuty ze sousedního Maroka v nekontrolovaném proudu lidí na 60 tisíc migrantů, odhadují španělské úřady. Při snaze přeplavat námořní hranici se nejméně 34 lidí utopilo. Chaotické snahy o překonání hranice mezi Marokem a španělskou exklávou pokračují i v pátek, ačkoliv Maroko posílilo ostrahu části hranice. Někteří lidé však začali odcházet.
Macinka: EU by měla migranty vracet zpět
„Dostáváme za pravdu my, kteří jsme dlouho problém masové migrace kritizovali a kritizovali jsme ty, kteří tento problém podceňovali nebo ho nechtěli vidět. Je to zásadní problém. Masová migrace do Evropy je velký problém, je to velké ohrožení vnitřní bezpečnosti jednotlivých zemí,“ podotkl k tomu Macinka. Migranty by EU podle něj měla vracet zpět.
EU je kvůli hromadné migraci do Ceuty v kontaktu s marockými úřady, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Francie je připravena v případě potřeby pomoci Španělsku. Německý kancléř Friedrich Merz vyzval, aby země rychle dostala situaci v Ceutě pod kontrolu.